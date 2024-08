El arte de curar a través de la alegría: la Risa Sana cumplió 13 años de labor

El oficio de un payamédico consiste en acompañar y apoyar la tarea terapéutica de médicos y especialistas que trabajan con niños. Lo hacen a través del entretenimiento, con juegos y magia.

Estas rutinas escénico-terapéuticas son protagonizadas en Junín por los integrantes del grupo Risa Sana, que acaban de cumplir 13 años en actividad. Sus intervenciones se basan en lo teatral, lo lúdico y lo imaginario.

La agrupación se creó en 2011 por Roberto Cirbián y desde entonces no ha parado de crecer. Cada semana realizan visitas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de nuestra ciudad con el objetivo de contrarrestar lo “traumático” de una internación.

Actualmente son 15 los juninenses que forman parte de este voluntariado. Uno de ellos, Hernán Bisio, dialogó con Democracia y contó cómo fue su acercamiento al grupo.

“Me incorporé hace un año y medio y la motivación surgió porque andaba con ganas de sumarme a alguna actividad de payamédicos, después de ver el trabajo de una organización similar oriunda de Mendoza”, explicó.

Y agregó que “luego vino el primer encuentro con Roberto, y después las capacitaciones –de bioseguridad y técnicas de clown– para finalmente iniciar con las intervenciones en el Hospital”.

Dichas visitas tienen un día fijo: los sábados. Bisio indicó que al ingresar al centro de salud es notable la diferencia con los primeros años de la agrupación. “Cuando empezó todo, allá por 2011, al grupo le costó entrar al Hospital; quizás por alguna resistencia ante lo desconocido. Pero ahora es al revés porque sabemos que ellos nos están esperando a nosotros”, expresó.

“Vamos todos los sábados porque por razones de disponibilidad horaria es el día que más cómodo nos queda a la mayoría, pero durante la semana algunos también hacen una segunda visita”, sostuvo.

Antes de salir hacia la intervención, se reúnen en la biblioteca del Hospital. “Ahí charlamos un poco, nos cambiamos, nos vestimos de payasos y salimos a recorrer. La primera parada es la zona de pediatría, pero también visitamos los cuatro pisos del edificio”, indicó.

“Se construye un ida y vuelta muy lindo con el paciente, con sus acompañantes, así como con los médicos y enfermeras”, aseguró; y añadió que “la gente nos espera porque sabe que vamos todos los sábados”.

El bienestar emocional que se genera en cada una de las visitas al hospital no solo es para los pacientes y sus familias, sino también para los payamédicos de la Risa Sana. “Al ser un voluntariado es verdad que mucha gente no le puede dedicar el tiempo necesario, pero te llevás un montón de otras sensaciones y vivencias que no son materiales y considero que son mucho más valorables”, sostuvo.

Por otra parte, Bisio contó que además de las visitas al nosocomio, se reúnen cada 15 o 20 días en la sede de Risa Sana “con el objetivo de proyectar ideas a futuro, para hablar de situaciones que hayan pasado, para perfeccionar alguna otra; y, por supuesto, también para divertirnos y reírnos un poco”, indicó.

Según relató, con motivo del último aniversario del grupo fueron invitados a concretar un nuevo desafío por fuera de Junín. “Durante una entrevista que nos realizaron para una radio de General Arenales, nos propusieron intervenir el Hospital de allá, pero todos los detalles están por definirse”, aseguró.

Los primeros días de Risa Sana

Risa Sana nació de la mano de Roberto Cirbián, luego del fallecimiento de su hija Amelia de siete años, en 2010. “Al año siguiente empezó a ir al hospital, él solo, a contar cuentos a los chicos. Y luego empezó a sumarse la gente. Hoy ya pasaron 13 años de ese momento y con un grupo hermoso que se consolida cada día más”, confirmó Bisio.

Con la premisa de llevar alegría a los niños y contener por unas horas a sus familiares, Roberto Cirbián llegó así al Hospital Abraham Piñeyro con su proyecto que comenzó a implementar en la sala de internación pediátrica.

“Algunos integrantes están en Risa Sana desde sus inicios, como Roberto. En marzo sufrimos el fallecimiento de Sandra, una de las compañeras pioneras de la agrupación. Y después tenemos voluntarios de 60 años, de 40 y pico y también de 20 años”, detalló.

En su momento, Cirbián había detallado que el nombre del grupo se había decidido “por algunas cuestiones que tienen que ver con la alegría, con la risa, que fueron prohibidas en otras épocas en el mundo porque no querían que la gente esté tan sana".

Cabe destacar que, para la tarea, los integrantes se capacitan todos los años en temas de técnicas de clown como temas de bioseguridad.

Distinción en el Concejo Deliberante

Con el objetivo de destacar la labor del voluntariado de Risa Sana en el ámbito hospitalario, el Honorable Concejo Deliberante de Junín les otorgó esta semana la distinción con el título de “Mérito al Ciudadano”.

“Tenemos el agrado de distinguir a este grupo de artistas que, sin más ambición que de hacer feliz al prójimo, en una situación de enfermedad o dolencia, se reúnen cada semana en el Hospital Interzonal Abraham Piñeyro, vestidos en sus disfraces de payasos, y le regalan ese instante de felicidad a los pacientes”, expresó en el recinto el edil de Frente de Todos, Gastón Bisio.

Durante la presentación de la iniciativa –que fue aprobada por unanimidad–, Bisio también hizo hincapié en que el proyecto de Risa Sana se desarrolla “en un mundo que cada día es menos empático, menos solidario y más egoísta e individualista; donde pareciera que la consigna sería ‘me salvó yo y los demás qué importa’”.

“Este grupo humano está yendo en contra de eso y rompiendo con esa lógica; y poniendo como protagonista en sus vidas al otro, sacándoles una sonrisa que mejore la situación que están viviendo”, concluyó.