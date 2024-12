El acceso a medicamentos gratuitos será para jubilados que ganen menos de $388.500

El Gobierno nacional recortó la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados. La entrega quedó restringida a quienes ganen menos de $388.500, que deberán realizar un trámite de inscripción. El PAMI señaló: “Adicionalmente a todas las coberturas que tenemos seguiremos garantizando el acceso total a medicamentos mediante el subsidio social para todos aquellos que realmente lo necesiten”. El titular del organismo, Esteban Leguizamón, dijo que “todo afiliado que no pueda pagarlo puede iniciar el trámite para obtener el subsidio. Quien no está inscripto debe hacerlo. Es un proceso simple que se puede iniciar en la web y luego presentarse en la agencia”.

Los descuentos de los medicamentos al 50%, 60% y 80% siguen sin cambios. Los de venta libre no tienen descuentos. Democracia consultó al farmacéutico Malek Mechedze sobre la necesidad de inscribirse para obtener el subsidio y la posibilidad de presentar una excepción si el costo del medicamento del afiliado excede en más del 15% el total de su jubilación. También se refirió a la implementación de la receta electrónica; respecto de la provincia de Buenos Aires, aún no definió su postura.



La medida

Mechedze explicó que, según lo que se publicó en el Boletín Oficial, será necesario tramitar un subsidio para tener medicamentos con cobertura al 100%. Remarcó que se mantienen las coberturas del 50%, 60% y 80%. El profesional advierte que los jubilados que deseen mantener este beneficio deberán inscribirse en la página del PAMI, y el trámite puede demandar hasta un mes.

El comunicado de PAMI no precisa desde cuándo rige la medida, aunque denuncias de jubilados indican que comenzó el 1 de diciembre. “Para acceder a la cobertura del 100% se piden requisitos, uno de ellos es que quede restringida a quienes cobren menos de 400 mil pesos mensuales”, indicaron.

Quien perciba por encima de ese valor, además de otros limitantes, no podrá acceder”, explicó Mechedze y reconoció que “son cuestiones que impactarán en la posibilidad de acceder a la gratuidad”. “Las condiciones para el subsidio social incluyen: ingresos menores a 1,5 haberes previsionales o hasta 3 si convive con una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD); no estar afiliado a una prepaga; no tener más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo; no ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena”, indicó.

Si no cumple con los primeros dos puntos, si el costo de los medicamentos es igual o mayor al 15% de sus ingresos, puede solicitar la cobertura al 100% a través de una vía de excepción. No obstante, el profesional destacó que “si el afiliado necesita, puede hacer una nota, un amparo o excepción y quizás PAMI lo evalúe y lo otorgue. Esto restringirá la cantidad de afiliados que acceden al 100% de PAMI. Es un gran colador y al final quedarán algunos recibiendo el medicamento”.

Mechedze aclaró la cuestión del costo que excede el ingreso. “No es menor que si el costo del medicamento excede en más del 15% el total del ingreso, es decir de su jubilación, podrá pedir un recurso de amparo”, advirtió y agregó que “hay muchos que superan el monto de la jubilación. Hablamos no solo de un 15%, sino de un 20%, un 30%, un 50%”, dijo.

Receta electrónica, operativa en 2025

Ayer se anunció que el Gobierno nacional le puso fecha a la implementación plena de la receta electrónica. La implementación comenzará el 1º de enero de 2025. La iniciativa deberá estar en funcionamiento, según quedó establecido mediante la Resolución 5744/2024, publicada en el Boletín Oficial.

La provincia de Buenos Aires aún no fijó su postura al respecto. Mechedze explicó que luego de la disposición de julio pasado, de implementación de las recetas electrónicas, se dio un plazo de 180 días para adecuar los sistemas, que termina en enero de 2025. “No van a coexistir, será solo electrónico”, advirtió.

En ese sentido, destacó que la existencia de la receta solo en formato digital podría enfrentar problemas en “lugares de difícil acceso, cortes de luz, salitas de emergencia en lugares remotos, donde el médico trabaja en una guardia sin tecnología”, entre otros.

A través de la medida, el Ministerio de Salud dispuso que los repositorios de recetas electrónicas estén disponibles para todas las plataformas de prescripción y farmacias, que solo accederán a las recetas que el paciente requiera.

El objetivo de la normativa es “garantizar el funcionamiento del ecosistema de salud digital para la implementación de la Ley N° 27.553 de Recetas Electrónicas”.

Los repositorios validan las recetas electrónicas emitidas por profesionales de salud para su dispensa en farmacias, garantizando la privacidad, integridad y confidencialidad de la información.

A través del ministerio de Salud, las plataformas de recetas electrónicas podrán acceder a los repositorios abiertos y a sus interfaces de programación de aplicaciones para integrarse al ecosistema de salud digital y vincularse con las farmacias.

Según el plan de implementación, el 31 de diciembre finaliza el plazo para adecuar las plataformas de prescripción de medicamentos inscriptas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDiS).

Para operar, los softwares de recetarios electrónicos y repositorios deberán estar aprobados por el ReNaPDiS. La Ley Nacional de Receta Electrónica busca garantizar una prescripción segura y eficiente facilitando la trazabilidad del circuito de prescripción y dispensa. Su reglamentación entró en vigencia el 1° de julio y estableció un plazo de 180 días para la adhesión, registro y readecuación de las plataformas. A partir del 1° de enero de 2025, esta será la única modalidad para la prescripción de medicamentos en el país. Las recetas en papel emitidas antes del 31 de diciembre podrán ser utilizadas dentro de su período de vigencia habitual.

¿Qué pasará en Buenos Aires?

La medida no se implementará en la provincia de Buenos Aires porque no delegó en Nación la legislación sobre salud, al igual que Ciudad de Buenos Aires, Chubut y La Rioja, mientras que Río Negro y Santa Fe tienen proyectos de ley. Solo en 11 provincias estará vigente la nueva receta electrónica impulsada por Nación, que adhirieron a la normativa: Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Tierra del Fuego y Tucumán.

Condiciones para acceder al subsidio social

n Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales o hasta 3 haberes en caso de que el afiliado conviva con una persona que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD).

n No estar afiliado a una empresa de medicina prepaga.

n No poseer más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo.

n No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.