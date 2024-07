Avanzan con el bloqueo de acceso a plataformas de apuestas y restringen el uso del celular

En el avance para abordar la problemática de las apuestas online en adolescentes, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires creó una Mesa de Trabajo Interministerial para la “Prevención y el Tratamiento de la Ludopatía Adolescente” integrada por áreas de Salud, Seguridad, Justicia, Cultura y Educación, entre otros.

Así, apuntan a crear un “Observatorio de Ludopatía Adolescente”, junto a universidades, fundaciones y ONGs y llevar adelante campañas de difusión pública para la concientización, con foros, charlas y talleres, y se entregarán materiales de sensibilización en el marco del programa “Saberes que cuidan”.

Dos puntos clave de este proyecto son la utilización de datos biométricos para acceder a las plataformas de juego on-line legales y en especial, el bloqueo de los IP a estos sitios de juego en las 4.400 escuelas secundarias.

Mientras tanto, hay escuelas que van un poco más allá y debaten en profundidad la utilización del celular en las aulas, no solo en el marco de las apuestas adolescentes sino especialmente por la distracción que generan los dispositivos y los cambios en el trato entre los mismos alumnos, que suelen estar juntos, pero que hablan e interactúan cada vez menos unos con otros.

Algunas instituciones ya llevan adelante un plan de restricción del uso del celular y advierten buenos resultados. Es el caso del proyecto del Colegio Marianista en Junín, que dio a conocer días atrás su directora, Romina Sauro, y el del Instituto Santa Ana de O’Higgins, del que brindó detalles la profesora Itatí Grego.

Democracia a su vez dialogó con la Jefa Distrital de Educación, Paola Berro, sobre el plan de la Provincia y la problemática vigente, especialmente entre los chicos en edad secundaria.

“Se trabaja para abordar la situación”

Sobre una realidad que desemboca en el proyecto para evitar el ingreso de los jóvenes a las plataformas de juego online, Berro hizo referencia en principio, a los cambios en hábitos de los estudiantes. Cambios que sin dudas vienen aparejados por el uso de los dispositivos y por los que se trabaja, en post de un uso responsable desde la Provincia.

“Desde las escuelas notamos la alteración en los hábitos de descanso, de alimentación, las dificultades para concentrarse y sostener la atención; y en ocasiones advertimos diferentes problemáticas relacionales de los alumnos y alumnas y sus pares”.

Concretamente sobre las medidas propuestas para proteger a los adolescentes, destacó que “se han presentado diferentes proyectos en el Congreso Nacional para prevenir la ludopatía online en el ámbito educativo; algunas jurisdicciones han empezado a tomar medidas bloqueando las direcciones IP de los sitios de apuestas. En Junín se está trabajando para abordar dicha situación”.

En ese sentido se refirió a los desafíos: “Somos conscientes de que como educadores debemos plantear una alfabetización digital para que los docentes construyan miradas críticas sobre las plataformas: ¿Cómo funcionan? ¿Por qué me generan dependencia? Una propuesta que invite a desmembrar las plataformas para entenderlas y generar debates sobre qué decisiones podemos tomar y así buscar el bienestar digital”, expresó la Jefa Distrital.

En este camino, refirió, “es fundamental generar espacios de escucha, debate y reflexión sobre cómo usamos y usan las plataformas digitales los chicos y las chicas, lo cual implica un camino de enseñanza del buen uso de los diferentes dispositivos digitales”.

Datos “alarmantes” sobre apuestas

Berro destacó un trabajo realizado en conjunto con la organización Accionar por Junín y la Asociación de Centros de Estudiantes de Junín, publicada recientemente en Democracia, que revelan datos alarmantes sobre la prevalencia del juego y apuestas entre adolescentes en Junín.

“El 45,3% de los adolescentes se involucra en apuestas online al menos una vez. El 62,5% de los jóvenes descubrieron las apuestas online a través de redes sociales, influencers y famosos, mientras que el 33,9% lo hizo por recomendaciones de amigos y familiares. El 55% de los jóvenes no informa a sus familias sobre su participación en estas actividades, dificultando la detección y prevención de la ludopatía”, destacó sobre los puntos clave del informe.

