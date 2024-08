Medicamentos: caen las ventas con aumentos que parecen no tener techo

Ya sea por el incremento que tuvieron en los últimos meses, por la pérdida del poder adquisitivo o por el recorte de los beneficios de obras sociales como PAMI, lo concreto es que se registra una notable caída en el consumo de medicamentos que preocupa, especialmente en el sector de la tercera edad.

Tal y como se viene manifestando desde el Colegio de Farmacéuticos, la inflación sobre los medicamentos se viene viendo desde hace varios meses.

El farmacéutico Malek Mechedze, se refirió a la situación y aclaró el impacto de PAMI 100% en el valor de los medicamentos y diferenció la venta bajo receta y la venta libre.

Inflación y uso “racional”

"Veníamos viendo que el precio de los medicamentos estaban por encima de la inflación y era algo que ya habíamos naturalizado. Sabemos que el medicamento tiene un precio y sufrió un aumento por encima de cualquier otro bien social o de consumo. Si bien hay productos, de otros rubros, que bajaron, en el rubro farmacéutico, las bajas nunca llegaron", refirió el profesional.

En ese sentido destacó que tiene mucho que ver el programa de PAMI 100%, “que incluye al Estado, la farmacia y la industria. Ese circuito es el que genera inflación en el medicamento”. Para ser más claros, Mechedze detalló: “Si baja todo, ¿por qué no bajan los medicamentos? Porque se regalan con PAMI 100%. Entonces, el laboratorio tuvo una venta que el usuario no convalidó con el salario, con su bolsillo. Y como esa venta al laboratorio le sale igual, el producto sigue aumentando. Y va a poder seguir aumentando eternamente porque no lo paga el usuario”.

Si bien PAMI redujo la cantidad de medicamentos que se expendían gratis, el farmacéutico refiere que “ello apunta más al uso racional del medicamento y no es caprichoso”. En medicamentos de algunos tratamientos de casos agudos se sacó el 100%.

“Agudo quiere decir que vos tenés que utilizarlo por 5 días. Un Diclofenac, por ejemplo, para un dolor de espalda, un golpe, una torcedura de tobillo. Son cosas en las que quizá PAMI se desliga y dice, bueno, ‘lo tenés que pagar una sola vez, pagalo’. En cambio, en otras cosas que son crónicas, no”.



Situación en Junín

Para el farmacéutico “hay una situación generalizada de caída de ventas, aunque en general, esto no afecta tanto a la farmacia como al resto de los rubros”. Si destacó que “hay una encerrona, ya que no solo caen las ventas, sino que aumentan los impuestos y es bastante complicado”. No obstante dijo que “lo que tiene que hacer ruido es dónde cae la venta. Porque si cae la venta en un producto esencial, ahí es preocupante”.

Según Mechedze, “los medicamentos de PAMI al 100% fueron los que más aumentos tuvieron, pero se trata de medicamentos que la gente no paga, no lo convalida con su salario, por lo tanto, se sigue vendiendo y el laboratorio sigue aumentando”.

Las ventas bajaron en lo que respecta a medicamentos de "venta libre" mayormente, “porque si bien estos medicamentos aumentaron menos que los de PAMI, estos últimos aumentaron por encima de la inflación y del bolsillo de la gente”.

En ese sentido aclaró que “los 10 medicamentos que más aumentaron alcanzan una suba interanual del 386%, cuando la inflación interanual general es de 263%. Es decir que implica un 123% por arriba de la inflación”.

Relevamiento

En ese contexto, el Centro de Economía Política Argentina - CEPA- informó sobre la evolución de precios de los medicamentos más consumidos por las personas mayores. Los remedios aumentaron 5% en general y 7,6% en los alcanzados por PAMI.

Según ese relevamiento, en julio se rompió el proceso de desinflación en medicamentos: el incrementó de la canasta de medicamentos midió 5 por ciento. Además, en ese mes, los medicamentos del vademécum de PAMI aumentaron 7,6%.

La suba de los 10 medicamentos que más aumentaron en julio alcanzó 9,2% en promedio. Asimismo, el promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron en el último año alcanzó una suba interanual promedio de 386%.

Entre esos 10 productos se encuentra un venotónico utilizado para aumentar la tonicidad de las venas y también un vasculoprotector, utilizado para aumentar la resistencia de los pequeños vasos sanguíneos, que aumentó 482% y un antiinflamatorio no esteroideo que se toma para combatir dolores y fiebre, que aumentó 456%.

En términos generales, tras la elección presidencial, el comportamiento de precios de medicamentos más utilizados por personas mayores inició un raid de incrementos significativos: a finales del mes de noviembre se registró una suba del 25,7%, en diciembre el incremento alcanzó 40,9%, en enero sumaron 13,6%, en febrero ajustaron al 15%, en marzo al 8,4%, en abril al 2,5%, en mayo al 3,8%, en junio al 2,8% y en julio ajustaron 5%.

Es decir, en 9 meses, los medicamentos que las personas mayores utilizan habitualmente remarcaron sus precios en 188,2%, superando ampliamente a la ya elevada inflación de ese mismo período: 164,6% (considerando IPC julio de 4,0% según promedio de 3 consultoras privadas).

En este contexto, los precios con cobertura de PAMI resultan ser un elemento fundamental para el cuidado de los ingresos de las personas mayores.

Si bien los precios son menores que los precios de venta al público en general, el aumento acumulado desde noviembre para la canasta del PAMI supera al aumento registrado por la canasta de PVP. En noviembre, los precios con cobertura de PAMI ajustaron 14,5%, en diciembre, aumentaron 15,6%, en enero lo hicieron en 33,8%, en febrero mantuvieron su precio, en marzo volvieron a ajustar un 19,4%, en abril un 16%, en mayo 16,6%, en junio 15,1% y en julio 7,6%. Es decir, acumularon 254% de aumento.