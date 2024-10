Desde Cáritas San Ignacio lanzaron una campaña solidaria navideña

Año tras año, la fotógrafa juninense Valeria Rosetti organiza sesiones navideñas; las cuales se llevan a cabo un mes antes del clásico festejo.

En esta oportunidad, la iniciativa tendrá un propósito solidario y será en conjunto con la organización Cáritas San Ignacio, ubicada en calle Benito de Miguel 75.

En diálogo con TeleJunín, Rosetti y Belén Ehrman, quien es voluntaria de la fundación, brindaron más detalles de la campaña “Navidad Especial”, que tomará lugar entre el 9 y 15 de noviembre.

“Siempre a esta altura del año comenzamos con lo que son los especiales de Navidad. Son sesiones que llevan mucho armado, mucha escenografía. La idea es que la familia – aparte de tener y llevarse una foto bonita – vengan a vivir una linda experiencia. Este año se me ocurrió hacer la temática de un pesebre de tamaño real, y lo vamos a desarrollar durante la segunda semana de noviembre”, explicó Rosetti.

En ese sentido, indicó que el objetivo será que las familias puedan tener sus fotos “y compartirlas durante Navidad”.

Propuesta solidaria

La entidad católica asiste y colabora – durante todo el año - con cerca de 100 familias a nivel regional, que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, en un contexto de crisis económica, Rosetti pensó en la organización y decidió darle un giro a las sesiones navideñas que realiza todos los años.

En esta oportunidad, aquellas familias que se acerquen a sacarse una foto y llevarse así un recuerdo para toda la vida, estarán colaborando con los vecinos que más lo necesitan.

“Las voluntarias me habían estado comentando que, a esas familias, con las que trabajan todo el año, se les arma un bolsón navideño y que este año contaban con pocos recursos para confeccionarlos”, relató Rosetti. De esta forma, se solicita a quienes se acerquen por su sesión de fotos, “ese pequeño presente que contribuya a la canasta navideña”, con el objetivo que “todas las familias la puedan pasar de la mejor forma posible”.

Por su parte, Belén Ehrman aseguró que “cualquier contribución suma”; al mismo tiempo que destacó el trabajo manual que realizan aquellas voluntarias que asisten a las clases de costura de la organización, cuyo resultado se ve en los bolsones navideños que se entregan. “Todo hecho a mano”, agregó.

Según Rosetti, “no habrá excusas para no colaborar”. “Aquellas familias que no puedan acceder a lo que es una sesión de fotos, pero sí tienen ese espíritu y esas ganas de contribuir y de ayudar al otro, se pueden acercar, me pueden llamar, pueden ir a Cáritas, y hacer esa donación. Entre todas esas personas se va a realizar un sorteo, totalmente gratis, para una sesión navideña”, detalló.

Quienes estén interesados en sumarse a colaborar con Cáritas y esta propuesta de “Navidad Especial” pueden comunicarse al 236 4595341 o bien, a través de la página de Facebook Pequeños Sueños Fotografía.