Comercios sin pausa: son pocos los locales que cierran por vacaciones

Los comercios de Junín en su mayoría eligieron no cerrar por vacaciones en enero. Incluso la idea es sostener los horarios porque el movimiento de la ciudad no bajó demasiado a pesar del receso estival.

Enero acostumbraba a tener un par de marchas menos y, por eso, algunos locales cerraban una o dos semanas y otros optaban por reducir el horario de atención.

Consultados por este medio, diferentes comerciantes aseguraron que "son muy pocos los negocios que van a modificar horario o tomarse vacaciones".

Antes, algunos locales se tomaban un descanso en las primeras semanas de enero, pero esa costumbre se fue perdiendo con el tiempo. Hoy, un negocio cerrado no se sostiene por la cantidad de gastos fijos que tiene que afrontar.

Recorriendo la zona comercial de Junín puede advertirse que alrededor de un 80 por ciento de los locales realizará horario normal, como el resto del año.

Los comerciantes que eligieron cerrar son de rubros específicos, como es el caso de algunas librerías, aunque en su mayoría permanecieron abiertas aprovechando la llegada de los Reyes Magos.

Por el momento, como está la ciudad y los costos, no habrá espacio para modificaciones fuertes en el ecosistema comercial. En un comercio de Roque Sáenz Peña, una de las encargadas dijo a este diario que “estamos como si fuera noviembre o diciembre".

Claro está que no es un enero como los de antes, en los que no había movimiento; ahora la gente sigue su ritmo habitual. Además, con el cambio de año no se terminaron los compromisos con proveedores, las obligaciones de pago y los gastos fijos.

La rueda debe seguir girando para afrontar gastos de funcionamiento, impuestos, salarios, compra de mercadería. Esos son algunos de los ítems que tienen los comercios para afrontar todos los meses, y enero no es la excepción.

Aldo Vega, propietario de El Arca Impresiones, comercio ubicado en Roque Sáenz Peña y Juan B. Justo, le dijo a Democracia que trabajan todo el año, pero normalmente elegían cerrar en enero. Este año decidieron comenzar trabajando como un mes más. "Solamente nos tomamos dos o tres días, porque los gastos fijos son muy importantes y, además, nos dimos cuenta de que también había mucha gente que no se podía ir de vacaciones y en estos días siguen imprimiendo", explicó Vega.

Además, desde El Arca Impresiones advirtieron que la gente busca mucho los libros para leer en los días libres. "Si cerramos, no llegamos a cubrir los gastos fijos. Entonces tuvimos que incorporar el trabajar en enero haciendo horario reducido", contó Vega.

Si bien hay algunas dependencias públicas que no funcionan, la mayoría de las oficinas siguen abiertas con un esquema apenas diferente al que se desarrolló hasta el final de 2024.

Los comerciantes advierten que no es momento para bajar la persiana una semana entera o más tiempo. Quizás puede haber alguna escapada el fin de semana, pero ya no es un enero con un ritmo menor con referencia al resto de los meses.

Algunos ubicados en los barrios sí anunciaron vacaciones, pero son los que tienen mucha historia y “espalda económica”. Otros lo hacen por organización de los empleados, revisión de stock de mercadería y cierran una o dos semanas este mes, pero son los menos, según apuntan dirigentes de las distintas entidades que agrupan a los comercios de la ciudad.

También en algunos rubros aprovechan un parate con el objetivo de remodelar los comercios, aunque eso también implica una inversión y le quita margen al dinero para tomar un descanso.

El impacto de las bajas en las ventas en casi todos los rubros llevó a los comerciantes a postergar las vacaciones. El 2024 tuvo una disminución de ventas cercana al 20 por ciento.

Ese margen no permite cerrar por vacaciones. Habrá que ingeniárselas para algunas escapadas de fin de semana. Y eso hizo que, prácticamente, no se hayan visto los tradicionales carteles de enero con el “cerrado por vacaciones”.

Repunte con Reyes

Las ventas de los comercios minoristas pymes por la llegada de los Reyes Magos subieron 11,4% frente a la misma fecha del año pasado, medidas a precios constantes.

Hubo muchas promociones. El 78,6% de los comercios relevados realizó alguna, y eso alentó al consumo, sobre todo cuando estaban disponibles las cuotas sin interés, que permitieron acceder a productos más costosos que de otra forma no saldrían.

La fecha mostró un consumidor activo, especialmente desde el viernes por la tarde, donde los negocios vinculados a este festejo se vieron bastante concurridos, especialmente en los destinos turísticos y en las grandes ciudades. Para el 60,2% de los comercios el resultado fue mejor o igual a lo esperado, aunque un 39,8% manifestó haber vendido menos de lo previsto.

El ticket promedio de este año fue $48081, observándose más gente comprando que en 2024. Las cuotas sin interés y el descuento por pago en efectivo fueron los instrumentos más utilizados por los comercios para impulsar las ventas, seguidos por las promociones de 2x1 en productos seleccionados.

Así surge del relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) entre el 4 y el 5 de enero en 209 comercios de 30 ciudades del país –incluyendo CABA y Gran Buenos Aires– por un equipo de 35 encuestadores.

Análisis sectorial

De los rubros analizados, cuatro registraron incrementos, mientras que uno mostró una caída en comparación con Reyes 2024. La baja se dio en Juguetería (-6%), una disminución atribuida principalmente al desplazamiento por el sector tecnológico, cuya demanda crece entre edades más jóvenes. En contraste, el ramo de Equipos de audio y video, celulares y accesorios aumentó un 20,1%. El mayor crecimiento del año se observó en Calzado y marroquinería (+36,7%), seguido por Indumentaria (+27,6%).