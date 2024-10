Conflicto IOMA - Femeba: marcha y amplio debate en el Concejo Deliberante

Docentes autoconvocados se reunieron ayer en la sede de IOMA, ubicadas en Avenida San Martín y Cabrera con el objetivo de visibilizar “la situación de desamparo” que, según indicaron, están atravesando con dicha obra social, a raíz del conflicto con FEMEBA.

Cabe recordar que el 1 de septiembre el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), prescindió de manera oficial de los servicios de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (Femeba), como consecuencia de supuestas denuncias realizadas sobre la falta de prestaciones en tiempo y forma, el cobro indebido y reclamos continuos por parte de afiliados, según detallaron desde obra social.

A lo largo de septiembre, Femeba realizó dos cortes de servicios a nivel provincial de 48 horas cada uno en manera de protesta, lo cual afectó a los más de 2 millones de personas que dependen de IOMA en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.

La decisión de prescindencia de la FEMEBA tomada por el Directorio de IOMA en la reunión del pasado 23 de agosto, se basó en diversos informes de denuncias sobre la falta prestacional y reclamos continuos por parte de algunos de los 80 mil afiliados de la Región.

Durante la concentración de ayer al mediodía, los afiliados autoconvocados se unieron bajo un mismo reclamo que fue solicitar una respuesta a las autoridades ante el corte de prestaciones de los profesionales nucleados en Femeba.

Una de las manifestantes expresó que “los principales inconvenientes se están dando con aquellos médicos que no están trabajando por IOMA”. “Nosotros solamente queremos que nos cubra los derechos de los ciudadanos que estamos aportando a IOMA. Queremos las prestaciones que nos corresponden. Hace un mes y medio, desde septiembre que estamos con esta situación”, explicó.

En tanto, otra de las presentes aseguró que también se ven afectados “los tratamientos crónicos”. “Por ejemplo, para el tratamiento de diabetes, tardan dos o tres meses en otorgarte la autorización cuando el paciente necesita tanto la insulina como los demás insumos de manera permanente porque de eso depende su vida”, detalló.

“El paciente queda en el medio de lo que dice IOMA y lo que dice la farmacia y nunca se llega a completar lo que el paciente necesita, que por ley es al 100%”, agregó.

Por su parte, otra de las vecinas autoconvocados, destacó que el reclamo es para tener precisiones sobre “cómo es la cobertura si es que ahora hay un nuevo régimen”. “Cuando vos pedís una factura para hacer el reintegro, te cobran el 20% o el 30% más por hacerte la factura. Lo que estamos reclamando es tener esa cobertura efectivamente”, señaló.

Debate en el Concejo

Tal como estaba previsto, ayer se hizo la 13°sesión ordinaria del Concejo Deliberante donde se trató la solicitud al Ejecutivo Provincial para que suspendiera temporalmente el descuento obligatorio de afiliados de IOMA hasta que la situación en consultorios médicos se regularizara, y por otro lado, el rechazo al recorte de cobertura del 100% de unos 44 medicamentos de PAMI.

En el caso de IOMA, la propuesta incluye dirigirse a los otros concejos deliberante de los distritos afectados por la misma decisión de IOMA. Al respecto, el concejal Itoiz leyó el despacho por la mayoría, con voto positivo de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza y la no aprobación de la Unión por la Patria, luego de lo cual la concejal Orlanda D’Andrea expresó su solidaridad con los afiliados de IOMA, catalogando a los directivos de la obra social como "irresponsables" poniendo en riesgo la salud de todos los afiliados.

Por su parte Pablo Petraglia señaló que su bloque se hacía eco de toda la problemática que estaba sucediendo tras el corte de servicios a Femeba, reiterando los motivos del mismo, los cobros indebidos de los médicos y la falta de prestación del servicio. “Se le está pidiendo al Gobernador que deje sin efecto una ley que fija como se financia dicha obra social, por un servicio especial, cuando el resto de los servicios sí se están prestando. No se puede suspender el servicio de pago, ni violar una ley, desfinanciar al IOMA “, afirmó.

PAMI: voto positivo de Juntos y libertarios

Otro tema propuesto fue el rechazo ante recorte de cobertura del 100% de medicamentos esenciales para jubilados y pensionados de PAMI, aprobado por Unión por la Patria y Juntos. En este caso solicitan al Poder Ejecutivo nacional que arbitre las medidas necesarias para asegurar el acceso equitativo y sin restricciones de los jubilados y pensionados a los medicamentos que requieren priorizando su salud, bienestar y calidad de vida. La propuesta no fue aceptada por La Libertad Avanza.

Al respecto, Rodrigo Esponda, edil de Juntos, se expresó en la sesión marcando una contradicción: “El gobierno nacional dice que en el PAMI había robos, que por eso corta la entrega de medicamentos, lo mismo IOMA que si hay un cobro indebido por parte de los médicos de Femeba, suspende el convenio, y también está mal. En el medio está la gente que se queda sin medicamentos y sin atención médica”.

Al respecto Itoiz destacó la oportunidad de la propuesta, en el Día Internacional de los Derechos de los Adultos Mayores; mientras que la concejal Fabiana Mosca aclaró que dentro de los 44 medicamentos que suspendía la cobertura al ciento por ciento no eran medicamentos que tuvieran que ver con enfermedades crónicas no transmisibles.

