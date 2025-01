La travel blogger venezolana que recorre Argentina y visitó Junín, con tips para sus miles de seguidores

Fiorella La Rosa es una travel blogger venezolana que llegó a Argentina hace 8 años y recorre el país contando en sus redes las experiencias y dejando tips para que sus seguidores conozcan y visiten los lugares. De eso se trata su actividad, la que cuenta en palabras e imágenes a través de su Instagram @fiorellalarosa.

El pasado mes de diciembre estuvo en Junín, visitó la Laguna, el casco histórico entre otros lugares, donde disfrutó de la gastronomía local, con muchas recomendaciones para visitar la ciudad.

En diálogo con TeleJunín, la joven contó sobre sus experiencias y cómo es la vida de una bloguera que viaja y publica su día a día para miles de personas que aprovechan sus ideas y propuestas.

Vida de travel Blogger: un trabajo intenso

“Llegué a la Argentina hace casi 8 años y me propuse recorrerla de norte a sur, de este a oeste, y ya puedo decir que conozco todas las provincias argentinas, así que me siento muy feliz de poder haber hecho este recorrido y poder conocer muchos lugares de este país tan hermoso”, destacó.

Lejos de lo que se imagina, Fiorella aseguró que el día a día de un bloguero de viajes “es bastante complejo”, y detalló: “La gente cree que es solo subir un video, pero no. Hay mucho trabajo detrás, mucha investigación. Hay que estar constantemente contactando marcas, agentes de turismo, empresas relacionadas al turismo para conseguir de esa manera algún tipo de colaboración o esponsoreo”.

A ello se suma la tarea de pensar las ideas de los contenidos, “redactar los guiones, hacer el viaje, grabar, editar. Es un proceso bastante largo, con mucho trabajo”.

Así, se realiza una investigación exhaustiva antes del viaje y luego durante el viaje, recopilando información con la gente del lugar para tratar de transmitir cómo es todo.

Sobre la devolución que realizan los seguidores, destacó: “A la gente le encanta, recibo muchos comentarios como, ‘gracias a tu video fui a tal lugar’ o ‘gracias a lo que pusiste pude conocer tal lugar que no sabía que existía’ y ese tipo de cosas, así que está muy bueno. Se siente el feedback del otro lado. Eso me encanta”.

Conocer y transmitir experiencias

Sin dudas, la clave es transmitir las experiencias para los viajeros de la mejor manera.

“Generalmente trato de cubrir la parte gastronómica también porque cuando uno viaja, muchas veces tiene que salir a comer, conocer algún restaurante, entonces está bueno cubrir esa parte y lo que es entretenimiento, por si hay algún evento que cubrir o ese tipo de cosas, algún concierto, alguna exposición. Hay lugares, localidades que tienen unas festividades, eso también está bueno compartirlo con la gente para que puedan ir a conocer estas localidades durante las festividades que son como los momentos donde se saca mayor provecho del turismo”, destacó.

Visita a Junín

Sobre su recorrida en la ciudad, aseguró: “Junín me encantó, de verdad que me gustó mucho. Volvería mil veces porque combina naturaleza, la gente, gastronomía, hay muchas cosas para hacer”.

La Laguna, el casco histórico de la ciudad con la plaza 25 de Mayo, la Iglesia San Ignacio, se sumaron a la recorrida céntrica. También el Club de Planeadores y luego granjas y localidades como Morse.

“Me encanta el Parque Natural Laguna de Gómez, creo que cuando la laguna se recupere al 100% es tremendo planazo para ir a disfrutar de la naturaleza, del sol, hacer deportes acuáticos, pesca deportiva y todo ese tipo de cosas”, refirió. También destacó el área de parrillas y las cabañas.

“Me quedó pendiente el planeador, porque no hubo buen clima. Estoy pensando en regresar en cualquier momento para poder realizar esta actividad que me parece que es única, que no se puede realizar en cualquier ciudad, así que está bueno ir a Junín y hacer planeador o paramotor”.

Primeros pasos en el travel blogging

Para quienes quieren comenzar a meterse en el mundo Blogger, Fiorella dio algunos consejos.

“Mi recomendación es que si les interesa, si les gusta, si les llama la atención, que empiecen ya. El momento es ahora porque hay un boom de crecimiento en las redes sociales”, destacó.

“No tienes que esperar tener el mejor teléfono, ni los mejores equipos, empieza con lo que tienes. Hay que tener mucha constancia y perseverancia, eso es súper importante porque es un camino de altos y bajos. No siempre se está arriba, a veces se está abajo y hay que mantenerse constante y perseverante para poder lograr los objetivos”, cerró la bloguera.