Daniel Yeber, la voz de la Fiesta del Cosechero de Morse durante 25 años

Daniel Yeber es, desde hace 25 años, la voz oficial de la Fiesta del Cosechero, que este año se realizará los días 4, 5 y 6 de octubre próximo.

El es de Junín y su voz es muy conocida porque ha sido escuchada en distintas radios, peñas y fiestas populares de la región.

En la Fiesta Nacional del Cosechero hace la locución y es presentador durante todo el evento, que dura viernes, sábado y domingo, ya que hay fogones en la antigua Casa Fernández, desfiles y distintos escenarios -cinco en total- donde Daniel está siempre presente.

“Hago muchas horas de escenario durante los tres días, con ayuda de algún otro locutor que hace la elección de la Reina; también en lo que son destrezas y desfiles criollos. Yo hago toda la locución general de la fiesta hace ya 25 años, como así también coordino un poco lo que es la parte artística”, manifestó en diálogo con Democracia.

“Con el transcurso del tiempo, en esta Fiesta del Cosechero ha quedado el sentir de ser yo la voz de todos los que hacen la fiesta, de los que trabajan allí y la llevan adelante. Yo me siento el representante de todos los que trabajan, de los fogoneros, de los mozos y todos, porque soy el que está arriba del escenario hablando por la fiesta. Y todo esto es para mí un orgullo y una responsabilidad muy grande, máxime porque, cuando una vez me quise retirar, me instaron a continuar diciendo que yo era la voz de la fiesta y que no me podía ir”, destacó emocionado Daniel Yeber.

“Y lo que hago me gusta, desde trabajar arriba del escenario y presentar a un artista, hasta hablar con la gente, para mí es algo muy lindo. Y a pesar de que han pasado tantos años, puedo seguir con esto”, sostuvo.

Su trayectoria

Daniel Yeber desde 1975 comenzó a dar sus primeros pasos como maestro de ceremonias del popularmente conocido Circo Papelito, en Junín. Luego hizo radioteatro en Lt36 Radio Chacabuco y, siempre de la mano de la música popular, pasaron los años y empezó en FM Del Lago, del recordado y querido Cacho Carone.

Yeber recorrió con sus palabras su larga trayectoria, donde pasó por distintos medios de comunicación, también mencionando a Orlando Carrafielo, que en LT 20 tenía un programa de radio y él colaboraba haciendo folclore.

“Fundamos la peña El Fogón en 1996, difundida en televisión Multicanal y también en radio, y seguimos transitando muchos escenarios. Incluso en Cosquín mi voz pudo escucharse en una carpa montada a orillas del Río Cosquín en el año 1999, con una embajada artística que fue de Junín. Pudimos montar una peña en una carpa”, apuntó.

Muy recordado es el Folklorazo que se hacía frente a la Barra de Pancho, en el Balneario Municipal Laguna de Gómez, donde el público masivamente acompañaba la propuesta de Yeber. Fue un éxito mientras duró, donde siempre primaba la música tradicional y los artistas locales e invitados tenían un espacio para estar con su público.

“Pasaron los años y me vine a la Fiesta del Agricultor de Irala, que me contrató. Allí en Irala me descubre hace 25 años Eduardo Delvigo, quien fue de alguna manera el que me llevó hasta Morse, y gracias a Jorge Bissio, que siempre me dio un espaldarazo, estoy en la Fiesta del Cosechero”, subrayó.