Afirman que las lluvias “vienen muy bien”, pero aún no son suficientes para los cultivos

Las lluvias recientes trajeron sin dudas cierto alivio al agro, pero desde el sector aseguran que aún no son suficientes y se continúa por debajo de las marcas históricas.

Según las estimaciones de la empresa Gear, el fin de semana llovieron 16 milímetros -11 el sábado y 5 ayer-, lo que da un acumulado total de 706 mm en lo que va de 2024.

Asimismo, según los datos recabados, se registraron 138 mm en lo que comprende la campaña 2024/2025 -que va de julio del 2024 a junio del 2025-, y 983 mm en toda la campaña 2023/2024 -de julio del 2023 a junio de este año-.

Rosana Franco, presidenta de la Federación Agraria filial Junín, reconoció que las lluvias de este fin de semana “no son suficientes”; mientras que el productor Gustavo Frederking, miembro de Carbap, si bien aseguró que “vienen muy bien”, remarcó que aún se está por debajo de la marca histórica.

Lluvias “oportunas”

“Esta lluvia viene muy bien. Diría que la primavera es la estación del año en la que más llueve y es en la que más se necesita que llueva”, refirió Frederking y detalló:

“Especialmente porque es la época en la que florece el trigo, la época en la que necesitamos humedad para que se siembre la soja y el maíz, y la época en la que florece el maíz de primera, cerca de navidad. Es una época en la que hace falta mucho el agua”.

No obstante, reconoció: “Si miramos la lluvia acumulada, no estamos en los históricos, estamos por debajo. De hecho, no salimos del período seco, si bien hemos tenido lluvias oportunas que han hecho que, por ejemplo, el año pasado, sin un gran acumulado de agua, hayamos tenido una cosecha muy buena. Veníamos de la anterior que había sido desastrosa”.

“Hoy por hoy, en cuanto a los cultivos, en trigo, por ejemplo, tenemos una gran variabilidad. Hay trigos que están muy buenos, trigos que están muy malos. En general se presume que no va a ser un año espectacular, como no lo han sido los últimos dos años. Igualmente, creemos que va a ser mejor que los últimos años, porque venimos de dos años malos”, señaló.

De hecho, según indicó, “a nivel país teníamos una estimación de rindes de 22 millones de toneladas y hoy ya estamos en 18 millones de toneladas. Ya a nivel país bajó la proyección de rindes de trigo”.

En lo que respecta a soja, “cae justo en algunos casos donde está recién sembrada, así que es una lluvia ideal para el nacimiento de la soja”. Y destacó que “también es ideal para el desarrollo del maíz. Viene bárbaro. Venimos con la humedad justa así que siempre vamos a estar necesitando agua. Además, se viene el maíz tardío, que se empieza a sembrar a partir de noviembre. En ese sentido estamos bien”.

Rosana Franco reconoció que las lluvias últimas sin duda “ayudan mucho”, pero indicó que “no son suficientes”.

“De todos modos, siempre la lluvia es bienvenida. Ojalá mañana -por hoy- llueva un poco más”, dijo.

“Estamos en plena siembra de soja, con maíz ya nacido y las pasturas que van rebrotando lentamente”, cerró, con la expectativa de que lleguen un poco más de lluvias para estos días.

Zona Núcleo

En el informe de la zona núcleo de la Bolsa de Comercio de Rosario para el 31 de octubre, se destaca el agua en los perfiles y la tecnología en cuanto a la soja, y refiere que “octubre revirtió la condición de sequía y terminó con 146 mm como media de la región”.

Asimismo, refirió que “la rotación trigo/soja de segunda lidera los márgenes netos en campo propio, alcanzando 413 u$s/ha con rindes de 40 qq/ha para el trigo, rindes que no serán para todos (en la región se estima 35 qq/ha), y 35 qq/ha para la soja de segunda”.

En cuanto a cultivos individuales, “el maíz temprano sigue siendo el más rentable en campo propio, con un margen de 399 u$s/ha. Por otro lado, el maíz tardío, opción que algunos evalúan, generaría 254 u$s/ha con rindes de 85 qq/ha”.

“En campos alquilados, la situación cambia drásticamente. El maíz tardío y la soja de primera arrojan pérdidas significativas, con márgenes negativos de -148 u$s/ha y -116 u$s/ha, respectivamente”, detalla el informe.

“Con estos márgenes, el rinde de indiferencia para el maíz temprano en campo propio es de 78 qq/ha; en campo alquilado, 97 qq/ha. Para la soja de 1ra, el rinde de indiferencia en tierra propia es de 30 qq/ha; en campo alquilado, 44 qq/ha”.

En el caso del trigo, las lluvias podrían mejorar las expectativas: “Si bien se mantienen los 35 qq/ha del rinde promedio, las lluvias de octubre llegaron para el llenado de granos y muchos se ilusionan con mejores exceptivas de rendimiento.