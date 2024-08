En el Hospital, la demanda de la atención aumentó un 100 por ciento respecto al 2023

La directora de la Región Sanitaria III, licenciada Lucrecia López, dialogó con TeleJunín, sobre distintas temáticas que ocupan la gestión, apuntando una de las más preocupantes como es la creciente demanda de la atención a la salud en el Hospital Interzonal General de Agudos de Junín.

Se refirió a las reuniones de gabinete con el ministro de salud bonaerense Nicolás Kreplak, donde se avizoró que las demandas en las consultas recibidas en la guardia había aumentado, en algunos lugares hasta un 50 por ciento, y en otros casi un 100 por ciento, como se da en el Hospital Interzonal General de Agudos de Junín “Dr. Abraham Piñeyro”.

“Este año se ha comenzado a atender bastante gente que tiene obra social o prepaga y esto claramente tiene que ver con el agotamiento económico que tiene la ciudadanía respecto de la utilización de diferentes recursos. Entonces al no poder pagar un bono o más de lo que paga la prepaga u obra social para ir a una clínica privada o a un consultorio privado, termina yendo en las guardias o consultorios externos de los hospitales, en este caso provincial”, dijo.

Mencionó la última reunión del Consejo Regional de Salud en General Pinto, con los secretarios de Salud donde se habló de la fortaleza que tenía cada uno de los municipios y cuáles las debilidades. “En el caso de Junín – dijo López- , no tiene hospital municipal, cuenta con un primer nivel de atención que tiene una cantidad importante de CAPS pero aún así no es un sistema fuerte como para que la comunidad pueda ir a atenderse ahí por lo menos en lo que en medicina se llama código verde, como la tos, dolor de panza, cefalea, dolor de muela, algo que no sea tan complejo como para poder atenderse en el primer nivel. El Municipio no encuentra la solución o no puede hacer un foco claro de las propuestas que debería de tener la ciudadanía como para poder tener ese primer nivel de atención”.

A la pregunta si ese primer nivel estaba saturado, la funcionaria dijo que no, pero sí se notaba el aumento de la demanda. “El hospital tiene casi un 100 por ciento de aumento de la demanda respecto del año pasado, en cuanto a los códigos verdes. La realidad es que saturado no está, sí mucha gente y muchos están en espera de ser atendidos”, señaló.

Vacunación

Sobre una problemática que se da a nivel general, cuando se ha dejado de vacunar a los niños, o no se completan esquemas de vacunación, Lucrecia López manifestó que “desde el Ministerio de Salud bonaerense, desde Región Sanitaria III, hacemos diferentes propuestas, trabajando en abordajes que sean extramuros, que no sea únicamente dentro del vacunatorio”.

“Atribuimos esa problemática a que quizás la baja cobertura a diferentes vacunas pueda ser por el agotamiento que surgió a partir de de tanta información respecto a la vacuna Covid y el estar tan pendiente de tener que vacunarse contra el coronavirus. No tenemos una visión clara de por qué no podemos aumentar rápidamente las coberturas pero sí seguimos trabajando en eso”, explicó.

“Ya hace más de un año que estamos trabajando con diferentes estrategias en fortalecer ese equipamiento de inmunizaciones, pero la comunidad también debe acercarse al vacunatorio o donde se hacen actividades extramuros, cumpliendo con el calendario de vacunación anual, que las embarazadas vuelvan a vacunarse correctamente”, dijo.

“Nuestra comunidad es mucho más saludable si cumple con el esquema de vacunación completo. Previenen enfermedades inmunológicas graves como por ejemplo el Herpes Zóster. Esta vacuna, por ejemplo, se entrega desde Región Sanitaria III y es contra la culebrilla, para casos en particular”, explicó.

En cuanto a los casos de fiebre hemorrágica, la directora de Región apuntó que no había ningún caso en nuestra zona, aunque sí en Pergamino que correspondía a Región Sanitaria IV. “El último caso que tuvimos fue en el 2017, una mamá con dos nenas, en un campo de Chacabuco, que cuando fueron a limpiar la casa inhalaron el olor del pis del ratón y contrajeron la enfermedad”, apuntó.

“Es que somos una región donde el virus se descubrió, en Junín precisamente, y el Instituto Maiztegui entrega las vacunas. Nosotros las distribuimos a todas las Secretarías de Salud. Claramente esto es una política pública y sanitaria que tienen que implementar todas las Secretarías de Salud para llevar adelante un correcto esquema de vacunación sobre todo porque somos una zona donde existe el ratón que transmite esa enfermedad y es donde más tenemos es en nuestra región. Aunque no todos los ratones transmiten la fiebre hemorrágica argentina”, aclaró.

Dengue

“En Junín, dengue no hay casos actualmente – afirmó Lucrecia López-, pero se continúa el trabajo comunitario de los promotores de salud, instando al descacharreo, como medida preventiva. No vemos que desde la Secretaría de salud lo tomen como bandera, no pudimos hacer un trabajo en conjunto y si el año que viene vamos a tener la misma cantidad de casos, tendremos que tener la precaución de que el mosquito no nos pique sobre todo los que ya tuvieron dengue”.

La funcionaria dijo que había que tener una herramienta de educación sanitaria con la comunidad. “La gente por suerte está muy informada sobre qué cosas hay que hacer para poder prevenir”, destacó.