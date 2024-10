El gobernador del distrito 4895 del Rotary Club participó de actividades en Junín

Con motivo de la organización de un desfile a beneficio de Bomberos de Junín, un evento social denominado Fashion Show 2024, el 6 de octubre último estuvo presente el gobernador del distrito 4895.

En diálogo con TeleJunín, Ezequiel Romanelli, presidente del Rotary Club Junín, y Luciano Gilabert, gobernador del distrito 4895, se refirieron a la actividad desarrollada y a desarrollar por la institución, que a nivel local ya cumplió 89 años de servicio en nuestra ciudad.

Romanelli explicó que el evento organizado traerá beneficios para los Bomberos de Junín. “Este año se ha realizado la cuarta edición de nuestro desfile, que se ha denominado Fashion Show, y ha tenido un plus este año, con distintos artistas que han colaborado”, dijo.

“Este año pensamos en el cuerpo de bomberos, que a todos, directa o indirectamente, siempre nos beneficia con su accionar. Nos han solicitado una serie de herramientas especializadas, guantes, partes de herramientas, motosierras especiales; y bueno, hemos llevado adelante este evento para financiar dicho servicio”, apuntó el rotario.

“Hubo muy buena participación. Como siempre, Junín responde positivamente a los eventos. Queremos agradecer a todas las marcas, la logística, el salón, que de manera voluntaria han participado y se han sumado a esta causa”, destacó.

Romanelli mencionó también que estuvieron recorriendo la ciudad junto a Gilabert para que la conociera. “Tuvimos una entrevista con Pablo Petrecca. El intendente nos recibió en su despacho. Y después visitamos también el Salón Rojo junto con algunos concejales”, mencionó.

La organización

Por su parte, el gobernador rotario Luciano Gilabert se refirió a la organización que preside. “El distrito es muy amplio –dijo-. Rotary, en el mundo, está dividido por distritos; no por países, sino por distritos. En Argentina hay un total de seis distritos. Nuestro distrito 4895 agrupa los clubes rotarios de la Ciudad de Buenos Aires y del noroeste de la provincia de Buenos Aires”.

“En total somos 106 clubes rotarios. Los gobernadores tenemos la obligación o el deber de al menos visitarlos oficialmente una vez al año. Por supuesto hay casos en que uno los visita en otras oportunidades, pero oficialmente una vez por año se visitan”, comentó.

“El mandato es por un año. Tenemos nuestro período en Rotary y, a diferencia del calendario local, es un poco el calendario que se maneja en el hemisferio norte, que arranca el primero de julio y termina el 30 de junio”, aclaró para acotar que tanto Ezequiel como él, como todos los cargos de la organización, duran un año y comienzan el primero de julio.

Cabe mencionar que el año próximo Rotary Internacional cumple 120 años. Se fundó en Chicago en febrero de 1905 y desde ese momento no ha parado de crecer.

“Se ha distribuido por la gran mayoría de los países del mundo. Hoy por hoy tenemos casi 500 distritos en el mundo, hay 30.000 clubes en el mundo como el Rotary Club de Junín, y casi un millón y medio de personas afiliadas a nuestra organización que trabajan en pos de satisfacer necesidades en las comunidades”, afirmó Gilabert.

“Somos todos voluntarios. El primer proyecto que se hizo en Chicago en 1905 fue la construcción de baños públicos en la plaza central de la ciudad de Chicago. Rotary sigue vigente fundamentalmente por la vocación de servicio que tenemos quienes pertenecemos a Rotary. Está en la mayoría de los países, pero en los países donde no está vigente la democracia, no está establecido Rotary”, apuntó. “De hecho, en nuestro país, después del golpe del 76, incluso hasta terminada la guerra de Malvinas, hemos tenido una baja, una merma, no solo en miembros de Rotary, sino también en clubes rotarios”, señaló.

La visita

Respecto a la visita a Junín, el gobernador rotario dijo que cuando visitaban las ciudades se daban cuenta y podían palpar cuál era la injerencia y la presencia de su organización dentro de la comunidad. “Con el intendente de aquí, de la localidad de Junín, pudimos intercambiar algunas vivencias, alguna posibilidad de proyecto futuro. Fundamentalmente, cuando son proyectos de una envergadura que la comuna en soledad no lo puede hacer y Rotary tampoco, entonces necesitamos unir voluntades. Así es como ya actualmente están trabajando en proyectos en conjunto con el Municipio.”, dijo

Mencionó que el viernes anterior se había entregado oficialmente el tomógrafo para el Hospital Unzué de la localidad de Rojas. “Ese es un claro ejemplo de un proyecto donde el municipio por sí solo no lo podía hacer porque no tenían el presupuesto indicado para hacerlo. Por supuesto Rotary solo tampoco lo podía hacer. La comunidad tuvo un apoyo muy importante porque de hecho había grupos de WhatsApp y redes sociales ‘Todos por el tomógrafo para Rojas’. Y además intervino la participación extranjera”, acotó.

Hizo saber también de la Fundación Rotaria, brazo financiero de Rotary, que es la que financia externamente ese tipo de proyectos, junto a otros miembros de “la fantástica red de contactos que es Rotary International, donde alrededor del mundo un millón y medio de rotarios tienen la posibilidad de financiar estos proyectos”. Y así fue como rotarios del exterior y clubes del exterior han financiado dicho proyecto para Rojas, que rondó los 250 mil dólares de presupuesto.

Por otra parte, el gobernador rotario dijo que en Junín participó del desfile Fashion Show. “El salón estaba lleno de gente, gente que incluso había comprado su entrada y no pudo participar, pero no quiso dejar de colaborar con la causa. Y ahí se ve la confianza. Porque saben que Rotary es una entidad presente en la comunidad que tiene una trayectoria impecable y la causa también es muy noble. En este caso, para el beneficio de los bomberos”, señaló.