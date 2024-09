El empleo no registrado crece a un mayor ritmo que el formal privado

El empleo informal o sin registrar ha mostrado un crecimiento mucho más acelerado que el trabajo formal en la Argentina durante los últimos cuatro años, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Mientras se generaron 363 mil empleos registrados en el sector privado, el número de trabajadores en negro aumentó en 568 mil. Esto deja ver que, por cada empleo formal que se creó, se sumaron 1,5 empleos informales, una preocupante tendencia hacia la precarización laboral.

Democracia entrevistó a Alberto Pascual, jefe territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación, y también a Nicolás Gauna, delegado regional del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y ambos dieron sus explicaciones sobre por qué sucede este fenómeno.

La mirada del funcionario nacional sostiene que la actual Ley Laboral legaliza la falta de registración y el incumplimiento, condenando a trabajadores a la informalidad.

En contraposición, el funcionario provincial marcó que la nueva Ley Laboral (que está dentro de la Ley Bases), podría profundizar la informalidad y el incumplimiento laboral, subrayó que el crecimiento del empleo formal se dio entre 2003 y 2015, y que la flexibilidad laboral no garantiza más empleo.

En la Argentina, la informalidad impacta principalmente en grupos que ya enfrentan dificultades para acceder a empleos de calidad. "En 2012, solamente creció un 4% del empleo registrado, y el trabajo en negro se mantuvo casi entre un 50 y 70%. La ley laboral está fuera de lugar respecto a la nueva forma de trabajo porque la mayoría son pymes, y la ley fue regulada para las empresas grandes", sostuvo Pascual.

El jefe territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación remarcó que "los despidos se han incrementado en la provincia de Buenos Aires en forma demencial, dado el aumento de las tasas e impuestos".

Por su parte, Gauna anticipó que "la ley bases va a profundizar el problema", porque "legaliza la falta de registración y el incumplimiento laboral". "Condona las deudas por falta de registración y elimina las multas para aquellos empleadores que contraten trabajadores que no estén correctamente registrados", remarcó.

Mientras tanto, el trabajo informal es una problemática que afecta a gran parte de la economía y limita el acceso de los trabajadores a derechos esenciales como la seguridad social y las jubilaciones.

Para el delegado regional del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires el tema trabajo "es un mal endémico que tiene el mercado laboral argentino". "La experiencia nos marca que solamente se creó empleo formal y de calidad del 2003 al 2015 gracias a un crecimiento económico", anexó Gauna.

Para Pascual el problema nace en que "fueron 20 años de programas de empleo manejados por organizaciones sociales, que en lugar de fomentar la creación, lo único que hacían era tenerlos cautivos para pedirles un porcentaje del dinero que ellos cobraban, y tenerlos listos para marchar".

"El problema se produce en las empresas más chicas, en las pymes y en los comercios. Por el valor de un empleado, porque no lo pueden trasladar a su precio final, ya que no son formadores de precios y les cuesta sostener una persona registrada", dijo Pascual.

En tanto, Gauna recordó que "en el 2002 la tasa de informalidad era del 49%" y marcó que "son los mismos números de la actualidad". "Si la mitad de los trabajadores no tienen descuentos jubilatorios y además se elimina la moratoria para poder jubilarse, se está condenando a casi la mitad de la población a no poder jubilarse en los próximos años. Es un problema muy grave", aseveró.

Por su parte, para Pascual la nueva ley "va a ir corrigiendo errores". "Es la primera reforma laboral que se hace desde el año 1994 y viene a corregir muchos errores respecto a la Ley de Contratos de Trabajo. El sistema de registración laboral va a ser mucho más sencillo, va a ser electrónico, rápido, y cualquier trabajador va a poder entrar dentro del sistema y registrarse o denunciar esa falta de registración", manifestó el jefe territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación

Para Gauna no hay novedades en la reforma laboral que se viene. "Flexibilizar las relaciones, bajar lo que ellos consideran un costo, no genera empleo en sí mismo. La única forma de generar empleo es que la economía crezca. Un empresario que le va bien, no necesita ahorrar sobre el trabajador", sostuvo.

Alberto Pascual destacó que "los programas de empleo que está llevando adelante el Estado nacional, los maneja directamente el Estado nacional", haciendo referencia a que "se sacó del eje a las organizaciones sociales". Además, sintetizó: "Fueron 20 años de un sistema de gobierno que nos llevó a la precarización total, donde había muchos intereses creados".

Los rubros con menos registros

El servicio doméstico es de los sectores más golpeados por la informalidad ya que, de los 1.673.000 trabajadores en esta área, el 71,5% no realiza aportes previsionales. A su vez, la industria agrícola también presenta una alta tasa de empleo no registrado, con un 59,2% de sus 853.000 trabajadores informales. Mientras, el sector de la construcción muestra una situación similar, con el 58,4% de los 946.000 en la informalidad, lo que afecta no solo su estabilidad laboral, sino también los ingresos fiscales del Estado y los beneficios posibles.