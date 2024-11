149 viviendas de Procrear II: polémica por la falta de respuesta del gobierno nacional

Con el pedido del Gobernador Axel Kicillof al Gobierno nacional por la reactivación de la obra pública en la Provincia, la polémica por la situación de las 149 viviendas del Plan Procrear II de nuestra ciudad se reaviva y lamentablemente continúa sin respuesta.

Cabe recordar que se trata de veinte que ya están terminadas y por las que resta hacer el sorteo, otras tantas con un avance del 70 % y el resto en un 50%, ubicadas entre las calles San José Obrero, Chacabuco, Capitán Vargas e intendente Borchex de Junín, que fueron iniciadas en 2021.

Desde Unión por la Patria, el concejal Gastón Bisio señaló que “cuando se corta la obra pública, se deja a 150 familias, en promedio 600 juninenses, sin la posibilidad de su techo propio”. Desde el bloque, a su vez, piden que el intendente Pablo Petrecca firme un petitorio para exigir al Gobierno Nacional por la obra pública.

Por su parte, la concejal Belén Veronelli, del unibloque de La Libertad Avanza Oficial aseguró que no hay ninguna comunicación sobre la situación de estas obras pero cuestionó el reclamo ya que considera que “deberían haber estado terminadas en 2023”.

Juan Fiorini, presidente del Concejo Deliberante, aseguró que "tanto las viviendas del Procrear como las de Provincia que están sin terminar son dos puntos importantes que queremos que se terminen y son también prioridades que ha llevado el intendente en sus reuniones con el Gobierno nacional".

El dirigente de la Uocra, Eduardo Diotti señaló que desde la empresa aseguran que no se continuará hasta tanto no haya readecuación de los costos.

Reclamos y cuestionamientos cruzados

Desde el Bloque de Concejales de Unión por la Patria reclamaron por la situación de las viviendas así como por el freno de la obra del paso bajo nivel y la situación de la Variante de Chacabuco al Gobierno Nacional.

“Con este programa de 149 viviendas, lo que ocurrió fue que el gobierno de Javier Milei decidió cortar toda la obra pública, inclusive las viviendas. Y no le importó que haya viviendas terminadas, otras que estaban a punto de ser terminadas, más un 50% del total con avance de obra importante, pero que le falta todavía bastante”, señaló el concejal Bisio.

“Cuando corta la obra pública, corta con esto y deja a 150 familias, en promedio 600 juninenses, sin la posibilidad de su techo propio. Pero lo peor de todo es que, teniendo las casas prácticamente listas para habitar, no permita, no solo terminarlas, sino otorgarlas, porque el gobierno anterior lo que hizo fue esperar a tener todas las casas terminadas para hacer un solo sorteo. No llegó con los plazos, cambió el gobierno y quedó inconcluso”, cuestionó el edil.

Sobre el pedido de la Provincia para que se retome la obra pública, explicó: “Nosotros lo que buscamos desde Unión por la Patria es tratar de que los intendentes adhieran, el intendente Petrecca en particular acá en Junín, a la solicitud de la terminación de la obra pública”.

Es decir que no solo se solicita que intervengan en las 149 viviendas del Procrear, sino que según Bisio, se pide que intervengan también “en el túnel del bajo nivel de Calle Rivadavia y también en algo que nos toca muy de cerca, aunque no es tan común, que es la terminación de la Variante de Chacabuco de la Autopista de Ruta 7”.

Desde el unibloque de La Libertad Avanza Oficial, la concejal Belén Veronelli cuestionó que “deberían haber estado terminadas antes de que asumiera Milei, al igual que la obra del paso bajo nivel. Pero ya sabemos lo que pasa en el medio, especulan con la inflación porque pueden readecuar los montos y siguen robando”.

A su vez aseguró que “hoy no hay ninguna información de Nación de que se vaya a continuar o no”.

Lo fundamental, según Veronelli, “es que todas las obras que hoy dicen ‘paralizadas por Milei’ ya tendrían que estar terminadas antes de que asumiera”.

En tal sentido, Bisio remarcó: “Que hayan tenido que estar terminadas o no, es una cuestión de apreciación de ellos (LLA). Nosotros no podemos cortar la obra pública por cambio de gobierno. La obra pública no es de un gobierno en particular, sino que tiene que ser una política de Estado que debe continuar más allá del cambio de gobierno”.

El edil resaltó que “se sabe que hay cosas que van a exceder a un mandato, primero porque son obras de mucho tiempo y otras porque se comienzan dentro de los cuatro años del mandato de un presidente y no se pueden terminar porque tal vez inician el último año de ese mandato y son obras que llevan más de un año. Pero entonces ¿cómo sería? ¿No vamos a hacer nada que no podamos terminar nosotros? Eso es casi una ridiculez, roza con lo infantil”.

E insistió: “No pasa por ahí. Son políticas de Estado que deben respetarse más allá de la ideología que tenga esta gente. Para mí es una ridiculez que digan eso, si les sirve como chicana para sacar del tema, bienvenido, pero creo que cada vez son menos las personas que le crean este discurso”.

Fiorini: "Hubo gestiones desde el día uno"

Al ser consultado el presidente del Concejo Deliberante, Juan Fiorini aseguró que las obras en cuestión son prioritarias para el gobierno de Junín.

"Tanto las viviendas del Procrear como las de Provincia que están si terminar son dos puntos importantes que queremos que se terminen y son también prioridades que ha llevado el intendente a cada una de sus reuniones con el Gobierno nacional y provincial para tratar de gestionar y terminarlas", destacó.

A su vez reconoció que "hoy la prioridad número uno es el paso bajo nivel pero las viviendas del Procrear que tienen un avance importante también son, en un segundo paso, una prioridad".

En ese sentido resaltó que "desde el día uno hubo gestiones por parte del Gobierno de Junín para que se reactive".

Asimismo Fiorini destacó que actualmente, desde Nación se está abonando una deuda con la empresa a cargo de la construcción.

"Con el cambio de gobierno quedó mucha deuda con la empresa que estaba construyendo esas viviendas, y si se quiere, como buena noticia, en esta gestión la están pagando esa deuda. Es un punto importante para evitar un conflicto legal".

Por último, Fiorini destacó que, de las reuniones mantenidas, "la respuesta que tenemos es que va a haber cambios importantes en el Procrear, que no va a continuar como lo que fue hasta ahora. Se va a incorporar la figura del sector privado para terminar esas obras, porque esto no es solo Junín sino varios distritos, y que a partir de ahi se pueda reactivar esa construcción de viviendas y participe también el sector privado además del público".

Proyecto inconcluso

La obra de las viviendas comenzó en el 2021 por impulso del entonces Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, pero desde diciembre del 2023 se encuentra paralizada.

A principio de este año la empresa a cargo aguardaba el cobro de algunos certificados de obra que hoy se están abonando.

Según indicó el secretario de la Seccional Junín de la Uocra, Eduardo Diotti, “el banco envía pagos a la empresa, pero sin presupuesto nuevo no van a retomar. Cobran en cuotas lo de noviembre pasado”.

Según Diotti, “se habla de que se retomarán 10 barrios y uno es de Junín, pero nada oficial. Y la empresa hasta que no haya redeterminación de precio no va a retomar”.

“Es una lástima por las 20 viviendas terminadas”, indicó el dirigente ya que resta sortear y entregar los 20 dúplex terminados y avanzar con el resto.