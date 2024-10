Asambleas, apagón e incertidumbre en la Delegación Regional Junín de AFIP

A ocho días de conocerse el anuncio del Gobierno nacional de la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), crece la incertidumbre sobre qué es lo que sucederá con un porcentaje de sus trabajadores y hay temor por posibles despidos en la Delegación Regional Junín.

Si bien la secretaria general de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos de Junín (Aefip), Lucía Rodríguez, le dijo a Democracia que hasta el momento ningún empleado recibió notificación, la administración del Presidente Javier Milei ya anticipó que realizará "una eliminación del 34% de la estructura", lo que genera "un ahorro de 6400 millones de pesos".

A nivel local, serían 30 los posibles despidos aunque, como se explicara, aún no hay nada confirmado y los propios trabajadores no tienen más información que la brindada en conferencia por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a comienzos de la semana pasada cuando dijo que "AFIP será reemplazada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)" y que "las dependencias de la DGI (impuestos) y la DGA (Aduanas) quedarán bajo las órdenes del Ministerio de Economía".

El punto de conflicto se da con aquellos empleados que ingresaron a la AFIP durante 2019 y 2023, con la presidencia de Alberto Fernández, y en Junín el número coincidiría con la reducción anunciada. Los trabajadores sostienen que los despidos serían por una "persecución ideológica" con vinculación política, sin conocer la forma de pensar de cada uno de ellos.

Es por eso que el personal realizó un apagón informático, y también asambleas, tres días de las semana pasada durante dos horas diarias. Y ayer, la medida se extendió de 10 a 14, donde hubo más asambleas en puestos laborales. Lo mismo sucederá hoy, mientras que mañana el paro será total y por 24 horas.

Todas estas medidas son en concordancia con la Aduana, aunque dicho sector mañana hará una guardia. Ángel Vera, delegado del Sindicato Único del Personal de Aduana de la República Argentina (Supara), señaló días atrás que “continúa la incertidumbre de no saber dónde se está parado y cuál es la situación de los trabajadores".

Al igual que sucede en AFIP, Vera aclaró que “no han llegado telegramas de despido", y anexó: "Tenemos los compañeros que entraron en el 2023, los cuales están peleando para que no sean despedidos". En contraposición, según se consideró desde el Poder Ejecutivo, a lo largo de los últimos años, la AFIP se ha “sobredimensionado tanto en su estructura organizacional como en la multiplicación de sectores que no desempeñan, estrictamente, funciones esenciales”.

Crece el malestar

Sobre las nuevas medidas gubernamentales que afectan a más de 3 mil empleados, Lucía Rodríguez dijo que atraviesan momentos de "incertidumbre y ansiedad", respecto a los eventuales despidos y la reestructuración del organismo, generando un clima laboral tenso y preocupación en 20 mil familias.

Por un lado, Rodríguez detalló que "las medidas se oficializaron el viernes a través de un decreto que explica la nueva designación del nombre del organismo", y que "en uno de los artículos se prevé un plazo de 60 días hábiles administrativos para que la directora, que es la misma que estaba antes y continúa aún en su cargo, plantee los lineamientos de lo que es la reestructuración orgánica y funcional".

La secretaria cuestionó que "se pone en juego las condiciones laborales" y siguen a la espera de saber si van a seguir trabajando y, de hacerlo, en qué estructura o área. "En la Dirección Regional Junín abarca 13 dependencias de varias ciudades de la zona de la provincia de Buenos Aires y todo lo que es La Pampa. En esa extensión de la Dirección Regional tenemos 350 empleados. Y si hacemos un paralelismo entre la planta a nivel nacional y los despidos que ellos mencionan, es un 15% de la planta lo que pretenden reducir. Entonces acá en Junín estaríamos hablando de unos 30 empleados aproximadamente", reveló.

"Mucho ruido y pocas nueces". Así detalló Rodríguez la situación actual que se vive entre el anuncio y la realidad. "Querían generar un titular que conmocione y ganar aplausos pero el tema es que en el medio hay de rehén 20 mil familias a la expectativa de qué es lo que van a hacer con el organismo donde trabajan todos los días. Y todo maquillado de una profundidad de mentiras de todo tipo", cuestionó.

La secretaria general admitió que "la incertidumbre es la peor de las situaciones", porque "no hay un panorama de previsibilidad". "Esto no ayuda en nada al clima laboral, porque al no saber con qué pueden aparecerse, el ánimo laboral es paupérrimo, de mucha angustia e incertidumbre" consideró la secretaria quien además cuestionó que "el desprestigio al organismo que nada tiene que ver con la realidad".

En concreto, hasta el momento los anuncios aún no se instrumentaron, aunque la decisión sí está comunicada y el norte que el Gobierno quiere seguir pasa por la restructuración de la AFIP, su renombramiento y la desafectación de trabajadores.

El estado de alerta y asamblea se decretó en mayo, cuando los empleados tuvieron un recorte salarial que se suma a las paritarias congeladas desde febrero sin actualizaciones.