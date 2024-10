Voces locales se sumaron al debate por la reorganización del Partido Justicialista

Ante las gestiones para la reorganización del Partido Justicialista a nivel nacional, y las posiciones de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof al respecto, Democracia consultó ayer a la mañana a algunos referentes y militantes del peronismo local sobre este tema, que ha copado la agenda política en distintos espacios.

Rosana Morando, primera congresal provincial del Partido Justicialista y consejera escolar de Junín, en diálogo con este medio manifestó que estaba muy bien impulsar la reorganización después de la salida de Alberto Fernández del mismo.

“A nivel personal digo que Cristina ha presentado todos los avales y hasta este momento, que estoy emitiendo mi opinión, es con Ricardo Quintela con quien podría tener interna por la presidencia del PJ a nivel nacional, a pocos días del vencimiento de la presentación de lista”, explicó.

“Ella tiene todas las credenciales para poder hacerlo y veremos cómo se reacomoda todo esto. Hay gobernadores de peso que han sabido sostener muy alto las banderas del peronismo, como así también intendentes en las provincias y en el conurbano. Personalmente creo que hay que proteger la figura de nuestro gobernador Axel Kicillof, emergente electoral de la catástrofe que vivimos el año pasado”, afirmó.

“Siempre alenté la participación política, la expresión democrática, del pueblo y en este caso de los afiliados. Me parecen muy buenas, muy saludables, las internas porque no siempre se puede coincidir en todo en la conducción. Vamos a ver qué pasa esta tarde, en la reunión del Gobernador (Kicillof) y la ex Presidenta”, manifestó Rosana Morando horas antes de dicho encuentro.

Bregar por la unidad

La concejal del bloque Unión por la Patria, Francina Sierra, por su parte, al ser consultada por Democracia, dijo: “Creo que todos los sectores tenemos que bregar por la unidad del partido, para enfrentar las políticas de destrucción que lleva adelante el presidente Milei, con la entrega de la soberanía, sus políticas antidemocráticas que se están expresando en el gobierno nacional”.

“Tenemos que estar todos unidos y más que nunca”, afirmó Francina, apuntando que más allá de esto, tampoco había que temerle a las internas partidarias, que podrían suceder en este reacomodamiento de los escenarios.

“También es cierto que para enfrentar a las políticas de Milei, el peronismo solo no alcanza. Hay que ampliar, llegar a otros sectores, dialogando con aquellos que respeten los valores democráticos de nuestra patria, que defiendan la soberanía, los pilares fundamentales como son la educación y salud públicas. Hay que reorganizar el mapa político en vistas del 2025”, destacó.

Democratización del partido

Por su parte, Oscar Farías, quien es uno de los militantes del peronismo con más raigambre en nuestra ciudad, en diálogo con Democracia aclaró que nunca fue “pejotista” (PJ), sino más bien militante del movimiento nacional peronista. “Hoy por hoy la disputa es entre el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que quiere la democratización del partido y es lo que merecemos todos los afiliados del P.J. que hace muchos años que no podemos votar. No podemos votar las boletas de las autoridades partidarias ni del Consejo Nacional, ni las del Consejo Provincia del P.J., ni tampoco del consejo del partido justicialista de Junín. Hace años que no votamos al presidente del partido de Junín. Esto hace que haya crisis de representatividad. Sus autoridades, en distintos niveles, tienen legalidad porque han hecho un acta en un congreso, en una asamblea, pero no legitimidad porque no fueron votados por el voto directo”, apuntó.

“Me parece perfecto que haya democratización, que Cristina se someta a una interna y que le dé la oportunidad también a Axel Kicillof. Es hora de defender la gestión y las dos últimas elecciones del Gobernador en la provincia, poner en valor la potencialidad renovadora que tiene y su trayectoria. Por otra parte, Cristina es uno de los mejores cuadros que tiene el peronismo en estas últimas cuatro décadas. Nosotros como peronistas reclamamos la participación y que haya legitimidad en la dirigencia del partido, lo digo como integrante de la agrupación Peronismo Auténtico”, subrayó.