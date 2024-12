Se frenó la venta de autos 0 km en Junín: fuerte baja mensual del 26,6%

La venta de años va camino a cerrar un año complicado. A pesar de ello, las comercializaciones de unidades vendidas durante octubre en Junín posicionaron al mes como el mejor del año, siempre dentro de un contexto de crisis, pero sólo fue un pico que estuvo acompañado de un septiembre aceptable. Pero los números de noviembre detallados por el Registro de la Propiedad Automotor nuevamente fueron hacia abajo y se convirtió en el peor mes del último trimestre, ya que el mes pasado se registraron 141 inscripciones iniciales, contra 192 en octubre y 146 en septiembre.

Esto significa que la venta de autos 0km tuvo una caída mensual del 26,6%. Y eso no es todo, porque si la comparación es anual, los datos también son negativos y marcan una merma en las operaciones del 15%.

Posibles factores

Nicolás Guerreño, de Nico Automotores, venta de usados, señaló que una de las razones de la merma de venta tiene que ver con el dólar y un menor margen de ahorro. “Baja del dólar, y el que tiene espera que levante un poco, pero no creo que lo haga. El pronóstico no es de suba. Tal vez es la decisión de aceptar que me tocó perder con un dólar que compré más alto y me tendré que capitalizar hoy. Es un cambio de actitud”, dijo.

Asimismo, consideró un factor influyente el hecho de que “se achicó el margen de ahorro, incluso hay quien ya no puede siquiera ahorrar”. Guerreño se refirió también a la “expectativa del aguinaldo, para cambiar el auto, pero también para viajar. Es un momento para pensar que hacer”.

En cuanto a los valores aseguró que “el usado de menor valor, hoy, en buenas condiciones -de unos 7 u 8 puntos –ronda de los 6 millones para arriba” y advirtió que “hay que encontrarlo, porque sería 2003, 2004 0 2005”.

Guerreño aseguró que es optimista de cara a lo que viene: “A nivel personal, tengo muy buenas expectativas en lo que hace al mercado. Soy optimista, diciembre mejora mucho.

Usados

El mercado de autos usados también tiene un año complicado y aún resta pasar diciembre que, por lo general, suele ser el mes más flojo de todos. En este caso, las transferencias en Junín tuvieron un nuevo retroceso mensual del 30% y se suma a una caída de varios períodos consecutivos, posicionándose en el cuarto peor mes del año con 387 ventas. En tanto, si la comparación es anual, la baja se ubica en el 9,6%.

A nivel nacional, en lo que va del año, se realizaron 606.497 transferencias en el territorio bonaerense. Y las 58.016 ventas de noviembre quedaron muy lejos del mes que encabeza las comercializaciones: julio con 68.577 transferencias.

Complicado en todo

A eso último detallado, puede anexarse que en once meses se vendieron 110.854 unidades en la provincia de Buenos Aires, mientras que en noviembre se registraron 9.818 inscripciones, muy lejos del mejor mes del año que fue julio con 12.297 operaciones.

Algo similar ocurrió a gran escala, porque el movimiento del mercado de autos 0km de noviembre no logró recuperar lo suficiente en los últimos dos días hábiles y cerró el viernes con 35.364 unidades en el cómputo absoluto y 33.288 patentamientos en el segmento de los autos particulares y vehículos utilitarios, que es el número que más miran las terminales automotrices.

Estos resultados implican que, en la comparación con el mes de octubre, hubo una fuerte baja –que en el sector calificaron como “estacional”– del 20,5%, y una baja en la referencia interanual de 1,7%, lo que interrumpe la curva ascendente y positiva que venía transcurriendo desde agosto, cuando se empezaron a superar las cifras de 2023 mes a mes.

La progresión del segundo semestre, el de la esperada recuperación del mercado, fue desde un mes negativo por mínimo margen en julio, con un -2,2%, que se convirtió en una suba del 5,2% en agosto, una muy importante, aunque coyuntural del 29,9% en septiembre, y nuevamente un 5,2% en octubre. En el segmento de autos particulares y utilitarios livianos, la retracción fue mayor que en el absoluto de todas las categorías de vehículos, bajando a un -2,1 por ciento.

Gracias a los resultados medidos desde julio en adelante, si bien el acumulado de 2024 con 11 meses computados es todavía negativo, se sigue reduciendo el saldo en rojo, parece difícil que pueda empatar el ejercicio con 2023. Tras conocerse las ventas de autos 0km de noviembre, el 2024 pierde contra el mismo período del ejercicio anterior por un -9,1%. Si se aprecia entre los primeros tres meses del año, el mercado había caído un 35%, revertir la situación adquiere mayor relevancia aún.

Para las terminales, el año se dividió en dos períodos. El primer semestre en el que se patentaron 182.000 vehículos y fue un 22,6% peor que el primer semestre de 2023, y la segunda mitad del año que se está desarrollando, en la cual ya se superaron las 209.000 y la referencia del año anterior era de 195.000 vehículos. La mejora del segundo semestre es del 7,5% interanual.

En el análisis por marcas, Toyota volvió a marcar la diferencia un vez más, anotando la venta de 7.148 unidades, lo que les permite mantener una participación del mercado del 21,5%, similar a la de los últimos meses, y que también se refleja en los once meses del año, donde vendieron 80.089 vehículos y tienen el 21,7 por ciento.

Entre el muy buen desempeño de la versión 2024 de la pick-up Amarok, la constante del SUV Taos nacional y el importante volumen de autos provenientes de Brasil, Volkswagen se volvió a quedar con el segundo puesto y mantenerse como escolta en la suma del año, en el que tiene un 16,5% del total de autos vendidos.

La tercera posición también sigue definida, en gran medida gracias a la primera parte del año, cuando todavía tenían el modelo más vendido del mercado. Se trata de Fiat, que gracias al Cronos, se mantiene como la marca que completa el podio en el acumulado de los once meses y también de noviembre, con un 12,3% del mercado. Peugeot se acerca y ya suma el 9,6% al ser cuarto en el mes y en el año, por delante de Ford y Renault que tienen el 9,1% y el 8,9% respectivamente.

Los más vendidos

Al momento de separar las ventas de acuerdo al modelo, el Peugeot 208 fue el vehículo más vendido del mes con 2.516 unidades, ganándole a la pick-up Toyota Hilux que registró 2.440, a la Volkswagen Amarok con 1.849 camionetas vendidas, al Toyota Yaris y sus 1.805 patentamientos y a la Ford Ranger con sus 1.769 unidades. A pesar de tener un buen mes, el Fiat Cronos quedó sexto con 1.726 autos entregados a sus propietarios.

La lista del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), se completa hasta los diez autos más vendidos con el Toyota Corolla Cross, el Chevrolet Tracker, el Volkswagen Polo y el Volkswagen Taos. Bajó la venta de Peugeot 2008, que quedó en el puesto 16, subió Ford Territory al puesto 13 y subió también el nuevo Renault Kardian en la posición 14 del ranking.