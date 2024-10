Con un éxito rotundo, finalizó la 27° Fiesta Nacional del Cosechero

Luego de tres jornadas, finalizó la 27° edición de la Fiesta Nacional del Cosechero, festividad tradicional que organiza todos los años la Asociación Civil “Morse a Toda Máquina”, en alianza con las instituciones de la comunidad y el apoyo del Gobierno de Junín. Así, el intendente Pablo Petrecca felicitó a todos los que participaron de la organización por el esfuerzo y destacó: “Nos llena de alegría mantener estas fiestas que son tan importantes para el pueblo”.



Miles de vecinos de Junín, la región y de localidades de la provincia de Buenos Aires como del resto del país disfrutaron de todas las actividades y espectáculos musicales propuestos para los días 4, 5 y 6 de octubre, con una feria de artesanos y emprendedores de colmó toda la plaza, como también con un patio gastronómico de primer nivel para la degustación de la mejor comida autóctona.





Una vez concluido el desfile tradicionalista y los espectáculos artísticos que estuvieron en el cierre, Jorge Bisio, presidente de la Asociación Civil “Morse a Toda Máquina”, manifestó: “Estamos muy contentos por haber podido concretar esta nueva edición la fiesta en un año a nivel nacional bastante difícil para todos, nuestra intención siempre fue mantener el programa con todas las actividades, con tres jornadas amplias para el disfrute de todos y lo pudimos lograr con creces”. Luego, sostuvo que “contamos con un gran acompañamiento de la gente durante los tres días, que disfrutaron de todas las actividades y espectáculos que propusimos”.



“Agradezco a toda la comisión que me acompaña por el enorme esfuerzo que se realiza en esto, como también a todas las instituciones del pueblo que se sumaron por un nuevo año, a Guillermina (Sofía) por toda su colaboración desde la delegación y, por supuesto, al intendente Petrecca y todo su equipo de trabajo que nos ayudaron como todos los años”, indicó Bisio.





Seguidamente, el organizador expuso que “esta es una fiesta de mucha envergadura y que requiere del esfuerzo de muchas personas y sectores de la comunidad”, y recalcó que “pusimos nuevamente en alto el nombre de Morse a nivel nacional, logramos generar un poco de alegría en la gente con estos espacios de encuentro que todos los años merecemos tener como morseños y morseñas”.



“Es un placer recibir a tantos vecinos de la región y de distintas provincias del país, para fomentar esto que tiene que ver con nuestras raíces, identidad, el trabajo y la cultura”, afirmó Jorge Bisio y agregó: “Hay un gran trabajo a lo largo de todo el año para concretar este sueño, por lo cual no tengo más que palabras de agradecimiento para todos”. En continuidad, expuso que “estuvimos en presencia de una de las mayores concurrencias, muy superior a la del año pasado, y las tres jornadas estuvieron a la altura de las expectativas”.



A su turno, el intendente Pablo Petrecca, declaró: “Estamos felices por el desarrollo de esta nueva edición de la fiesta, se vivió una verdadera revolución en Morse durante estos tres días con la gran cantidad de gente que vino, el marco de público fue espectacular como bien dijo Jorge y no recuerdo otro momento en que haya habido tanta gente acumulada en las puntas de la fiesta”.



Seguidamente, resaltó que “nos llena de alegría poder mantener estas fiestas que son tan importantes, recuerdo cuando unos meses atrás nos juntamos con Jorge y nos comentaba las dificultades que había para la organización, que generaban algunas dudas sobre hacerla o no, pero llegado el día y ver a tanta cantidad de gente que vino a disfrutar, sin dudas que fue un acierto de la comisión de ‘Morse a Toda Máquina’ y de todas las instituciones que fueron parte de esta festividad”.





Asimismo, el jefe comunal expresó que “en lo personal me genera mucha satisfacción ver la alegría en la cara de los vecinos del pueblo y de todos los visitantes que vinieron a festejar, la enorme cantidad de familias y grupos de amigos que trajeron sus reposeras y equipos de mate para disfrutar de todos los espectáculos y actividades”. Al mismo tiempo, comentó que “esto tiene que ver con las raíces, la cultura y el disfrute del buen arte y la calidad artística locales y de afuera”.



