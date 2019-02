Las declaraciones

Apenas terminada la competencia en Villa Mercedes comenzó la pelea mediática sobre quién tuvo la culpa por el choque. Mientras Pernía fue más cauto y dijo que la quería volver a ver, Yannantuoni no se anduvo con vueltas. “Estamos hablando del campeón de la categoría, no de un debutante, es una locura. Me tira contra la pared, no pude hacer nada. El único que podría haber evitado esa maniobra era él. No sabe perder. A Leo no le puedo decir nada, lo tengo que cagar a trompadas”, declaró todavía furioso.