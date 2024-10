Exposición rural, productos regionales y música en el Festival del Queso de Los Toldos

Con una amplia concurrencia de público local y de vecinos de otras localidades, se desarrolló la quinta edición del Festival del Queso en Los Toldos, partido de General Viamonte.

Durante el sábado y domingo hubo música en vivo, degustaciones, cocina en vivo, visita a queserías, productores, hacedores, cerveza, food trucks, patio gastronómico, eventos deportivos y hasta una exposición rural.

El evento, con entrada libre y gratuita, tuvo lugar en el Corredor Sadoc Maidana, en terrenos parquizados paralelos a las vías de ferrocarril.

Asimismo, artesanos y emprendedores estuvieron ubicados en un predio lindero y este año se incorporó una miniexposición rural, organizada conjuntamente con la Asociación Rural de General Viamonte.

En este festival también hubo cocineros en vivo, charlas relacionadas a los productos regionales que se comercializaron -como los quesos, miel, miel orgánica, chacinados y conservas-, charlas de maridaje, degustaciones, cervezas artesanales y mucho más.

En ese sentido, el cocinero juninense Juan José Jápez dialogó con Democracia y relató que se trata “del segundo año consecutivo que es convocado al evento”. “Acá la paso genial. Estuve cocinando los dos días y me han recibido con una cordialidad hermosa. Estuve dando una charla sobre los quesos, más específicamente sobre el queso gouda que es la estrella del lugar; más allá del de cabra o algunos de ovejas. También me referí a la miel, a las mermeladas, a los distintos productos que hay en la zona. Cociné con esos productos; por ejemplo, el sábado hicimos unas berenjenas, un pollo glaseado. Cocinar en vivo y con la gente tiene un plus y está muy bueno”, explicó.

Por su parte, desde la quesería Los Holandeses aseguraron que la doble jornada fue “muy intensa”. “Tuvimos la visita de mucha gente y estamos muy emocionados. Es un festival hermoso”, sostuvieron.

Sobre los productos que ofrecían desde el stand, detallaron que “el queso gouda común” se vendía a $13.000 el kilo, “y después todas las versiones de gouda saborizados a $15.000 el kilo”, detallaron. “En esta oportunidad estamos presentando el queso gouda de comino que siempre lo hicimos, pero no era conocido por la gente”, señalaron.