“Son espacios fundamentales para compartir y encontrarse con el otro, ya sea la gente de Morse, de todo el partido de Junín, de la provincia y de otras localidades del país que vienen aquí porque ven una fiesta popular por excelencia y muy pujante”, aseguró el alcalde y sumó: “El desfile estuvo espectacular, no recuerdo tampoco en años anteriores que hayan desfilado tantas instituciones y eso habla del crecimiento permanente que esta Fiesta del Cosechero tiene todos los años”.



Petrecca también sostuvo que “como Gobierno de Junín siempre trabajamos desde un primer momento para sostener los festejos populares e impulsarlos en los pueblos donde no había, porque sabemos de la importancia que tienen en cuanto a la identidad y la preservación de las raíces culturales y tradicionales”. A continuación, añadió: “Vivimos una verdadera fiesta con esta edición N°27 de la Fiesta del Cosechero, estamos muy felices por los vecinos y por el pueblo en sí, y como Municipio seguiremos acompañando como lo hicimos desde el primer día”.



Por su parte, María Guillermina Sofía, delegada municipal de Morse, señaló: “Fue la más emotiva de todas las fiestas que me tocó vivir, en este caso desde mi rol como delegada, es un orgullo muy grande como morseña haber llegado a la vigésimo séptima edición y ver que año a año se supera en cuanto a cantidad de gente que viene”. A su vez, dijo que “es mucha emoción la que se vive para todos los vecinos de este pueblo, somos muy localistas y amamos mucho a Morse y por eso trabajamos tanto para que esta fiesta sea un éxito”.



“Contar con la Asociación Civil ‘Morse a Toda Máquina’ es fundamental para nosotros, ya que todos los años decide que se hagan estos festejos para reconocer a todos los cosecheros, sembradores, contratistas y todos los que trabajamos en el campo”, subrayó Sofía y complementó: “Soy delegada y cosechera por lo que se de todo el esfuerzo que significa este trabajo y que puedan tener este reconocimiento”. Además, destacó que “estoy feliz por el éxito de la fiesta, por la gente del pueblo que colaboró incansablemente y por contar con el apoyo del Gobierno de Junín desde un primer momento”.





Testimonios



Una de las vecinas presentes en la fiesta fue María José, de Junín, quien mencionó: “Estuvo todo muy lindo y bien organizado, cada año que pasa es mayor la cantidad de gente que viene hasta Morse, hay más maquinarias que desfilan, al igual que agrupaciones tradicionalistas. Vengo desde que se inició esta fiesta hace muchos años y cada año que pasa se pone mejor, me gustó mucho el desfile de caballos, como también los artistas que convocaron”.



También se expresó al respecto Bety, vecina de Morse, quien comentó: “Fue hermoso todo, ya nos tienen acostumbrados a estos festejos desde hace casi 30 años y es algo que siempre espero con muchas ansias. Me gustó mucho el desfile y los espectáculos de bailes que organizaron, con gente muy talentosa y no me perdí de nada, porque ya estuve presente desde el jueves viendo los preparativos. Participé con un grupo de amigas en juegos de cartas que hicieron, recorrimos toda la feria y estuvo todo genial”.



Otra pareja que asistió al evento fue la de María Rosa y Ricardo, oriundos de la localidad de Warnes perteneciente al partido de Bragado. “Estuvo todo hermoso y fue una maravilla, el desfile de las agrupaciones y las maquinarias estuvo muy lindo, como también los espectáculos de bailes y canto folclórico que le siguieron. Venimos casi todos los años y es algo que nos encanta”, dijo María Rosa, mientras que Ricardo completó: “Nos gustó todo realmente, el día por suerte acompañó en todo momento y eso fue importante también para que podamos disfrutar de los espectáculos al aire libre”.



Por último, Horacio e Inés, vecinos de Junín, también dejaron sus sensaciones sobre la vigésimo séptima edición de la Fiesta del Cosechero. “Morse es un pueblo que queremos mucho al que concurríamos muy seguido en su momento por motivos laborales, siempre que venimos tenemos muy buenos recuerdos que nos vienen a la mente y nos encontramos con muchos amigos y gente querida”, dijo Horacio y agregó: “Hubo muchísima gente en esta ocasión de la fiesta, estuvo todo hermoso y pudimos disfrutar de los espectáculos con el equipo de mate y comiendo algo rico”.



“Estuvo todo hermoso, me gustaron mucho los bailes y shows musicales, como también el desfile de agrupaciones y maquinarias, sobre todo porque fuimos trabajadores de campo y sabemos de la importancia que tienen”, concluyó.