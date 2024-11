“Algo más de color”, el disco doble de Lados B de Fonda con canciones inéditas

En el marco de los festejos por sus 20 años, la banda oriunda de nuestra ciudad, lanza “Algo más de color Vol I” el primero de un disco doble que contiene maquetas y canciones que quedaron fuera de su primer álbum de estudio “Algo de color” de 2011.

Este nuevo trabajo, que recopila grabaciones caseras de entre 2005 y 2010, muestra una faceta más intimista y cálida típica de una etapa de búsqueda de identidad compositiva y sonora de sus primeros años. Todos los temas fueron seleccionados y terminados de grabar en el año 2021 y mezclado y masterizado por Santiago Lazarte en el Estudio El Fuerte, de nuestra ciudad entre junio y julio de este año.

Fonda surgió a mediados del año 2004 en la ciudad de Junín. En estos 20 años participaron en numerosos festivales, concursos y recitales en el noroeste bonaerense, Capital Federal, Rosario, sur de Santa Fe y La Plata pasando por escenarios como Tecnópolis, Roxy, Niceto, La Trastienda, La Usina del Arte y Ciudad emergente. Sumando desde lo individual a lo colectivo apuestan a una música ecléctica que sigue ampliando sus límites.

“En 2009 entramos a grabar nuestro primer álbum de estudio Algo de Color. A diferencia de lo que hicimos después o lo que queríamos hacer, no es un álbum que tenga un concepto, sino que cuando lo empezamos a grabar, hicimos como un recopilatorio de todos los temas que íbamos tocando en vivo, de lo que más o menos andaba, de lo que más o menos me gustaba, y fuimos descartando todo lo que entendíamos que no iba a servir o que no tenía mucho que ver. Así fue como se fue formando Algo de Color nuestro primer disco, con temas que habíamos hecho, otros que no, y así quedaron afuera un montonazo de temas”, explicó a Democracia Juan Pavón, bajista de la banda.

“Nosotros arrancamos a grabar los temas que teníamos de forma casera en 2005, así que había mucho material. Cuando entramos a grabar Algo de Color, obviamente quedaron afuera muchas cosas de todo eso. Algunas todavía las tengo acá en casa, y otras, por desgracia, las primeras, se borraron”, reconoció. Y continuó: “Todo ese material, que fuimos recopilando entre 2005 e incluso 2010, fueron quedando ya medio en el tiempo, y también medio desfasados con la vida que teníamos”.

“Así, como excusa de los 10 años de lanzamiento de Algo de Color, en el 2021, en la pandemia, retomamos esos audios, esas grabaciones que teníamos, y les dimos una reescuchada, algunas le dimos una regrabada, y nuevamente después cuando se abrió todo, volvimos a la actividad”, manifestó.

Con la excusa de los 20 años de vida de Fonda, “nos dimos cuenta que quedaban muy pocas cosas por hacer para terminar esos temas, y así fue que en junio de este año, le dimos todo eso que teníamos grabado al productor Santiago Lazarte, para que lo mezcle y lo masterice, y así es como llegamos a octubre de 2024, lanzando esto que es ni más ni menos un disco de Fonda, que en realidad no son Lados B, sino que son todos los temas que no están grabados y que hicimos en vivo en esa época”, afirmó Pavón.

“Después hay algo muy particular en este disco, que espero que la gente también lo entienda, que no es un disco en sí, sino que justamente es un recopilatorio de maquetas, temas en vivo, así que hay cosas que no están grabadas a la perfección, sino que intentamos capturar y mantener la esencia de esos años, de cómo fue grabado, así que vale contarse de todo”, destacó.

“Por suerte tuvimos que otra vez volver a seleccionar entre casi 30 canciones, por eso lo alargamos en dos volúmenes, y sería nuestro primer disco doble. En el volumen 2 fuimos mucho más a fondo con esto de mantener la esencia, de pasar por todos los estilos, pasar por todos los géneros, así que va a ser un poquito más, no digo artesanal, pero sí un poquito más rústico capaz, y va a tener la esencia de un par de pibes de 21 años grabando en su casa”, indicó el músico.

“Por eso también quisimos tocar todo lo menos posible, y poder también de alguna forma cumplir con las dos visiones, un poco la banda actual de 20 años y un poco la banda de ese momento de 5 años”, señaló.

“Cuando nos juntamos a terminarlo estábamos en pleno proceso de producción del show de los 20 años, así que volver a escucharnos y volver a visitar esas canciones, que fueron muy lindas en esa época, fue todo una movida, sentimental, por eso también lo quisimos hacer con mucho respeto, no sólo a la gente que nos escucha, sino también a esas grabaciones, que estaban ahí guardadas”, subrayó. “Fue una experiencia muy linda, esperemos que la gente lo vea y lo viva así también, que lo escuche, que lo difunda, y que siga fluyendo la música”, concluyó.