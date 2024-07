Señalan aumento gradual de casos de sífilis en los últimos años

El doctor Mario Cuitiño, infectólogo del Hospital Interzonal General de Agudos de Junín, al ser entrevistado por Democracia, se refirió a la continuidad en la aparición de casos de sífilis en Junín, una enfermedad muy antigua, actualmente prevenible y tratable.

“En toda mi trayectoria como infectólogo, en los últimos 15 años, siempre hemos tenido casos de sífilis. En los últimos años ha aumentado gradualmente el número de casos de sífilis, no solo en Argentina sino en el mundo. Esto es una cuestión mundial. Si bien es una enfermedad muy antigua y prevenible, es muy fácil de contagiar y el uso de preservativo ha decaído muchísimo. Es terriblemente fácil el contagio”, advirtió el especialista.

Según lo expuesto por el médico, es una enfermedad que se contagia a través de las relaciones sexuales sin protección, sin uso de preservativo, que afecta tanto al hombre como a la mujer, incluso a los niños recién nacidos cuando la madre la ha transmitido a su bebé durante el embarazo. En Argentina, el análisis de sífilis es obligatorio en el embarazo. Está dentro de la rutina porque si la mamá no sabe que tiene esa bacteria puede contagiar a su bebé y generar una enfermedad que se llama sífilis congénita, la cual puede ocasionar muchas secuelas al niño.

El doctor Cuitiño dijo que era raro, pero también podía contagiarse por transfusión de sangre. “Es muy raro porque la sangre es estudiada para detectar sífilis”, acotó.

De acuerdo a lo expuesto, en los últimos años 5 a 10 años, a nivel mundial se ha visto una re-emergencia, porque es una enfermedad vieja que vuelve a aparecer con más frecuencia.

Síntomas y tratamiento

La sífilis es producida por una bacteria llamada treponema pallidum.

La enfermedad es curable, a diferencia de otras de transmisión sexual como el HIV, o la Hepatitis B. “La sífilis es totalmente curable si se la diagnostica a tiempo. El tratamiento es relativamente fácil, se usa un antibiótico muy viejo como es la penicilina. Ese el mejor antibiótico que tenemos y en el 99 por ciento de los casos se cura. Es muy raro que una persona no se pueda curar de la sífilis”, manifestó el doctor Cuitiño.

El médico explicó el desarrollo de la enfermedad, que pasa por distintas etapas: en la sífilis primaria aparecen lesiones que son como llagas, en la boca, en la zona genital o anal, depende de cómo haya sido el contagio; luego viene una segunda etapa, la sífilis secundaria, que provoca muchas llaguitas en la boca, la zona genital, y manchas en la piel (manos, plantas de los pies). Luego entra en una etapa que se llama sífilis latente, no tiene síntomas, la persona quizás no sepa que tiene la enfermedad y puede estar así por años. Después de muchos años, viene la sífilis terciaria, que más mortal y raro de verla. Es más peligrosa porque puede afectar el corazón, la vista, el cerebro, problemas para caminar, meningitis, etc.

Según lo expuesto, el tratamiento con penicilina no es largo, se cura bastante rápido, menos de un mes. “Después hay que hacer un seguimiento a la persona enferma. Si se trata de la sífilis primaria o secundaria o la latente pero que no lleva mucho tiempo, la curación es rápida y luego deja de contagiar.

El especialista hizo hincapié en el caso de la madre embarazada con sífilis, que no hace nada y puede transmitir la enfermedad al bebé. “El bebé puede sufrir secuelas que son irreversibles: neurológicas, visuales, convulsiones. Por suerte todo esto se puede prevenir si la madre es diagnosticada y tratada, de hecho vemos un montón de sífilis en el embarazo”, afirmó.