El TC disputará en Neuquén la primera prueba especial

El Turismo Carretera disputará el próximo fin de semana la segunda fecha de su temporada en el trazado neuquino de Centenario, donde se disputará la primera de las cuatro competencias especiales.

El Reglamento Particular de la Prueba ya fue publicado en la web de la ACTC y habrá recambio obligatorio de dos neumáticos (ambos del lado derecho), tal como sucedió el año pasado.

Pero antes, los pilotos serán divididos por sorteo (a realizarse el martes, en la sede de la ACTC) en boxes pares e impares. Los vehículos ubicados en boxes impares deberán hacerlo cumpliendo las vueltas impares (9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21), en tanto que los pares deberán hacerlo cumpliendo las vueltas pares (10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22), siempre respetando la ventana de ingreso, entre los giros 9 y 22.

Tal como suscribe el RPP, "se entiende por cumpliendo el momento en pasar por la torre de control cerrando la vuelta respectiva".

Como otro dato a destacar, si hay auto de seguridad en pista, los boxes estarán cerrados, algo que ya sucedió el año anterior, mientras que en caso de lluvia habrá 10 minutos de boxes abiertos. Y si la condición de pista varía los equipos pueden realizar el cambio de las cuatro cubiertas en cualquier giro y el requisito ya estará cumplido.

Cabe señalar que el último ganador en Neuquén, con este formato, fue Jonatan Castellano (Dodge).

La Dodge de Altuna sale a la pista

El equipo Uranga Racing está abocado a terminar los trabajos sobre la Dodge que conducirá Mariano Altuna, quien en la segunda fecha del Turismo Carretera retornará a la categoría, con el Nº 99.

En el taller de la ciudad de Tandil ultiman detalles antes de llevar a cabo el ensayo, hoy o mañana, pero será en el autódromo de Olavarría, ya con el equipo en viaje hacia Centenario, en el sur argentino.

Todo dependerá del momento en que reciban el impulsor de Claudio Garófalo, quien será el responsable de motorizar la dodge del loberense.

De Benedictis ensayará hoy en Olavarría

Luego de ser decimoctavo en la carrera final del Turismo Carretera en Viedma, Juan Bautista De Benedictis y el equipo de Omar "Gurí" Martínez programaron ensayos antes de afrontar el segundo compromiso del año.

Es por ello que hoy, el piloto necochense trabajará en el autódromo "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría, bajo la supervisión de la escuadra entrerriana.

Allí continuarán avanzando en diferentes puntos del Ford Falcon, en busca de llegar de la mejor forma a la competencia de Neuquén, la que se disputará el fin de semana del 3 de marzo.

Trabajan en el Torino de Lionel Ugalde

No hay descanso en el taller del Ugalde Competición en Mar del Plata, donde se trabajó intensamente sobre el flamante Torino que conducirá Lionel Ugalde, quien a los 45 años se dará el gusto de correr en Turismo Carretera con la marca que lleva en su corazón.

Tras recibir la estructura por parte de la ACTC, los trabajos fueron avanzando satisfactoriamente con el correr de los días. El enchapado ya está casi listo y el próximo paso será llevarlo a pintura para comenzar el armado final. El marplatense aun no decidió si volverá en Neuquén ya que antes quiere realizar una prueba.

"Se está terminando de chapa y lo estamos preparando para la pintura. Venimos contrarreloj, pero estamos avanzando bien. Vamos a ver si lo terminamos y nos queda todo como queremos para Neuquén, pero si estamos muy justos y no podemos probar ya lo dejaríamos para Concepción del Uruguay. Estos días van a ser determinantes", dijo Ugalde, quién mantendrá a "Rody" Agut como su motorista.