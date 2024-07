Capacitación sobre alimentación saludable y diversidad culinaria

La charla estuvo a cargo de profesionales que integran el Observatorio Nutricional del Gobierno de Junín y fue destinada a las familias y vecinos beneficiados por el programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) que residen en Saforcada. La jornada tuvo como propósito fomentar el valor nutricional y ampliar la diversidad culinaria promoviendo el consumo de legumbres, resaltando sus beneficios.

Desde el área municipal destacaron que este tipo de espacios tienen una gran aceptación, ya que resultan positivos para intercambiar prácticas alimentarias que se llevan a diario. Además, resaltaron que los vecinos de Saforcada se mostraron muy entusiasmados a la hora de aprender sobre nutrición y en este marco solicitaron más actividades similares.

Al respecto de esto, Julieta Pino, profesional que integra el equipo técnico del Observatorio Nutricional, contó: “Fue una jornada súper positiva, puntualmente este espacio fue solicitado por la trabajadora social que asiste a la salita de Saforcada, y que nuclea a las familias que reciben el módulo MESA del nivel primario, y aprovechando la oportunidad de ir a la localidad vecina, difundimos esto en el nivel inicial, primario y secundario, a su vez lo difundimos por redes sociales para que sea abierto a toda la comunidad”.

“El contenido de la capacitación apuntó a proponerles a los vecinos, recetas que integren legumbres, para aprovechar de esa manera todos los alimentos que integran la caja que se reparten a las 35 familias de la localidad, y hacemos hincapié en esto porque está presente la legumbre en los módulos, justamente por la calidad nutricional, por sus nutrientes, y muchas veces la crítica es por qué, por ejemplo, no hay azúcar, no hay yerba o no hay té, y con estos espacios lo venimos a poner en conocimiento”, afirmó.

A su vez, Pino explicó que “también elegimos este alimento, primero, por una cuestión de calidad nutricional, y segundo, porque quizá, esos alimentos que no llegan en el módulo, las familias de alguna manera van a elegir adquirirlos, en cambio, una legumbre no, por ende, es una manera de presentarlas, de ofrecerlas y que tengan en cuenta todo esto, estos talleres brindan muchas herramientas para que puedan ser aprovechados y que sea de manera variada, en preparaciones dulces y saladas".

Por último, la profesional en nutrición, destacó: “La convocatoria fue muy buena, todos los asistentes se notaron concentrados y participaron, realizaron consultas, incluso ya nos estaban pidiendo que volvamos otra vez con información sobre otro alimento, y pensamos que, en vez de legumbres, vamos a trabajar sobre los cereales, que es un alimento que se relaciona mucho con las legumbres y que además también es parte del módulo”.