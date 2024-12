Fuerte rechazo del arco político de la Cuarta Sección a una reforma electoral que restaría peso al interior

Desde que perdió la segunda vuelta presidencial con Javier Milei, el 19 de noviembre del año pasado, Sergio Massa se llamó a silencio en los medios. Pero no dejó de hacer política. Así, se mostró como mediador en el PJ bonaerense en medio de las diferencias entre el gobernador y el kirchnerismo e impulsa cambios en las leyes electorales bonaerenses.

Y, en noviembre pasado, se lo vio en una charla que brindó en la Cámara de Diputados el dirigente del Frente Renovador -y cuñado de Massa- Sebastián Galmarini. Allí planteó una posible reforma electoral en la Provincia que incluyera un eventual desdoblamiento de los comicios, cambios en la ley de Primarias y en la forma de elegir a los legisladores bonaerenses.

Por otro lado, el diputado Rubén Eslaiman presentó un proyecto para eliminar en el territorio bonaerense las Primarias Abiertas. Y una novedad: los renovadores pretenden impulsar una ley para que la Provincia se transforme en un distrito único en la elección de los legisladores provinciales, algo que los legisladores del interior bonaerense critican con dureza porque los ciudadanos perderían representación.

La excepción sería la sección Capital, es decir La Plata, que seguiría eligiendo sus tres senadores y los seis diputados de manera independiente, ya que se trata de un distrito consagrado en la Constitución provincial.

La propuesta la impulsan los legisladores massistas, pero contaría con el apoyo de otros sectores del justicialismo bonaerense. Incluso el propio Massa le contó su idea en persona al gobernador Axel Kicillof, según admiten cerca del exministro de Economía.

El planteo realizado

El planteo que le hizo Massa al gobernador Kicillof es que la Boleta Única de Papel para legisladores nacionales no traccionará -como lo hacía hasta ahora- a los candidatos provinciales y municipales.

Y una lista única provincial permitiría incluir dirigentes de peso encabezando la nómina de senadores o diputados provinciales, en lugar de dispersar las elecciones en los ocho distritos electorales actuales.

Por otro lado, la reforma apuntaría a que el oficialismo con el Conurbano, donde históricamente el peronismo se hace fuerte, ganaría terreno en la Legislatura de la mano de su peso electoral. En total, el interior elige 26 senadores y 53 diputados. Y el Gran Buenos Aires, con dos tercios de la población de la Provincia, 17 senadores y 33 diputados.

Al respecto, Pablo Petraglia, concejal de Junín y referente local del espacio de Sergio Massa, le dijo a Democracia que por el momento "son comentarios de la prensa". Para el edil, es necesario debatir otras cuestiones que hacen al sistema de la provincia de Buenos Aires como el sistema Hare, el cual es una fórmula utilizada en fórmulas de representación proporcional que marca el número de votos requeridos para obtener un escaño.

Respecto al actual sistema con el cual se seleccionan los diputados y senadores, Petraglia explicó que "fue el método tradicional de la legislación electoral", ya que "la Constitución dice que los distritos se agrupan en secciones y la capital de la Provincia es un único distrito. "La 5109 que hizo el último dibujo y asignación tiene más de 80 años y la Provincia cambió mucho. Corresponderá a la Legislatura hacer un nuevo análisis", graficó.

Por su parte, otros sectores han sido vehementes en su rechazo y tanto los legisladores radicales como los del PRO ya han expresado que no van a aceptar una “conurbanización” de las elecciones legislativas provinciales.

En tal sentido, Yamila Alonso, senadora juninense que representa a la Cuarta Sección Electoral, comentó a Democracia que desde el PRO no están a favor de este tipo de reformas porque “estos proyectos son planteados, al igual que las reelecciones indefinidas, pensando solamente en beneficios políticos partidarios y poder”.

Para Alonso, lo que se propone “no tiene un impacto en la vida de los bonaerenses”. “Claramente el Conurbano es el lugar donde más fuerza tienen los dirigentes peronistas y donde tienen los votos. Por eso pretenden cambiar la forma de elegir a los legisladores para ganar más bancas y desplazar el interior de la Provincia, pero no lo vamos a permitir”, sentenció.

En el mismo sentido, la senadora cree que la idea es solamente una idea electoral, pensando en la elección que viene porque “por lo único que les queda por pelear es por la provincia de Buenos Aires”.

El otro punto no menor es que, por lo general, los políticos del interior no son elegidos para ocupar cargos en los gabinetes nacionales o provincias y usualmente no encabezan una lista a diputados nacionales. “Entiendo que casi siempre las figuras más relevantes de los partidos políticos no son del interior de la Provincia. Pero creo que esto está cambiando y van ganando poder, como así también los intendentes por sus gestiones de gobierno. Esperemos que pronto tengamos un gobernador que sea del interior. Creo que tendría una mirada totalmente distinta de la Provincia”, aseguró Alonso.

Por su parte, el dirigente peronista Gustavo Traverso, director de Relaciones y Cooperación Internacional de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires y senador mandato cumplido, le explicó a Democracia que “los que estamos en el interior lo vemos al proyecto como la desaparición de la representación política. Si hay algo que el interior gravita es en la legislatura y ceder en ese término es directamente perder toda la relevancia política en la provincia de Buenos Aires. Por eso estoy totalmente en contra”.

Además, Traverso remarcó que el país concentra en el área metropolitana el 50% de la población y en el área metropolitana de Buenos Aires el 38%. “Por lo tanto ahí tenés una de las cuestiones y el por qué de esta mirada unitaria. De hecho, los últimos tres gobernadores de la provincia de Buenos Aires son porteños”, destacó.

Para el ex senador, llama mucho la atención que en el Gobierno provincial casi no haya ministros que sean del interior bonaerense. “Vengo luchando por eso y es muy difícil. Los dirigentes del interior también se refugian mucho en la legislatura, no quieren irse a vivir a La Plata, así que se genera un doble estándar”, admitió.

En tanto, Laura Ricchini, diputada provincial representando a la Cuarta, se mostró en desacuerdo con el proyecto massista de unificar las secciones y dijo: "Es una maniobra para sumar bancas que provengan del Conurbano y eso perjudicaría la representación del interior de la Provincia en la Legislatura".

Para fundar su posición, la juninense apuntó que "en general son muy distintos a los del Conurbano", por ende, perder representación en número de legisladores provocaría dificultades para poder generar agendas de trabajo relacionadas a las situaciones que afectan el interior.

Sin embargo, admitió que "la eliminación de las PASO merece un debate", porque "cuestan mucho dinero a los argentinos". "Los partidos pueden definir sus internas puertas adentro, pero lamentablemente este tema siempre sale a debate en años electorales, y es muy complejo no solo lograr los acuerdos necesarios, sino también realizar los cambios sobre la marcha", aseguró.