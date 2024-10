Miguel Fernández: "Representamos al radicalismo que gobierna y nos enfrentamos al que rosquea"

El próximo domingo el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical realizará internas partidarias para definir las autoridades para los próximos dos años poniendo a consideración de las urnas la sucesión del marplatense Maximiliano Abad como presidente.

El senador nacional postula al exintendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, para su reemplazo. Enfrente, y apoyado por Facundo Manes y Martín Lousteau, estará el diputado provincial Pablo Dominichini.

Fernández estuvo ayer en Junín y tras su paso por el Comité local (donde también habrá internas con dos listas), visitó los estudios de TeleJunín y destacó la importancia de las internas, abogando por un radicalismo fuerte y con identidad en Buenos Aires, rechazando la "crispación política actual" y "promoviendo una propuesta clara y responsable".

-¿Cómo se prepara para las elecciones del fin de semana?

- Es una interna que hubiéramos preferido evitarla la mayoría de los dirigentes. Interpretamos que el momento no es el adecuado, la gente está con la cabeza en otra cosa, con otras preocupaciones, necesidades, y es como que la política hace esto. La realidad es que se trabajó mucho para lograr una lista de unidad, incluso después del cierre de las mismas.

-Inclusive fue parte de la mesa de negociación para lograr unidad..

-Sí, me involucré directamente en las negociaciones para tratar de generar un acuerdo, se cedió casi hasta más de lo razonable, pero aún así, evidentemente había otros factores, otros intereses en juego que no era la propuesta, sino que había un interés directo en ir a una interna.

De todas formas tenemos la oportunidad como radicales, con un mecanismo institucional como son las internas, de resolver cuál es el proyecto que los vecinos o afiliados eligen para el partido para los próximos dos años.

-¿Y cuál es el proyecto que imagina para la UCR?

- Fundamentalmente con identidad bonaerense. Hay dos alternativas en la elección del 6 de octubre, un radicalismo bonaerense con anclaje en los territorios, yo vengo de ser ocho años intendente de Trenque Lauquen y presidente del Foro de Intendentes Radicales durante cuatro, lo que me permitió tener mucha relación con el Gobierno provincial y con todos los ministros, mirando también de otra forma la política más allá de lo que es la gestión municipal.

-¿Y qué opinión tiene respecto al proyecto opositor al suyo?

-Ese proyecto contrasta con una alternativa que es un radicalismo más dependiente del radicalismo porteño, que tiene algún anclaje más importante en el conurbano. Nosotros vendríamos a representar el radicalismo que gobierna frente a un radicalismo que rosquea. Para ponerlo sencillo, arriba de la mesa.

-Pero parece que la relación con los gobiernos de turno es distinta a lo que se muestra…

-Partimos de un supuesto que es que hay una deformación del sistema, tanto a nivel nacional como en cada provincia, que no funcionan las instituciones, la administración de los recursos económicos, la relación entre los gobiernos provinciales y los intendentes están siempre tensionadas. Si sos del palo recibís más cosas, si no sos del palo recibís menos. Y ese es un poco el trabajo que nosotros hicimos en el Foro, de ver cómo resolvíamos las necesidades que tienen nuestros municipios.

-¿Por eso es importante la interna?

-Claro. Porque el Comité Provincia lo que tiene que hacer es articular los intereses de los territorios con los intendentes, de los legisladores en representación de la gente, para que haya un equilibrio, y tiene que haber una mirada política sobre todo eso, de cómo el radicalismo se relaciona tan cerca, tan lejos, del gobierno provincial. Y también, el radicalismo necesita, de la provincia de Buenos Aires, tener un posicionamiento a nivel nacional. Somos la provincia más grande, todos nos miran, pero es como que quedamos, de alguna manera, sometidos al Comité Nacional que conduce Martín Lousteau.

-¿Qué opinión tiene de esta manera de hacer política con tanta crispación?

-No me gusta. Vengo de una época desde el 82, donde la política se hacía a cara descubierta, el anonimato era casi inexistente y las discusiones tenían un nivel de profundidad mucho mayor que el que tienen hoy. Pero esto es típico de los populismos, que a veces parecen distintos, pero en realidad no lo son. O sea, pueden diferir el contenido ideológico. Hay una discusión central entre Milei y el kirchnerismo, que es, o nada de Estado, o todo el Estado. Esas son dos visiones antagónicas, donde nosotros no compartimos ni una ni otra. Hay que buscar un enemigo. Hay que, de alguna forma, esmerilar las instituciones, la democracia liberal, la República, es una cosa vetusta. Y en realidad lo que importa es la opinión pública y exacerbar las emociones negativas, la crispación y el odio.