El juninense Sebastián Pajoni fue nominado a mejor director en los Premios Hugo

Un Tango Italiano, musical dirigido por el juninense Sebastián Pajoni, estuvo entre las obras más nominadas de los Premios Hugo, cuyos ganadores se darán a conocer el 24 de septiembre próximo en el CCK.

Pajoni mismo está nominado como mejor director en el rubro Musical Off, que premia a las producciones independientes de Argentina.

Para celebrarlo, el jueves último ya hubo función en Café La Humedad, teatro bar ubicado en Carlos Calvo 2540, de la ciudad de Buenos Aires, donde el público festejó y aplaudió la puesta de Pajoni y todo un grupo de artistas de primer nivel que protagonizaron el éxito de Un Tango Italiano.

La segunda función será el jueves 19 de septiembre, en el mismo lugar, a las 20.30.

Y para destacar a nivel local, en diálogo con Democracia, Sebastián Pajoni confirmó que esa obra también será presentada en marzo del 2025 en Junín, como así también el otro éxito suyo titulado “Cuantos querés que te amen”, con los actores Celeste Muriega, Christian Sancho y Melina González, y la dirección de Sebastián Pajoni.

“Para mí esto es muy emocionante, por las cinco nominaciones a los Premios Hugo que tiene la obra, y una de ellas es personal por mi trabajo como director. En 36 años de carrera es la primera vez que me incluyen en un premio tan importante, aunque nunca el público y el laburo me dieron la espalda, siempre trabajé. Es cierto que el medio nunca me hizo parte en este tipo de cosa como las nominaciones o los premios. Tengo un solo premio que es como autor, en Mejor Telenovela episódica por ‘Ciega a citas’, que me lo dio Argentores”, reflexionó el destacado actor y director de teatro, cine y televisión oriundo de nuestra ciudad, ciudad que lo premió en el 2023 como Personalidad Destacada de la Cultura, en el Concejo Deliberante.

Un Tango Italiano

Un Tango Italiano aborda clásicos italianos versionados a tango en un thriller de los años ’50, protagonizado por Rosana Laudani y Diego Bros, quienes bailan, cantan y actúan de lo mejor, y con Mauricio Martucci también en escena, con una orquesta en vivo (batería, piano, bandoneón).

Las nominaciones para esta obra son: Mejor interpretación femenina en musical off, de Rosana Laudani; Mejor interpretación masculina en musical off, de Diego Bros, Mejor dirección en musical off, de Sebastián Pajoni; Mejor diseño de vestuario original, de Héctor Ferreira; y Mejor musical off.

Durante la entrevista con este medio, Pajoni se refirió a cómo había surgido esta idea. “Todo esto empieza cuando me convocaron los protagonistas y el vestuarista (que hoy están todos nominados), con la idea de hacer una historia de amor que habían pensado ponerle ‘Amor a la italiana’ como una opción y eligieron 14 temas que son los que componen la obra, clásicos italianos de los años ’50-’60, entre los cuales estaba La Cumparsita de Milva y Un Tango Italiano. Mi función era ordenar los temas y armar la historia que contáramos con los mismos clásicos y entonces veo que eso estaba atravesado por el tango y que esta cumparsita en italiano era un hallazgo y un Tango italiano que se llamara así era genial. Es entonces que pensé que las versiones musicales de estas canciones tenía que hacerlas Hugo Hoffmann, un genio y un maestro de tango impresionante, muy reconocido”, explicó.

Así es como nace Un Tango Italiano, que cuenta con thriller de los años ’50, una historia de poliladron, con una ladrona y un detective que terminan enamorándose y ahí empieza la cuestión. El vestuario es impecable para la época de los años ’50 y todos los clásicos italianos, versionados a tango, con banda en vivo, los arreglos de Hugo Hoffmann, algo inédito musicalmente.

Cabe destacar también el trabajo de Emiliano Pelizzari, uno de los productores de la obra. Es que el espectáculo sucede en Firenze (Italia) y se aprecia en una pantalla que está coordinada con la obra en vivo. En esa pantalla se ve una película original de 50 minutos que fue hecha en Italia. Es por eso que se espera que también Un Tango Italiano pueda llegar hasta allí.

Teatro independiente

Es para destacar que las nominaciones para Un Tango Italiano, es en el rubro Musical Off, que es de teatro independiente. “La nuestra es una compañía de teatro independiente – manifestó Pajoni-, no estamos producidos por ninguna de las grandes productoras de Argentina. Estamos en un lugar alternativo que es Café La Humedad, el boliche de Cacho Castaña, no es un teatro del circuito comercial”.

Los ganadores

El próximo martes 24 de septiembre será la entrega a los ganadores de los Premios Hugo, en el C.C.K. o Palacio Libertad, que será transmitido por la Televisión Pública, a las 20.30.