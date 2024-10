Más de cien mujeres ya se realizaron su mamografía gratuita en el HIGA Junín

Más de cien mujeres ya se realizaron su mamografía en el marco de las actividades que se vienen desarrollando en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Junín “Dr. Abraham F. Piñeyro” para conmemorar el mes de la concientización sobre el cáncer de mama.

El estudio, que es clave para prevenir esta enfermedad, también se podrá realizar hoy, de 8 a 20, sin turno previo, en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes.

Sobras las actividades, la directora asociada del HIGA Junín, Lic. Cristina Tejo, explicó: “En conjunto con el Instituto Provincial del Cáncer y el Ministerio de Salud bonaerense venimos realizando tareas de prevención que son muy importantes para la detección temprana del cáncer de mama”.

Y añadió que “para esta semana, en el Hospital, ampliamos los horarios para realizar controles mamarios”. “Pusimos a disposición tres días para que las mujeres se acerquen a realizar su mamografía, lógicamente gratuita, y sin turno previo. Esto fue el jueves 17, el viernes 18 y este sábado 19 también vamos a estar, de 8 a 20, en el Servicio de Rayos.

Hasta el momento tenemos el registro de que más de cien mujeres ya se realizaron su estudio”, aseguró.

“La invitación es para mujeres mayores de 40 años o aquellas con antecedentes familiares de esta enfermedad. Tanto los controles como las mamografías son muy importantes porque pueden prevenir, tratar y curar el cáncer de mama”, indicó.

Por último, Marisa Dichus (60), paciente que tuvo cáncer de mama, aceptó dejar su testimonio de lo vivido y al respecto dijo: “Vengo al control de mamografía porque cada seis meses me lo tengo que hacer. Yo tuve una operación, pero no me sacaron la mama porque la agarramos a tiempo. Me hicieron un cuadrante y a raíz de eso me derivaron a quimio, rayos y todo lo que fue la parte de estudios”.

“La atención que recibí en el Hospital fue excelente, la verdad que fueron ángeles que se presentaron en mi camino porque no solo tuve contención clínica sino la contención de esas personas que es lo que más me ayudó. Por eso, basándome en mi experiencia, pienso que en muchos casos la detección temprana, las mamografías, es algo que salva muchísimas vidas”, finalizó.

Día Mundial contra el Cáncer de Mama

Trabajo de concientización y prevención en los CAPS

Cada 19 de octubre se conmemora a nivel internacional el día de esta enfermedad con el propósito de visibilizarla y destacar la importancia de realizarse chequeos a modo de prevención. En línea con esto, desde la Secretaría de Salud del Gobierno de Junín destacaron el trabajo de los profesionales de los Centros de Atención Primaria de la Salud, para sensibilizar al respecto a todos los vecinos que concurren diariamente a asistirse.

Los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) están distribuidos en distintos puntos de la ciudad y en las localidades de todo el partido de Junín, donde profesionales en distintas especializaciones atienden a los vecinos durante todo el año y en cada consulta, en especial en aquellas realizadas por mujeres mayores de 40 años, se concientiza sobre el cáncer de mama y los controles necesarios que hay que hacer para detectar la enfermedad a tiempo.

A propósito de este día en especial y de la enfermedad en sí, la Dra. Gabriela Franchi, subsecretaria de Salud de la Municipalidad, declaró: “El cáncer de mama es el tumor maligno más común entre las mujeres en todo el mundo, está demostrado que su detección precoz y el tratamiento oportunamente aumentan mucho las chances de lograr una curación de la enfermedad, como también de disminuir la mortalidad y complicaciones derivadas de la misma”.

Luego, indicó que “La Organización Mundial de la Salud (OMS) eligió al 19 de octubre como el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el propósito de visibilizar esta patología y concientizar a toda la población sobre la importancia que tienen los controles en la salud que deben realizarse todos los años”.

Asimismo, Franchi señaló que “desde la Secretaría de Salud sugerimos a toda la comunidad y a las mujeres mayores de 40 años en especial que se acerquen a realizar los controles pertinentes, para avanzar en cada caso con los estudios complementarios que correspondan”.

“Tenemos CAPS distribuidos en todo el ejido urbano y también en las localidades del partido de Junín, los cuales están abiertos y disponibles para que se puedan realizar las consultas y controles correspondientes”, finalizó la doctora.