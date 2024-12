La canasta navideña llega con poco aumento, aunque los precios siguen igual de elevados

Las fiestas de fin de año vienen con aumentos en muchos de los productos que integran la tradicional canasta navideña. De acuerdo a varios relevamientos privados, en algunos hay subas que rondan el 186%, por encima de la inflación.

Sin embargo, dirigentes de entidades que nuclean a los almaceneros señalan que, en otros casos, las variaciones con respecto a diciembre de 2023 no han sido tan relevantes.

Por caso, el vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, sostuvo: "No vemos que se hayan registrado aumentos realmente importantes. Lo que pasa es que el diciembre del año pasado lo vivimos con precios totalmente desquiciados".

En ese entonces, los valores de mucha mercadería se dispararon de una forma incontrolable, los precios quedaron descolocados y después fueron bajando. Por dar un ejemplo, una lata de duraznos que hoy tiene de costo unos $1.200, el año pasado se llegó a pagar hasta 2 mil pesos. Hay otro caso: un paquete de galletitas rellenas de paquete azul, que a los chicos les gusta mucho, ahora se paga 700 de costo, cuando hace un año nos costaba $1.100.

Es decir que en estas fiestas los precios no estarán demasiado inflados, aunque eso no significa que no continúen elevados. Es por eso que la Confederación General de Almaceneros, a nivel nacional, trabajaron junto a algunas pymes en la conformación de una canasta navideña pequeña, con un pan dulce, una sidra, un budín, un paquete de garrapiñadas y un turrón, para vender a 5 mil pesos. Aunque es algo muy básico, el precio no deja de ser bueno, teniendo en cuenta que solo el pan dulce hoy se está vendiendo a 4 mil pesos.

Yendo a lo fáctico, puede remarcarse que en un año inflacionario, sobre todo en la primera mitad, la canasta navideña también experimentó un fuerte incremento, en este caso del 89%, según un relevamiento de la consultora Focus Market.

Los precios en Junín

Si bien los valores pueden variar según el comercio y la zona, los precios de referencia ubican entre los tres productos que más aumentaron al turrón semiblando de 120grs, que ascendió un 186%; el espumante de ananá de 710cc, con un incremento del 144%; y el turrón de almendras de 90grs, con una variación del 135%.

En la vereda de enfrente, los que menos se encarecieron son la sidra de 720cc (+14%), el pan dulce con chips de chocolate de 400grs (+65%) y las garrapiñadas de maní 80grs (+70%).

Es cierto que la inflación promedio en general está descendiendo en su nivel de aumentos mes a mes. Frente al mismo período en 2023, los precios de los productos navideños reflejaban mayores aumentos por la incertidumbre que implicaba la inestabilidad del cuadro macroeconómico en Argentina. Sin embargo, en la previa de esta navidad, el nivel de aumento está por debajo de la inflación promedio interanual esperada a diciembre 2024.

En cadenas de supermercados locales, un árbol navideño de 60cm puede costar cerca de 10 mil pesos; uno de 120cm, más de 40 mil y uno de 150cm ronda los 50 mil pesos.

En otros comercios, no obstante, hay más variedad de precios para aprovechar antes del 8 de diciembre. Así, se consiguen los árboles de 60cm -canadiense verde- por $5500; los de 90cm, por $8500; los de 1,20m, por $12 mil; y los de 1,50m rondan los 40 mil pesos. Para la decoración del árbol, un pack de 6 bolas chicas se consigue por 3 mil o 4 mil pesos. Los adornos con distintas figuras y formas, en pack de 6 unidades, se consiguen por 6mil pesos.Las luces led, por 50, rondan los 5 mil pesos, mientras que las de 100 alcanzan los 6 mil pesos.

En cuanto a la canasta, las almendras, por ejemplo, se pueden conseguir a 3 mil pesos dependiendo el tamaño. Los pan dulces, desde 2 mil pesos, porque hay marcas que incluso están en 1.800. El mantecol está cerca de los 6.000. El turrón de maní, 2.500. Budines, desde 1.000. Sidras hay para todos los gustos, pero el promedio es de 5.500 pesos y se pueden conseguir desde los 3.000.

Hay que tener en cuenta que a veces los productos entran dentro de las promociones y cerca de la fecha hay más descuentos, algunos de hasta un 25%.