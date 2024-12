El Gobierno nacional pretende vender las 149 viviendas de Procrear II a un privado

A un año y poco de la asunción libertaria a la presidencia nacional, Junín avizora aún un panorama de incertidumbre respecto de proyectos que se encuentran pendientes desde hace tiempo y que resultan de gran relevancia para el crecimiento de la ciudad. A pesar de las gestiones realizadas desde el Departamento Ejecutivo Municipal en las esferas nacionales, poco se ha logrado destrabar hasta el momento.

El plan de las 149 viviendas del Procrear II es una de esas obras en “stand by”. El Gobierno de Javier Milei confirmó que dará de baja el programa, pero resta conocer cómo se resolverá el inconveniente, ya que hay casas terminadas listas para sortear y otras con alto grado de avance.

El intendente Pablo Petrecca fue entrevistado por TeleJunín (leer nota completa en páginas 4/5), y habló sobre las viviendas en cuestión que se ubican en calle San José Obrero y Borchex. “Esas 149 viviendas se arrancaron con la gestión anterior del Procrear. Y como bien anunció el Gobierno nacional, ese es un programa que lo ha suspendido”.

El jefe comunal adelantó cuál es la idea que tenían desde el Municipio respecto a este tema y contó que “el objetivo del Gobierno nacional es venderlo a un desarrollador”, con lo cual van a estar hablando con empresas interesadas en poder comprar ese proyecto para luego venderlo. “En lo particular no comparto esa decisión, creo que son viviendas muy importantes para la comunidad. El programa era muy bueno porque permitió que muchos vecinos accedan a la vivienda”, aseveró.

“Quizás había que hacer algún ajuste porque las cuotas no eran demasiado accesibles, pero no sacarlo. No comparto la mirada de haber sacado el programa, pero no es una competencia municipal. Ni siquiera las viviendas se levantaron en un terreno del municipio, sino que es un terreno de un privado que se le puso en un fideicomiso al Banco Hipotecario”, aclaró el intendente.

En detalle, el Estado nacional fue quien hizo las viviendas, en la actualidad muchas ya estaban finalizadas, con lo cual resulta una picardía que esas soluciones habitacionales no se entreguen a gente que necesita un techo. “Desde el municipio hemos gestionado, he golpeado innumerables puertas, pero el Gobierno nacional decidió suspender el programa y lo que quiere hacer es que ese desarrollo, tal cual está, venderlo a algún privado, con algunas condiciones. Para mí hay que venderlo a los vecinos”, sostuvo.

Sobre este tema, Petrecca aclaró que “el municipio no puede intervenir en esas situaciones” y volvió a pedir que se abra la discusión por las autonomías municipales.

Debate por la disolución

El convenio para la construcción de 149 viviendas en Junín, mediante la ejecución del Desarrollo Urbanístico del Procrear II, dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, se firmó en septiembre de 2021. Para ello se utilizaron terrenos ubicados en calles San José Obrero, Chacabuco, Capitán Vargas, e Intendente Borchex.

Luego de tres años, con 20 dúplex terminados, listos para ser sorteados y otros con un alto grado de avance, el Gobierno nacional decidió dar de baja el proyecto. Aún con incertidumbre y sin grandes definiciones.

Sobre la medida, la concejal Francina Sierra, al ser consultada por Democracia señaló: “Desde el Bloque de Unión por la Patria creemos que es un ataque más a la clase media y al trabajo de los argentinos que el gobierno de Milei decida disolver Procrear, que no solo es una política pública que dio muestras de su éxito, llegando a la clase media, para asegurar la posibilidad del acceso a la casa propia, sino que es una política pública que fomentó el trabajo, con la generación de muchísimos puestos de trabajo y el impulso del comercio PyME relacionado con la construcción que se reactivó durante muchos años con el Procrear”.

En ese mismo sentido, el presidente del Concejo Deliberante, Juan Fiorini, se refirió a la reunión de la Comisión de Legislación donde se trató el proyecto de Unión por la Patria. “Ellos proponen que el Municipio pida las viviendas y los terrenos donde está la construcción de Procrear. Luego de debatir un poco, llegamos a la conclusión de que sería mejor primero obtener alguna información, porque no está claro el decreto que publicó el Gobierno Nacional con respecto a esta posibilidad de que los municipios pidan los terrenos, cuando fueron dueños anteriormente”, aclaró.

Entonces, a partir de eso, según indicó Fiorini, “decidimos hacer un informe dirigido al Banco Hipotecario y al Gobierno Nacional para consultarle con respecto a esas construcciones y al estado de la obra, saber cuál es la idea. Es decir, una ampliación de lo que explican los dos decretos que publicaron porque claramente falta información para poder ejecutar esta propuesta que hace Unión por la Patria. Eso concluimos en la comisión”.

No obstante, Fiorini reiteró que “el intendente ya lo ha comunicado muchas veces, desde el municipio se están haciendo las gestiones con las áreas correspondientes del gobierno nacional para que esas casas se puedan entregar a juninenses” y si bien se había transmitido que habría cambios en el programa, aseguró que “todavía falta una reglamentación de esos decretos así que estamos a la espera de esa información para poder avanzar”.

Hay que recordar que el anuncio se formalizó a través del Decreto 1018/2024, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En los considerandos del decreto, se argumenta que “no es posible desconocer la dificultad de vastos sectores de la sociedad para acceder a una vivienda, producto de contextos desfavorables para el acceso a créditos, generados, entre otros motivos, por la alta inflación de las últimas décadas”. Además, el decreto señala que “la financiación de la construcción de viviendas es una actividad propia y principal de los bancos comerciales, privados y públicos, por lo que no se justifica la intervención del Estado en esa materia”.