Impulsan una campaña de donación de sangre en los policonsultorios de la Clínica La Pequeña Familia

La Clínica La Pequeña Familia se suma a la campaña de Fundosol, para la colecta de sangre que se hará mañana, en los policonsultorios que la entidad tiene en Alberdi 28, entre Benito de Miguel y Francia.

En diálogo con TeleJunín, el doctor Carlos Pérez, jefe de Hematología, de Clínica La Pequeña Familia, manifestó que estaban muy contentos de poder dar continuidad a una campaña que se hizo por primera vez el año pasado y que es “abrir la puerta de la clínica a la comunidad, para fomentar una colecta de sangre de gente sana, voluntaria que altruistamente quiere donar sangre”.

También remarcó la necesidad de la sangre, como producto esencial, humano, irremplazable. “Se necesitan 5 mil unidades diarias de sangre en el país. Nueve de cada diez personas van a necesitar sangre en algún momento, por lo tanto estas colectas apuntan a concientizar y para que se sepa que la sangre es irremplazable”, apuntó.

Según lo mencionado, para resaltar la importancia que tiene, es que desde cada unidad de sangre que se colecta se pueden obtener cuatro componentes distintos: glóbulos rojos, plasma, plaquetas y los crioprecipitados (fracción del plasma), y que hasta cuatro personas-pacientes se pueden beneficiar de una sola unidad de sangre.

Respecto a qué era necesario saber, para ir a donar sangre, el doctor Pérez dijo: “Lo más importante es sentirse bien el día de la donación, nadie puede dar sangre si está enfermo. Las edades van de 18 a 65 años y pesar más de 50 kilogramos. Las personas que tienen 16 a 18 años con el consentimiento de los padres también pueden donar”.

“Además de las condiciones, el donante tiene que calificar, es decir, no estar tomando ciertos medicamentos, ni haber recibido una cirugía en el último año, ni un tatuaje de dudosa procedencia o un piercing, o tener alguna vacunación reciente. Se le hace un cuestionario, una entrevista previa para saber si está en condiciones de donar. Si califica, le tomamos el peso, la presión, el pulso, dosamos la hemoglobina para saber si el paciente no está anémico, para no poner en riesgo su salud”, explicó el doctor Pérez.

Según lo expuesto, la persona donante no puede pesar menos de 50 kilos. “Esto tiene que ver con el volumen de extracción que se le pueda hacer. Tenemos un volumen de sangre que está acorde al peso. Una persona con bajo peso no puede donar porque puede impactar en su volumen sanguíneo, con mayor riesgo de síncope, desmayo transitorio, hipotensiones. Generalmente, ese tipo de reacciones son infrecuentes y se minimizan con el desayuno. La persona que va a donar no puede estar en ayunas. Tiene que haber tomado líquidos y un desayuno liviano, sin grasas”, detalló.

El médico también señaló que la sangre extraída era analizada con diferentes serologías. “Se hace biología molecular, PCR para detectar hepatitis B, HIV Sida, chagas, brucelosis, sífilis, a los fines de dar calidad a la sangre que se obtenga”, acotó.

“La campaña del año pasado tuvo muy buena aceptación. Atendimos alrededor de 50 donantes y esperamos este año superar esa marca”, manifestó el entrevistado.