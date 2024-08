Guillermo Tamarit: "Pedimos que se le ponga punto final al deterioro salarial"

El Frente Sindical de Universidades Nacionales inició la semana con 72 horas de protesta para visibilizar el conflicto salarial que afecta a los docentes universitarios. En ese sentido, la Asociación de Docentes Universitarios de la Unnoba (Adunoba) ha organizado dos vigilias abiertas a la comunidad; la primera se desarrolló ayer en la sede de Pergamino (Monteagudo 2772), desde las 8 hasta las 8 de hoy, y la segunda comenzará en Junín (Roque Sáenz Peña 456), desde las 8 de hoy y hasta las 8 de mañana.

En tanto, hoy a las 18, se realizará una concentración en el edificio del Anexo, ubicado en Newbery entre Roque Sáenz Peña y Rivadavia, a la cual se invita a participar a la comunidad. Durante las vigilias se desplegarán variadas actividades, entre las que se incluyen pintadas de banderas, colocación de afiches, charlas, fogones, y muchas más.

En Pergamino, ayer por la mañana, el rector de la Universidad, Guillermo Tamarit, encabezó una conferencia de prensa junto a la secretaria general de la Adunoba, Florencia Antonini; e hicieron referencia al conflicto salarial que están atravesando los docentes universitarios de todo el país.

Antonini explicó que desde Adunoba resolvieron no suspender los exámenes finales de reválidas que se están llevando a cabo en la universidad y que por esta razón decidieron que las puertas de la facultad, tanto la sede Pergamino como la de Junín, estén abiertas las 24 horas; “para visibilizar el reclamo docente en particular, pero también de todo el presupuesto universitario”.

"No solamente existe una pérdida del salario de un 45% sino que también tenemos al 50% de los docentes por debajo de la línea de pobreza y los ayudantes por debajo de la línea de indigencia”, expresó. E indicó que la idea es que “la sociedad vea y acompañe este reclamo”. “Creemos que cerrar una universidad es lo último que tenemos que hacer, porque la voluntad del Gobierno no es sostenerlas a todas. Ya hemos visto en el presupuesto que la educación pública no es una prioridad y es por esto que vamos a demostrar que las universidades nos importan y vamos a mantenerlas abiertas y vivas", sostuvo.

Por su parte, Tamarit expresó que existe entre 45 y 50 puntos de diferencia entre la inflación del Gobierno nacional y los aumentos salariales. "No hay universidad sin los docentes", enfatizó.

“El desfasaje de salarios entre la actividad privada y la universidad hace que los mejores salgan del sistema público. Por un lado, nos reclaman más calidad, pero por el otro no se financia ese pedido”, explicó. Sobre las jornadas de lucha y visibilización, aseguró que “cada universidad ha elegido el modo de cómo presentar la defensa salarial de los docentes y nosotros lo hemos planteado con los estudiantes y con la sociedad; porque no pensamos que cerrando las facultades logremos tener mayores perspectivas, sino todo lo contrario”.

"Todo tiene un límite y nos estamos acercando a ese límite, queremos dejar en claro que no estamos planteando aumentos, sino que pedimos que se le ponga punto final al deterioro salarial y a partir de allí comenzar a discutir cómo se podría mejorar", concluyó.

Según explicaron desde Adunoba, desde diciembre de 2023, los docentes han experimentado incrementos salariales unilaterales, sin posibilidad de negociación colectiva.

“Durante este período, han perdido un 23% de su poder adquisitivo en comparación con noviembre de 2023. Mientras la inflación ha escalado un 134,6%, los salarios universitarios solo han aumentado un 80,4%”, apuntaron.

Aclararon que en Unnoba aún no ha comenzado el dictado de clases del segundo cuatrimestre; sin embargo, los días 12, 13 y 14 de agosto corresponden a la semana de finales y reválidas. Por este motivo, se ha decidido tomar los exámenes correspondientes para no perjudicar al estudiantado con un cese de actividades.