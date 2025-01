Emigró a España para crear su propia marca de bikinis con material reciclable

A lo largo de los últimos años, la sostenibilidad ha ido cobrando un rol cada vez más importante en el desarrollo de las comunidades y empresas. La misma consiste en el equilibrio entre las actividades humanas y los recursos del entorno, garantizando su disponibilidad a largo plazo.

Una rápida y clara muestra de ello lo representa la “Agenda 2030” y los Objetivos de Desarrollo Sostenible asociados en su itinerario de trabajo con enfoques en la salud, educación de calidad, fin de la pobreza, hambre cero, entre otros factores que forman parte.

Yendo de lo mundial a lo local, nuestra ciudad cuenta con una representante que tiene su trabajo organizado en torno a la sostenibilidad, donde supo combinar ingenio con creatividad y ventas para montar su propio emprendimiento. En tal sentido, Democracia dialogó con Florencia Huarte, joven de 31 años, que es diseñadora textil y de indumentaria por la UADE. Tras graduarse y dar sus primeros pasos en nuestra ciudad, decidió emigrar a España para continuar con su formación profesional y encontrar su veta laboral.

“Me fui a hacer un máster en tendencias e investigación de mercado en Barcelona y, cuando acabé de recibirme, busqué planear algo que me hiciera feliz. Quería planear mi vida de verano en verano y qué mejor para eso que acompañarlas de unas buenas bikinis”, inició.

Tras un comienzo artesanal en el 2016, Huarte fue ampliando su abanico de ventas y delineando un pensamiento estratégico para su marca “Bikinis5h”. Sobre aquel momento, ocurrido hace casi diez años, narró: “En España seguí con el proyecto, pero quise hacerlo dándole una vuelta de rosca, ya que, no me terminaba de cerrar la manera en que lo estaba haciendo. A partir de ahí, comencé a investigar sobre la sostenibilidad y distintos tejidos”.

Precisamente fue en el choque cultural con Europa cuando tuvo contacto con una nueva industria que le serviría de base para desandar todo su potencial. “Me topé con unos productores de Italia que hacían unos tejidos a base de plástico reciclado del mar. No lo trabajaban en prendas de baño y les pedí un par de muestras. Leí las características del tejido que hacían, el cual era muy bueno dado a ser repelente a rayos ultra violeta, factor UV +50, anti manchas y anti cloro. Todas características muy buenas para un producto de baño e indumentaria. Hice un millón de pruebas, las maltraté todo lo que pude y las telas respondieron muy bien. Hice el primer pedido en 2017 y tuve una respuesta increíble”, expresó sobre ese nuevo comienzo de producción.

En torno a su desarrollo en el rubro sostuvo que “me fui enamorando poco a poco de mi marca y el producto. Estar tan convencida de un producto hizo que otras personas se enamoren del mismo. Al día de hoy tengo clientas de ocho años que vuelven todos los años y me eligen. Es un orgullo gigante. No quería ser parte de una industria textil que contamine. Ahora sí me gusta y me completa, ya que, es todo lo contrario a esa contaminación”.

Sobre la metodología de trabajo que se aplica en su materia prima, la cual es producto de un reciclaje minucioso, explicó que “para lograr este tejido tienen que hacer un proceso largo: empieza en el rescate de plásticos en el mar; extraen los plásticos que, en su mayoría, son redes de pesca; los depuran y limpian; pasa por un proceso de fusión donde se convierte en líquido; y con eso tejen los tejidos. A mis manos llega un producto 100% sostenible y un tejido que se puede usar para varias cosas: yo elijo hacer bikinis y ropa deportiva”.

Sobre la importancia del reciclado como política pública, Huarte, expuso: “El reciclado es uno de los pilares de la sostenibilidad. Esto se resume en las tres ´R´: reducir, reutilizar y reciclar. También está proteger los ecosistemas y muchos otros factores, pero, no se puede ser 100% sostenible si no se recicla. Una cosa va de la mano con la otra. Es fundamental reciclar en una sociedad partiendo de lo más sencillo como puede ser reciclar en la casa de uno”.

Y agregó: “En Argentina veo que se le da poca importancia, pero también veo que, año a año, va en aumento la atención que se deposita en todo lo sostenible. Quizás, algo que puedo comentar que se ve con más facilidad, es la intriga del consumidor que pregunta y presenta una mayor curiosidad sobre la temática”.

Además de constituirse una palabra autorizada en la materia por sus conocimientos en el rubro, Huarte también fue distinguida internacionalmente como la “mejor diseñadora sostenible del 2024”. “Es un logro personal y profesional muy grande para todos los que estamos en el rubro”, señaló.

Finalmente, tras su paso como invitada televisiva por la “Jaula de la moda”, donde presentó la indumentaria para el 2025, Huarte concluyó su relato con los desafíos para el vigente año: “Planeo hacer una nueva base en la Argentina con todos los productos sostenibles fabricados con tejidos importados a la venta para mayoristas como minoristas”.