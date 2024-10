Destacaron el trabajo de integrantes de cooperadoras escolares

En el marco del Día de las Cooperadoras Escolares, conmemorado el 15 de octubre, el Gobierno de Junín en coordinación con el Consejo Escolar y la Jefatura Distrital, realizaron una jornada de encuentro y reflexión.

Fue en las instalaciones del Club de Leones, ubicado en Juan B. Justo 538, con el objetivo de reconocer el trabajo colectivo de hombres y mujeres que fortalecen la educación en Junín.

La jornada contó con la participación de directivos y representantes del cooperativismo de las diferentes instituciones educativas de la ciudad, quienes además formaron parte de una actividad dinámica y recreativa.

A propósito de esto, Verónica Ferrarezi, directora de Educación del Gobierno de Junín, manifestó: “Hoy es una jornada especial, destinada a las Cooperadoras Escolares, quienes dependen pura y exclusivamente del Consejo Escolar, desde la Dirección de Educación de la Municipalidad si bien no tenemos injerencias directas hacia estas, trabajamos de manera conjunta desde la gestión de Pablo Petrecca, ya desde hace muchos años, buscando llevar a cabo un montón de propuestas que se hacen e iniciativas y de esta manera contribuir con la mejoría de las instituciones, especialmente en todo lo que tiene que ver con infraestructura”.

Al mismo tiempo, agregó que “las necesidades que van teniendo las instituciones educativas son plasmadas y en base a eso, el Consejo Escolar las releva, una vez puesta sobre las mesas, se articula para trabajar Municipio, Consejo y Educación de Provincia, se evalúa cuáles son esas prioridades para trabajar y en eso accionamos”.

“En toda institución educativa, las Cooperadoras son fundamentales, porque sin el aporte de las familias, sin el aporte y el trabajo que hacen estos grupos de padres que se asocian y llevan adelante un montón de acciones, no serían posibles muchos de los avances, es un trabajo mancomunado, las Cooperadoras representan a las familias, el Consejo Escolar desde su mirada evalúa las necesidades, y desde el Municipio y la Dirección de Educación de la Provincia avanzamos con los aportes y accionamos con el fondo, siempre de acuerdo a las necesidades que se presentan”, detalló para cerrar la Directora de Educación.

Seguidamente, Florencia Correa, inspectora de la modalidad de artística, en representación de la Jefatura Distrital, indicó: “En primer lugar agradecer y destacar el trabajo conjunto que iniciamos para transitar el Día de las Cooperadoras Escolares, en conjunto con el Consejo Escolar y la Dirección de Educación del Municipio, buscamos reconocer el trabajo que realizan diariamente todas las Cooperadoras Escolares del Distrito, es una jornada que incluye dinámicas para que podamos reflexionar y además pasar un momento de recreación, compartir y poner en mesa debates que hacen justamente a esta área”.

Por su parte, Analía Gutiérrez, consejera escolar a cargo del área Cooperadoras, se refirió al trabajo que se lleva adelante desde los establecimientos educativos y dijo: “En nuestra ciudad tenemos alrededor de 120 instituciones educativas y hay solamente 10 que no cuentan con Cooperadoras porque son instituciones de reciente creación, hoy vamos a contar en este reconocimiento con 50 instituciones que están activas revalorizando el cooperativismo, es muy positivo que participen directores y también miembros de Cooperadoras que trabajan día a día, nosotros nos damos cuenta del trabajo minucioso, ese granito de arena, esa cuota solidaria que ponen para justamente fortalecer a las instituciones, ya sean en los materiales, en lo de edilicio, o en lo que necesiten los estudiantes”.



“En este marco vamos a estar realizando capacitaciones para fortalecer a las Cooperadoras que no están activas, que tienen que regularizar su situación, pero sobre todo dotarlas de esta importancia del sentido de identidad que le otorga una Cooperadora a la institución, que no es solamente el fin es económico sino el trabajar junto con la comunidad en pos de la educación pública”, destacó para finalizar.



Por último, Marcelo Alsina, presidente del Consejo Escolar de Junín, resaltó que “es muy importante y positivo el resultado que deja el trabajo que se hace desde las instituciones, teniendo en cuenta el aporte del municipio y, por supuesto, el respaldo del Consejo Escolar, pensamos en organizar esta clase de eventos junto con Jefatura Distrital y todas las instituciones educativas, para cuenta de la muestra del trabajo que se hace diariamente desde las Cooperadoras Escolares”.