“La ludopatía es una adicción que puede tener consecuencias devastadoras para los jóvenes y sus familias. La información teórica y los datos del informe proporcionan una base sólida para entender la magnitud del problema y la necesidad de tomar medidas preventivas. Como educadores tenemos un compromiso con la defensa de sus derechos: derecho a jugar, a la salud integral, al pleno desarrollo personal y social”, se explayó Berro. Y agregó: “Es por esto que necesitamos educar, cuidar, sembrar miradas críticas sobre su arquitectura y funcionamiento y propiciar lógicas y prácticas que contrarresten lo que impulsan estas plataformas: más tranquilidad, concentración, convivencia, escucha, toma de decisiones y empatía”.

Asimismo, remarcó, la necesidad de “generar protocolos institucionales de detección temprana y derivación pertinente. Este es el gran desafío de la Provincia: capacitar en este camino a los docentes para desmembrar, desactivar y evitar que tantos adolescentes y jóvenes estén incurriendo en esta temática”.

Restricción del uso del celular

En una nota publicada por Democracia esta semana, la rectora del Colegio Marianista, Romina Sauro, se refirió al Proyecto de Acuerdo que se llevó a cabo junto con las familias, docentes y alumnos, para restringir el uso de teléfonos celulares en la institución.

“Llevamos adelante reuniones con los padres socializando los fundamentos de la propuesta. De este modo, generamos un acuerdo con las familias. Luego se llevaron adelante reuniones personales con los docentes y por supuesto, ingresamos a los cursos para que los estudiantes comprendan o al menos intenten comprender el porqué de lo resuelto”, explicó Sauro, oportunamente. Actualmente, el proyecto se lleva a cabo en la Secundaria Básica y se busca avanzar con cuarto año de Superior.

Es así como actualmente los estudiantes no llevan sus dispositivos celulares al Colegio, excepto que por motivos de organización familiar lo necesiten. En ese caso, el dispositivo debe permanecer apagado y en el interior de sus mochilas. Durante los recreos tampoco lo utilizan.

Sauro habló de “resultados favorables que ya se visualizan”, y agregó que “constantemente estamos monitoreando los resultados con docentes, familias y con los propios alumnos.

No es simplemente tomar una decisión bastante antipática para los estudiantes y ya. Se trata de que ellos confíen en que lo que decidimos es bueno para ellos”.

No obstante la restricción implementada, Sauro aclaró que la institución, promueve el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, y cada aula cuenta con conexión a internet, computadora, parlante, micrófono, cámara, proyector y pantalla.

“Esta digitalización de las aulas y varios otros espacios es lo que nos ha posibilitado llevar adelante la ‘descelularización’ de las jornadas. Podemos desarrollar las más diversas propuestas y actividades, sin solicitar a los alumnos el uso de teléfonos”.

Permitido, “solo en el recreo”

En el Instituto Santa Ana, de O’Higgins, la decisión de restringir el uso del celular en las aulas se acompañó de un proyecto que comenzó a implementarse en el inicio de este ciclo lectivo 2024.

La medida abarca a toda la secundaria de la institución, donde funciona, desde 1° a 3°, la secundaria pública que es Anexo 3012 de la Secundaria 1 de Chacabuco, mientras que 4°, 5° y 6° corresponden al Instituto.

La profesora de Matemática y Nuevas Tecnologías de la Información y la Conectividad (NTICx), Itatí Grego, explicó la medida y aclaró que el uso del celular solo se permite en los recreos.

“Todos veíamos la distracción de los chicos, que prestaban más atención al celular que a los docentes. No era que no podían, sino que preferían el celular. Y encima de ello, socialmente se cortaba el trato entre ellos. Están juntos y no se hablan”, remarcó la docente.

“Queríamos una medida, pero no es fácil de tomar, especialmente por lo que significa el celular para los chicos. Pero actualmente durante las clases no usan el celular”.

Grego explicó que la medida abarca al nivel completo, aunque la secundaria básica sea anexo de otra institución: “Es el mismo edificio y tienen cosas en común, la forma en que trabajamos, se articula todo, aunque administrativamente sea diferente”.

