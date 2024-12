“Ante la falta de respuesta de Provincia y Nación, los vecinos golpean las puertas de la municipalidad”

El intendente Pablo Petrecca habló con TeleJunín sobre diversos temas que tienen que ver con la actualidad juninense, como el presupuesto 2025, la obra del paso bajo nivel, la Laguna de Gómez, el rol de cada Estado, la terminal de micros y diferentes obras proyectadas para el año que viene.

El primer tema que abordó fue el conflicto que existe en la obra del paso bajo nivel, la cual está detenida desde principio de año y ya hace más de 500 días que Rivadavia permanece cortada. Petrecca explicó que su idea no es tapar la obra porque “conecta, integra y mejoraría la transitabilidad".

A pesar de eso, sabe que el sector no puede estar cortado de por vida. De hecho, no va a estar. Porque si el Gobierno nacional decide no continuar con los trabajos (a nivel local se espera con ansias la terminación), la administración municipal irá a la Justicia y solicitará el permiso correspondiente para abrir el paso.

Para ello tiene destinada una partida de unos 1.800 millones de pesos en el presupuesto 2025 para que, en el caso de ser necesario, se efectúe la apertura. Pero para eso primero deben suceder al menos tres situaciones.

La primera es que Nación no de respuesta y la obra siga igual que ahora; el segundo punto tiene que ver con el recurso de amparo presentado por un grupo de vecinos que marcha en la Justicia Federal (hay que ver qué resolución toma). Y el tercer punto, si los otros dos no llegan a puerto, es pedirle, también a la Justicia, permiso para acceder a los terrenos federales y abrir el paso.

“El paso a nivel genera un trastorno muy importante en lo que es la movilidad en todo Junín. Por lo tanto, lo que estaba previsto no se ha cumplido. Hay que recordar que estaba estipulado que esta obra finalizara en noviembre del 2023, pero claramente no finalizó y en este año no ha habido ningún tipo de avance”, dijo el Intendente.

Terminal de ómnibus

En la apertura de sesiones de este año, Petrecca dijo en su mensaje que la terminal de ómnibus iba a quedar inaugurada en 2024. Los tiempos se acaban y ya es un hecho que será el año que viene. Al respecto, el máximo mandatario local reconoció que “la obra ya está terminada”, pero que “resta definir el esquema para su operatividad”. “El espacio físico es un lugar hermoso, pero que ha quedado muy grande. Por eso hemos hablado con innumerables empresas vinculadas con el sector y, como tampoco es una actividad rentable, seguimos buscando alternativas”, incorporó.

Dentro de esas posibilidades, la que mayor fuerza toma es la de realizar una administración mixta entre lo público y lo privado. Al respecto sostuvo: “Hay algunas propuestas dando vueltas por lo que en las próximas semanas estaremos comentando algunas de las propuestas que nos están llegando en el municipio”.

El jefe comunal contó que actualmente mantener esa terminal (limpieza de vidrios, seguridad, corte de pasto, luz, operatoria), estaría generando un costo aproximadamente entre 50 y 55 millones mensuales al ($600 millones anuales), lo cual les parece algo demasiado exorbitante. Por eso se buscan alternativas para que aparezca un privado que le interese la actividad comercial.

Obras varias

El intendente destacó que continúa el programa de reconversión de las luces de la ciudad para dejar atrás el viejo sistema de vapor de sodio y transformarlo en tecnología led, lo cual brinda mayor seguridad, menor consumo y es más amigable con el ambiente. “El objetivo es llegar al 100% de luces led en todo Junín. Ya estamos en unas 12 mil luces que hemos colocado en toda la ciudad y por supuesto seguimos trabajando con el equipo alumbrado", destacó.

Otro punto fuerte de la gestión es el asfalto. Sobre esto, el jefe comunal dijo que se trabajan con los consorcios y admitió que "el municipio tiene un presupuesto limitado". “Tenemos que hacer muchas actividades, las tasas municipales que se abonan son para los servicios, no para obra pública, con lo cual es fundamental hacer trabajos con los consorcios. Pero hay un Gobierno nacional que entiende que la obra pública no es importante, no lo comparto esa mirada, pero igualmente no manda fondos para obras. Y hay un Gobierno provincial que tampoco nos manda obras, porque, quizás, no le gusta Junín”, aseveró.

“Nosotros pedimos un préstamo al Banco Provincia para poder hacer obra pública. Teníamos presupuestado hacer 30 cuadras de asfalto con el préstamo de mil millones de pesos, pero frente a este escenario de poder habilitar el paso a nivel, estaríamos destinando esos fondos para solventar parte del costo que asumiremos los juninenses”, remarcó.

