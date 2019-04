Juan Cruz Benvenuti ganó de punta a punta la tercera fecha del Turismo Carretera

Juan Cruz Benvenuti (Laboritto Jrs) logró ayer su primer triunfo en el Turismo Carretera, al imponerse en la final celebrada en el autódromo de la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay, por la tercera fecha de la temporada.

Benvenuti, de 22 años y en su tercera carrera como piloto titular, le dio la victoria número 100 de la historia a Torino en la máxima categoría con un tiempo de 48 minutos, 53 segundos y 572 milésimas para recorrer los 30 giros al circuito.

En el podio, el oriundo de Villa La Angostura fue escoltado por Juan Bautista De Benedictis (Ford) y Facundo Ardusso (Torino), mientras que los primeros diez los completaron el líder del campeonato José Manuel Urcera (Chevrolet), Christian Ledesma (Chevrolet), Gastón Mazzacane (Chevrolet), Mauricio Lambiris (Ford), Matías Rossi (Ford), Guillermo Ortelli (Chevrolet) y Valentín Aguirre (Dodge).

Por el lado de los juninenses, Gabriel Ponce de León terminó 31º, mientras que Federico Pérez se ubicó 36º.

"Gracias al equipo por el misil que me dieron para correr esta carrera. Es muy difícil estar en el TC, más difícil es ganar y nosotros lo conseguimos. Es un sueño esto...", dijo el flamante ganador al bajar del Torino y antes de subir a lo más alto del podio.

El domingo había comenzado de una manera inmejorable para el joven Benvenuti, quien se había adjudicado la serie más rápida de la mañana, suceso que lo habilitó a largar primero en la final.

En ese contexto, y aprovechando cada una de las virtudes de la unidad que le entregó el equipo con base en Dolores, el neuquino demostró, desde la largada, la contundencia y la determinación con la que correría la final, imponiéndose firmemente ante Mazzacane, quien partió segundo. El Torino aceleró mejor que el Chevrolet y se colocó rápidamente delante en la fila.

En ese primer giro, una maniobra entre Ortelli y Ruggiero peleando por el octavo lugar, en la salida de la segunda curva, derivó en un casi despiste del siete veces campeón.

Tan sólida comenzó siendo la actuación de Benvenuti que, apenas en la tercera vuelta, ya había estirado la ventaja respecto del tercero -De Benedictis- a casi cuatro segundos.

Las peleas por posiciones, por decantación, comenzaron a exhibirse en el pelotón de vanguardia. En una oportunidad con Urcera, desde la quinta colocación, se defendió de Ruggiero y Rossi, y lo propio con Ortelli, desde el octavo escalafón, cediendo ante los embates el Ford de Lambiris.

Christian Ledesma, quien representa a Las Toscas Racing con un Chevrolet, largó noveno y, con el correr de las vueltas, comenzó a sobrepasar rivales para acercarse a Urcera.

Con apenas un par de vueltas, la carrera mostró la tendencia: Benvenuti le hizo una luz de diferencia a Mazzacane y estos dos se escaparon del resto, con más de cinco segundos de diferencia.

En un litigio aparte se encontraban el tercero y el cuarto -De Benedictis (Ford) y Ardusso (Torino)-, quienes no contaban con el ritmo necesario para alcanzar a Mazzacane, el escolta de la carrera, pero a los que tampoco podía acerarse el pelotón perseguidor.

Un golpe de escena importante se dio en el décimo cuarto giro, cuando Della Motta, el debutante en la divisional, perdió aceite y fue Mazzacane quien no pudo evitarlo; el piloto de La Plata entró en trompo y perdió dos lugares, cayendo al cuarto escalón de la prueba.

La carrera se tornó aburrida hasta que, a falta de cinco vueltas para el desenlace, cuando la discrepancia entre Benvenuti y De Benedictis era de casi 15 segundos, el impulsor de la Dodge de Castellano se rompió y dejó a un costado de la pista al piloto de Lobería, generando el ingreso del auto de seguridad.

En el relanzamiento, el joven de 22 años no dio margen para que lo pudieran sobrepasar, y retuvo su lugar, pero la tranquilidad no le duró mucho; un toque entre Canapino y Fontana, que también involucró a Trosset, Gini, Ebarlín y Pérez, ocasionó el ingreso de un segundo pace car (y, además, le valió un apercibimiento al campeón actual).

En ese segundo relanzamiento la tesitura se repitió: Benvenuti se aferró al liderazgo y se encaminó a un triunfo incuestionable: en la última vuelta, el neuquino exprimió al máximo el motor y se encaminó a la bandera de cuadros.

El neuquino pudo festejar, en su tercera carrera, un triunfo que lo posiciona décimo primero en el campeonato y, además, lo habilita a pelear por la corona.

Urcera, que en la última vuelta pudo sobrepasar a Mazzacane (al igual que Ledesma), quedó cuarto y continúa al frente del certamen con 114 unidades, perseguido por sus dos compañeros de equipo, Valentín Aguirre y Ortelli, con 104 y 102,5 puntos, respectivamente.

El próximo compromiso de la categoría será el 14 de abril en el autódromo de "Rosendo Hernández" de San Luis.