Cornaglia destacó la gestión de PAMI

El edil Juan Cornaglia, de LLA, mencionó varios puntos en el tema PAMI, no solo por medicamentos sino por otras cuestiones de la atención. A su vez, aclaró que la readecuación en el vademécum de PAMI, era para medicamentos de bajo costo y no esenciales, y que en caso de que se necesitaran, se había establecido un mecanismo para que pudieran seguir siendo gratis. “Sí se incorporaron medicamentos esenciales, modernos y de algo costo, para enfermedades oncológicas, diabetes y demás enfermedades crónicas”, acotó.

Además, mencionó que hacía cuatro años que no se entregaban audífonos y eso estaba regularizado. “Se dejó de dar subsidios a centros de jubilados fantasmas de Junín que no tenían sede ni asociados. Se detectaron cirugías de cadera con hasta 14 reprogramaciones, abuelos que estuvieron dos años esperando las prótesis. Hoy con la gestión actual, las esperas de cirugía no urgentes no superan los tres meses. Los pagos a proveedores y prestadores estaban absolutamente atrasados, no querían trabajar con PAMI. Hoy se paga en tiempo y forma. Se incorporó en Agustín Roca un médico de cabecera”, detalló.

También acotó que en este caso, el jefe de PAMI Junín estaba dispuesto a ir al Concejo a dar explicaciones pero no se lo había citado. “La gestión actual de PAMI, a cargo de mi padre Nicolás Cornaglia logró terminar con el cobro de plus con el cobro de plus en médicos de cabecera. En promedio 10 mil pesos se les cobraba por consulta y con eso les alcanza y sobra para adquirir los medicamentos de bajo costo por lo cual este proyecto dice indignarse. Se está trabajando para terminar con el cobro de plus por parte de especialistas”, destacó.

Al respecto el concejal José Luis Bruzzone de Unión por la Patria dijo: “Duele escuchar que son remedios de ‘bajo costo’ los que dejaron de cubrir porque cada uno de esos medicamentos equivale al ajuste jubilatorio que acaba de vetar Milei”.

“Desde que asumieron los libertarios y le desataron las manos a los laboratorios para que hagan la que quieran un medicamento que valía 500 pesos hoy vale 10 mil, mientras que el haber jubilatorio no se multiplicó con 20. Para nadie es un secreto que hay jubilados que tienen que elegir entre comer y comprar los medicamentos. Por lo cual esta medida nueva es un empujoncito más hacia la humillación que los están sometiendo”, señaló.

A continuación el edil les recomendó que se fijara en las cifras de INDEC, sobre la pobreza y cómo afectaba a los jubilados. “Son quienes más están padeciendo este saqueo que somete el gobierno nacional a todo el pueblo argentino”, afirmó.

Otros temas tratados

El concejal Marcelo Balestrasse de Juntos por el Cambio se refirió al proyecto que declara “Personalidad Destacada – Post Mortem- a Fabián Papa” por su invaluable aporte a la cultura y radiofonía para la comunidad de Junín. “Marcó un antes y un después en la radiofonía juninense. Fue un innovador, un emprendedor, un visionario, una usina constante de ideas y un creativo en tiempo completo”, manifestó.

Por su parte, la edil Cristina Cavallo (Juntos por el Cambio), se refirió a la declaración de Personalidad destacada del Derecho y la Educación al doctor Juan Esteban Garelli, abogado, asistente social criminológico, especialista en Derecho Penal y Criminológico, docente universitario, realizó publicaciones relacionadas con el derecho penal; secretario del Juzgado Penal en 1983, juez penal del ’84 al ’88, primer presidente y juez del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 creado en 1998 del Departamento Judicial Junín hasta el 2006.

Excesos presupuestarios: Entre los despachos por mayoría y minoría, estuvo el referido a la convalidación – compensación de Excesos Presupuestarios 2023. El despacho por la mayoría de la comisión Presupuesto y Hacienda, aprobando los excesos al cierre de la ejecución del presupuesto de gastos del ejercicio Económico de 2023 por la suma de 622.237.363 pesos, fue aprobado desde Juntos y La Libertad Avanza y rechazado por la Unión por la Patria. Dicho exceso es parte de la rendición de cuentas del Ejercicio Económico del 2023, que es un requisito que se cumplimenta a pedido del Tribunal de Cuentas.

Pablo Petraglia manifestó por qué no se aceptaba desde Unión por la Patria ya que había “desprolijidades, que sucedieron otras veces”, y que el mismo Tribunal de Cuentas solía hacerles saber a funcionarios del Ejecutivo meses después.

Declaración final

El cuerpo deliberante adhirió a la Declaración del Consejo Interuniversitario Nacional del (CIN) del 24 de septiembre de 2024 “Para seguir siendo una Nación. Sí al Financiamiento Universitario”. Al respecto el concejal Itoiz señaló la profunda preocupación y rechazo ante el posible veto total a la ley de financiamiento universitario. “Solicita que en forma urgente se sostenga el financiamiento universitario y garantizar su continuidad”, apuntó. Fue aprobado por mayoría por Juntos y Unión por la Patria y la negativa de LLA.