Sobre la implementación, explicó que “hay estantes en cada aula, ellos lo dejan en un reservorio. Lo pueden utilizar solo en el recreo, diez minutos”.

Según la docente, ante el planteo de la escuela “los papás y ellos mismos estuvieron de acuerdo y firmamos acuerdo con las dos escuelas. Ya no se quejan. Esa es la regla”.

Sobre los resultados, aseguró que “definitivamente se concentran más en las clases. Tienen mejor trato entre ellos, más atención y se ponen a trabajar”.

Enseñanza del “buen uso”

“El avance de la tecnología, ha logrado un desarrollo mundial en distintos aspectos. Precisamente, ha cambiado nuestra forma de ver la vida dando inicio a un nuevo tipo de cultura, denominada Cultura Digital. Esta última se encuentra ya contemplada dentro de la Actualización del Régimen Académico de Secundaria”, señaló la Jefa Distrital, al ser consultada sobre las medidas llevadas adelante por escuelas en torno al uso de celular en la institución.

“Todo es efectuado mediante medios electrónicos, los cuales, nos brindan infinitas nuevas oportunidades y desafíos. Sin embargo, el concepto de cultura digital no hubiese surgido sin la creación de las TICs (Tecnologías de Información y Comunicación). Es por esto, que no se apunta a la eliminación del uso del celular, sino que se trata de la enseñanza del buen uso”, advirtió.

Según Berro, “abordar los consumos problemáticos constituye un trabajo pedagógico que es posible en el marco de una mirada educativa basada en la integralidad, la autoridad democrática y la corresponsabilidad dentro y fuera de las instituciones. Problematizar las prácticas cotidianas de los estudiantes en relación a las trayectorias educativas, escolares y personales, constituye un acto de cuidado. Esta acción implica incorporar al ámbito escolar espacios de confianza donde haya condiciones para que puedan hablar y expresarse, fomentar el acceso a información confiable, científicamente válida y articular acciones institucionales y comunitarias para elaborar y tramitar vivencias”.

Más acciones

Además, se incorporará esta problemática dentro del Programa “Cuidarnos en Red” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se llevará adelante un “rastreo e investigación policial de actividades vinculadas con las apuestas ilegales”, con el fin de detectar y desbaratar al conjunto de los actores de las redes de juego ilegal.

Se ampliará el programa de “Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo” y se pondrá en vigencia un servicio de atención “a través de la Línea de Orientación y Acompañamiento Telefónico en Salud Mental del Ministerio de Salud”.

Por último, se informó sobre el “fortalecimiento del rol de la Comisión de Prevención y Represión contra el Juego Ilegal” y la denuncia a sitios de juego de azar online ilegales y otras realizadas en las redes sociales por el Instituto provincial de Loterías y Casinos contra deportistas, influencers y personas públicas por promoción del juego online.

Desde el Gobierno bonaerense se pidió el compromiso a Nación para el bloqueo de los sitios de apuestas online ilegales que están hosteados en el exterior (donde hay mayor participación de adolescentes), a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Cancillería.

Las denuncias por juego ilegal pueden realizarse desde el sitio del Instituto Provincial de Lotería y Casinos: www.loteria.gba.gov.ar.

Adolescentes y el juego

La edad promedio de iniciación en las apuestas en línea es de 15 años, pero hay casos de chicos de 12 años que ya están involucrados. Los adolescentes crean perfiles falsos y usan dinero destinado a otros gastos para apostar.

El mercado global de juegos de azar en línea ilustra un fenómeno mundial en crecimiento: en 2020, los juegos de azar online recaudaron 65.316 millones de dólares y se proyectan cerca de 130.000 millones para 2027. De hecho, las principales casas de apuestas en línea patrocinan a grandes equipos futbolísticos argentinos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la ludopatía como una enfermedad emocional que afecta la vida personal, familiar, laboral, social y económica de quien la padece.

Según estadísticas del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, el 30% de la población argentina tiene algún tipo de vinculación con el juego, con un 1,5% siendo compulsivos.