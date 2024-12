Chocrón sobre el autoservicio de combustible: “Hay que educar a la población sobre el tema”

El Gobierno está cerca de implementar un decreto que habilitaría el autoservicio de combustibles en estaciones de servicio.

El adelanto lo dio a conocer, la semana pasada, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación de la Nación, quien expresó que esta medida busca seguir flexibilizando el mercado. La modalidad de autoservicio existe en otros países de la región como Chile y es aún más conocida por las películas y series norteamericanas. En la Argentina, la modalidad existió años atrás y, en la actualidad, se aplica en la ciudad de Rosario, en las estaciones de YPF, durante la noche, por razones de seguridad.

En diálogo con Democracia, el dirigente local de la Federación de Empresarios de Combustible de la República Argentina (FECRA), el empresario José Chocrón, aseguró que el primer punto a tener en cuenta “es la educación de la población respecto al tema”.

“Si bien es una medida que se piensa para un futuro, hay que educar a las personas para el autoservicio y más de combustible, ya que se trata de una mercadería peligrosa, con la cual no todo el mundo está preparado para abastecerse”, indicó.

Por otro lado, sostuvo que se deberá “unificar los nombres de los productos porque distintas petroleras tienen distintas asignaciones para cada producto”. “Hay que unificar el criterio de los nombres de los productos para que el cliente pueda identificarlos fácilmente”, explicó.

En cuanto a los surtidores, detalló que los mismos – actualmente – “no tienen la tecnología que tienen aquellos que son utilizados para el autoservicio, así que los mismos deberán ser adaptados”.

Y agregó que todos estos pasos significan “un procedimiento que va a llevar tiempo y que no lo convierte en algo a darse de forma inmediata; va a llevar años”. “Pero lo más preocupante es la educación que reciba la gente. Sin embargo, cuando se trata de autoservicio de combustible, por lo general siempre hay una persona que está asistiendo a quien se autoabastece, por si tiene algún requerimiento o duda. No es que la estación va a quedar sola, como en otros lugares del mundo”, detalló.

Alarma entre los trabajadores del sector

Carlos Acuña (h), secretario general adjunto del sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, expresó con preocupación que el autoservicio podría poner en riesgo hasta 70.000 empleos en todo el país. El representante de los trabajadores aseguró que el costo del personal representa solo un pequeño porcentaje del precio final del combustible, y alertó sobre el impacto de la medida.

En ese sentido, Chocrón resaltó que “hay que tomar este anuncio con mucha mesura y tranquilidad porque todo va a llevar mucho tiempo”. “Los empleados siempre van a ser necesarios dentro de la estructura de una estación de servicio. Momentáneamente, y por un tiempo bastante prolongado, no debería por qué preocuparse los empleados porque no es fácil tampoco de implementar el servicio”, destacó.

“Siempre va a haber algún empleado trabajando; las estaciones no van a quedar solas”, indicó.

Por otra parte, sostuvo que “todavía no sabemos cómo se va a implementar acá en Argentina ni cómo lo van a manejar las petroleras”. “Es un comienzo para empezar a andar y un comienzo para empezar a analizar las cuestiones beneficiosas y las cosas que hay que prestar mayor atención porque se trata de un producto muy peligroso, hay que saber manipularlo y todo eso”, resaltó. Y añadió que “los puntos más importantes es educar a la población y la seguridad en el momento que se echa combustible”.

En ese sentido, contó que “hay dos pruebas pilotos, una en Córdoba y una en Mendoza”. “Las mismas se llevan a cabo con el personal a cargo, para ver cómo reacciona la gente”, expresó.

En la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires el expendio por cuenta propia está prohibido por la Ley 13.623 que en su texto dice: “Prohíbese en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, el funcionamiento de surtidores en las estaciones de servicio que expendan combustibles líquidos y/o GNC que sean operados por el propio consumidor o por personal ajeno a la dotación de las mismas”.

Según el artículo 75, el Gobierno federal tiene jurisdicción exclusiva sobre comercio interjurisdiccional, transporte, energía y seguridad nacional, mientras que las provincias conservan las competencias no delegadas (art. 121). El expendio de combustibles, por su impacto en la seguridad pública, el transporte y el comercio, se considera de interés federal, aunque su implementación operativa podría ser una cuestión provincial.