Responsabilidades del Estado

En la entrevista, uno de los temas que se abordó fue el rol del Estado municipal, el Estado provincial y el nacional. Como conclusión, suele suceder que los vecinos le reclaman al municipio por temas que, muchas veces, no tiene injerencia ni las herramientas legales necesarias para ejecutar.

Sobre este punto el Intendente de Junín dijo: “Estamos en un Estado federal. Cuando un vecino de Junín va a comprar en un supermercado está pagando el Impuesto al Valor Agregado. Lo recaudado va a las arcas nacionales y después se distribuye a las provincias a través de la Coparticipación Primaria. Luego las provincias lo redistribuyen a los diferentes municipios, en nuestro caso de Buenos Aires”.

“La Ruta 188, la Ruta 7, las colectoras, que tantos reclamos me hacen y que estoy también gestionando para que se puedan reparar, el pasto, las luces, el mantenimiento, le corresponde al Estado nacional. Los pasos a nivel, que van a ver que están detonados para circular, le corresponde al Estado nacional. Es lo mismo que dijimos sobre el paso a nivel de Rivadavia. La Circunvalación y el camino al balneario son provinciales, con lo cual le corresponde al Estado provincial”, explicó.

“El municipio no puede intervenir en esas situaciones. Primero porque no tiene los recursos para hacerlo, por eso es necesario discutir las autonomías municipales, las funciones los municipios, porque lógicamente lo más fácil es que sea el municipio quien corte el pasto en Félix de Azara. Debería determinarse qué funciones tiene que ocuparse el intendente, qué función tiene que ocuparse el gobernador, qué función tiene que ocuparse el Gobierno nacional”, aseveró.

“Hoy la seguridad está en la órbita provincial, pero le damos respuesta desde el municipio, pagando la nafta a los patrulleros, poniendo cámaras y los puntos seguros. Ante la falta de respuesta de Provincia y Nación los vecinos golpean las puertas de la municipalidad”, admitió.

Tasas municipales

El prepuesto 2025 prevé un aumento en los valores de las tasas municipales en un 28%. Al respecto el intendente advirtió que “solamente 4 de cada 10 vecinos pagan las tasas”. Es decir que 6 de cada 10 no están pagando. “Eso no puede ocurrir porque tenemos que ser justos y equitativos para todos. Junín es el único municipio que tiene distintas opciones para poder pagar tasas, como lo que es la tasa social para aquellas personas que quizás se les hace engorroso poder abonar en su totalidad. Si cumple ciertos requisitos, puede pagar 50% del valor”, contó.

Además, valoró que “Junín es el único municipio donde los jubilados no pagan tasas”. En cuanto a este punto, detalló: “Hasta 3 jubilaciones mínimas, hoy estamos hablando de 770 mil pesos mensuales, están exento de tasas”.

En el mismo sentido, hay un descuento del 25% mensual para los buenos contribuyentes. “Este año estamos lanzando la figura del contribuyente cumplidor, donde va a tener una serie de beneficios, como no va a pagar derechos y tasas que hoy se están cobrando. Cuando vaya a renovar la licencia de conducir no va a pagar, va a tener horas libres en el estacionamiento medido todos los sábados. En definitiva una ciudad se sostiene con el esfuerzo de los vecinos”, contó.

En Junín existe lo que es la trama urbana desde el año 2012 que se sostiene y –por lo explicado por el intendente- se va a sostener también en el presupuesto 205 que han elevado al Concejo Deliberante.

Seguidamente enumeró: “Es inviable poder gestionar y resolver los problemas si uno no cuenta con ingresos para hacerlo. Entiendo que no es divertido, pero es algo fundamental para que el municipio pueda levantar la basura seis veces a la semana, hacer funcionar el transporte público, pueda abrir las 25 salas sanitarias que tiene el Partido, dar atención a más de 500 niños de 45 días a 2 años en los jardines maternales, mantener las plazas, barrer las calles de asfalto semanalmente, pasar con las máquinas arreglando las calles de tierra luego de cada lluvia, sostener el parque Borchex, que es usado por miles de vecinos todos los días, pueda sostener espacios deportivos para que los chicos de las escuelas y pueda mantener la Laguna, entre otros puntos”.

Laguna de Gómez

El Parque Natural Laguna de Gómez está próximo a cumplir 100 años. Al respecto, el intendente recordó que el sábado 21, desde las 17 horas, se estará celebrando que Junín, además de cumplir los años el 27 de diciembre, la Laguna llegará al centenario de vida. “Habrá una serie de festejos importantes, se pondrá en funcionamiento el nuevo espigón, totalmente renovado y ampliado, algunas obras también que hemos realizado en el Parque Natural, así que esperamos a los vecinos para que puedan disfrutar de una linda fiesta”, adelanto el jefe comunal.