Municipio participará en la Expo Junín 2024 con diversas propuestas

La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de Junín informó a la comunidad que estará presente en la 77° edición de esta tradicional exposición que se llevará a cabo del viernes 16 al lunes 19 de agosto en el predio ubicado en Ruta 7 y camino al balneario. El propósito de la planificación para este espacio es promover la venta de productos locales, dar a conocer la forma de trabajo de las distintas dependencias, ofreciendo charlas y complementando con espectáculos a cargo de artistas locales, además de brindar show artísticos y musicales para todas las edades.



Las diferentes áreas municipales aportarán al stand actividades para toda la comunidad, la feria “Mercado en tu Barrio” funcionará para que los vecinos adquieran productos alimenticios a buen precio, “Comprá en Junín” se instalará apuntando a que emprendedores locales muestren sus productos al público y hagan nuevos contactos. Además la Subsecretaría de Medio Ambiente difundirá las distintas propuestas del programa “Tu Acción Cuenta” y ofrecerá un curso de compostaje durante todos los días a partir de las 12 horas.



Por otro lado, el Departamento de Educación Vial brindará una charla el sábado 17 a partir de las 13hs, enfocada en el uso del casco, en cuanto al domingo 18 a las 14hs inicia un conversatorio sobre vehículos agrícolas. Cabe destacar que desde la Dirección de Zoonosis se implementará una campaña de prevención del dengue, haciendo foco en prevenir al máximo la presencia de esta enfermedad el próximo verano.



Sobre las propuestas que el Municipio presentará en el Expo Junín 2024, Luis Bortolato, subsecretario de Turismo del Municipio, indicó: "Desde el Gobierno de Junín estamos con muchas expectativas ante la próxima edición de tal vez uno de los eventos que mayor continuidad tiene a lo largo de los años, que es la exposición agrícola ganadera industrial que organiza la Sociedad Rural de Junín y que desde el Gobierno de Junín, desde la gestión del Intendente Pablo Petrecca, siempre se asumió el compromiso de acompañarla".

"El Gobierno de Junín va a estar representado en distintos sectores del predio ferial, en el sector externo, continuo a la puerta 3, vamos a estar con un stand a cielo abierto, donde va a estar Mercado en tu Barrio, el Club de Emprendedores y además va a haber un patio artístico al aire libre con distintas propuestas a cargo de músicos de Junín. También habrá sorteos para todos los asistentes o las personas que recorran los stands y que compren tanto en el Mercado en tu Barrio como en el Club de Emprendedores", agregó.

Por último, Bortolato informó que "dentro de la cúpula, va a estar el stand institucional, en el cual vamos a mostrar algunas de las políticas que lleva adelante la gestión para todo el Partido de Junín. además va a estar presente la dirección de zoonosis, con una campaña sobre el dengue".



En tanto, Jorgelina Meccia, titular del área de Asuntos Agropecuarios del Municipio, señaló: “Somos distintas áreas las que vamos a estar participando en los días mencionados, desde nuestro sector específico estaremos instalados con el programa “Mercado en tu Barrio”, cómo lo hacemos todos los años, donde se presentan todos los productores locales que en el transcurso de todo el año participan en los diferentes sectores de la ciudad”.



“En esta nueva edición de las Expo Junín también apostamos y vamos a ir, llevando a aquellos vecinos que vayan a visitarlas la posibilidad de acceder al beneficio de adquirir productos locales, teniendo en cuenta la calidad y el valor, para todos ellos es una gran ayuda, y además tiene el plus que dan a conocer lo que elaboran”, sostuvo.



Al mismo tiempo, Meccia, indicó que “esto que se genera es muy importante para los productores de nuestra ciudad, tener la oportunidad de estar en una gran feria, una gran exposición donde no solamente hay gente de Junín, sino que llega gente de la zona y de la Región, los hace expandirse, cómo también sucede semanalmente en la participación los días viernes en cada plaza, para ellos esto es muy significativo”.



Seguidamente, Angelina Tomasella, coordinadora del Club de Emprendedores, mostró satisfacción por participar en la jornada, y dijo: “Este año vamos a estar acompañando el espacio, vamos a compartir un lugar con Mercado en tu Barrio, llegamos con muchas propuestas de emprendedores locales, la idea es armar un sector donde la gente pueda pasear, recorrer y no solamente adquirir los productos de consumo diario, sino también algún regalito que quieran hacer, o comprar para uno mismo, cabe destacar que muchos de ellos son parte de la plataforma “Comprá en Junín”.



“Siempre es muy importante que ellos participen en este tipo de evento, es una vidriera muy grande la Expo, y poder brindarles la posibilidad de tener un lugar ahí, les suma muchísimo al crecimiento de cada emprendimiento, además teniendo en cuenta el contexto que atravesamos a nivel país, más aún”, afirmó y luego agregó: “Además va a haber un sector especial donde se van a presentar algunos espectáculos protagonizados por artistas locales, los cuales se van a ir desarrollando en el mismo espacio a lo largo del evento, así que va a ser una propuesta integral, van a poder pasear, disfrutar de un poco de música, también de algunas charlas, los esperamos a todos con mucho entusiasmo”.



Para finalizar, Bárbara Schwindt, del área de Medio Ambiente del Municipio, indicó que “desde la Subsecretaría de Medio Ambiente también decimos presente en esta nueva edición de la Expo Junín, y estaremos presentes en el espacio del Gobierno de Junín, nosotros vamos a dar a conocer los programas que tenemos vigentes, todo lo que tiene que ver con las campañas de reciclado, además sumamos charlas de compostaje, que se van a llevar a cabo todos los días a partir de las 12 horas, por supuesto que todas son abiertas a la comunidad, como lo venimos haciendo mes a mes”.



“Desde Medio Ambiente ya tuvimos la participación en este gran evento el año pasado, en 2023, y tuvimos mucho éxito, hicimos sorteo de varias composteras, así que vamos a estar sumando esto nuevamente, para que las vean, las conozcan un poco más, sobre todo la gente de Junín, que quizá sigue haciendo falta ese conocimiento y desde el área decimos apostar a reforzar esta campaña en este gran espacio, es importante seguir brindando recursos para fortalecer la apuesta a la causa ambiental”, concluyó.

También integran este cronograma, diversas actividades para disfrutar en familia:

Viernes 16

16 horas, la Escuela de Danzas Vilma Portela y Bombo Fantasía

Sábado 17

15 horas: Show de Guido Narvaez, en el stand externo.

15:30 horas: Espectáculo de Robots y Transformers, en la cúpula.

16 horas: Show de Emanuel Medrano, en el stand externo.

Domingo 18

14.30 horas: Cantijuegos, en la cúpula

15.30 horas: Show de Graffito y dientito, el Mago Celin, las payasas Bren, Añe y el payaso medio litro, en la cúpula.

En tanto, en el stand externo, a las 15 horas actuará el Dúo Camarelo, para luego dar pase al show de los Seguidores del Atardecer.

Lunes 19

15 horas, a puro folclore cantará en el predio, el juninense Andrés Cabrera.