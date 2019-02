Tuvieron pruebas los campeones de karting 2018

Elián Iasci, Mauricio Lencinas y Lucas Redolfi pudieron disfrutar de una jornada a puro Córdoba Pista en el Autódromo “Oscar Cabalén”, como premio a sus consagraciones en 2018, dentro del Campeonato Provincial de Karting en tierra.

Los tres pilotos iniciaron sus actividades con un reconocimiento de diferentes elementos de los autos que gentilmente acercaron al trazado de camino a Alta Gracia, los equipos, Gianre Hermanos, Lopresti Motorsport y Fernández Racing.

Luego, la actividad de presentación con autoridades de APICER y charla técnica tuvo lugar en la sala de reuniones del autódromo y por último, previo a subir a los autos de competición, giraron sobre la variante más corta a bordo del auto de seguridad y asesorados por Luis Gilli.

Una vez reconocidas las referencias de frenado y tránsito, elementos de seguridad del habitáculo del auto y planeamiento de las primeras vueltas, Iasci, Lencinas y Redolfi iniciaron la aventura en pista.

Después de las primeras tres vueltas comenzaron a cumplir objetivos en pista, bajo la atenta mirada de los directos de equipo y poco a poco comenzaron a bajarse los registros, alcanzando vueltas de referencia hacia el cierre de la actividad.

Aparte de los campeones de Karting estuvieron presentes, Raúl Salazar (Presidente de APICER), Oscar Boglione (Tesorero), Marianela Garino (Vocal), entre otros; el equipo de prensa de Córdoba Pista, pilotos que actualmente forman parte de la categoría como Pedro Fernández y Ariel Pavón y el campeón reinante Francisco Baudo.

Opiniones de los pilotos

Luego de realizar las pruebas, los pilotos se refirieron a las actividades desarrolladas.

Elián Iasci: “Fue una experiencia muy linda, en mi caso personal nunca había podido girar en un autódromo a bordo de un auto con techo. Es un sueño cumplido subir a un auto y hacer una prueba. El Fiat 128 de Clase 1 es muy técnico, tiene algunas similitudes con el karting pero también diferencias. Estoy agradecido con APICER, Córdoba Pista, la FRADC y el equipo, por premiarnos con esta prueba”.

Lucas Redolfi:“Muy contento por la prueba con el Clase 1, me gustó mucho, es un auto muy dócil, me sentí muy cómodo, aprendí mucho con el Lopresti Motorsport. Estoy muy agradecido con la FRADC por el premio, con APICER y Córdoba Pista. Ojalá pueda reunir el presupuesto para poder estar en la categoría en un futuro no muy lejano”.

Mauricio Lencinas: ”Realmente una linda experiencia, estoy muy agradecido con Córdoba Pista, Federación de Córdoba y APICER por este premio. Pude salir a pista en varias ocasiones, conocer cómo funciona un auto de Clase 1, de qué se trata Córdoba Pista y llevarme una gran experiencia que espero poder repetir”.

Finalmente, Raúl Salazar, presidente de APICER, comentó: “Estamos muy orgullosos de haber cumplido con esta prueba en la que tres pilotos campeones del Karting Provincial disfrutaron de un día a puro automovilismo con el Córdoba Pista y la Clase 1. Los tres pudieron conocer detalles de nuestra organización, de los autos y de la categoría que es la promocional de APICER, y el salto ideal para aquellos competidores que provienen del karting. Ha dejado un saldo positivo esta jornada y reafirmamos el premio para 2019, para los campeones provinciales de tierra y también del pavimento, ya que este año se disputará por primera vez”, completó.

La temporada 2019 está a punto de comenzar y con ello, Córdoba Pista pone en juego nuevamente una sesión de pruebas para todos los campeones provinciales de tierra y pavimento.