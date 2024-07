Buscan la restricción total de la circulación de camiones en avenida de Circunvalación

En la última reunión del Foro Municipal de Seguridad Vial, que tuvo lugar en la Secretaría de Seguridad hace algunas semanas, se elaboró una petición específica para solicitar que los camiones no circulen por avenida Circunvalación.

Cabe destacar que actualmente se permite el paso de lunes a viernes, sin límite de horarios y solo se encuentra totalmente restringido los días sábados, domingos y feriados.

El pedido se realizó, según indicaron desde Seguridad, a los fines de evitar los riesgos y siniestros que involucran en muchos casos a los vehículos de gran porte, como el que ocurrió el pasado mes de mayo, donde una joven mujer perdió la vida tras ser impactada por un camión.

Democracia consultó al subsecretario de Control Ciudadano, Mario Olmedo, en cuanto al pedido de restricción y la espera de una respuesta. Asimismo, fuentes policiales dieron detalles sobre los controles que se realizan en el acceso. Desde el Municipio destacaron el estado de la calzada y los trabajos realizados.

Restricción para transporte pesado

Como se dijo, en la reunión de seguridad, se realizó una nota para solicitar la prohibición de la circulación de camiones por la avenida Circunvalación, esencialmente para evitar siniestros.

“Como no tenemos jurisdicción sobre la avenida de Circunvalación, sino que la tiene la Provincia, nosotros solicitamos a la Delegación de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, en Junín, a través de una nota la restricción”, señaló Olmedo. “Otra nota se envió al Ministerio de Transporte de la provincia, que es donde está la resolución que prohíbe la circulación de camiones solo sábados, domingos y feriados”.

Olmedo sostuvo oportunamente, en la reunión de seguridad, que “respecto de la Circunvalación, tenemos que decir que Junín se expandió mucho hacia el otro lado de esta arteria y es muchísimo el tránsito que tenemos, nos parece muy relevante que esta prohibición de circulación de tránsito pesado pueda concretarse”.

En esa misma reunión, el Dr. Hugo Greco, presidente del Foro de Seguridad Vial, también destacó el pedido realizado: “Generamos una carta solicitando un pedido específico para que los camiones no pasen por Avenida Circunvalación, teniendo en cuenta las víctimas que hubo por accidentes en la mencionada avenida. Es algo en lo que queremos hacer foco y trabajar. Lo que pasa es que la burocracia provincial, a veces no lo hace fácil. Nosotros ahora accionamos enviando una carta y no sabemos el tiempo que tenemos para recibir una respuesta, pero vamos a seguir trabajado”.

“Ahora la resolución está en manos de Provincia”, señaló Olmedo, a la espera de una respuesta.

Controles policiales

De acuerdo a lo expresado por fuentes policiales, existen dos módulos de seguridad y control de ingreso a la ciudad que dependen de la UPPL Policía Local. Uno de ellos se encuentra en la Circunvalación a la altura del Complejo General San Martín y el otro a la altura de la entrada sobre avenida Alvear.

A través de estos se controla el ingreso de vehículos, por ejemplo, ante casos de pedido de captura. También se realiza el secuestro del vehículo cuando corresponde y en caso de falta de documentación, se labra la infracción pertinente.

Más allá del pedido del Foro de Seguridad respecto de la circulación de camiones en la Circunvalación, los efectivos se manejan actualmente con la normativa vigente. Asimismo, si se detecta el ingreso de un transporte pesado, que tal vez desconoce la prohibición de paso para los fines de semana o feriados, “si la persona no es de acá, se le indica que siga la rotonda, por ejemplo la del Complejo, y da la vuelta, ya que no se puede entrar por Circunvalación”.

En el caso de transportistas de Junín, “que saben que no pueden andar y pasan igual”, se les labra la infracción, “pero un camión chileno o brasilero, si no sabe, se le informa y dan la vuelta”.

Semáforos en cruces

Sobre el estado actual de la avenida, desde el Municipio señalaron “los trabajos realizados durante la gestión de la Gobernadora María Eugenia Vidal su repavimentación completa, incluyendo el camino al Parque Natural Laguna de Gómez y al tratarse de una arteria provincial, es precisamente el gobierno bonaerense el encargado de su mantenimiento”.

Más allá de esto, al ser una arteria muy utilizada por los juninenses diariamente, “desde el Municipio se trabaja permanentemente en su mantenimiento e intervenciones para optimizar la seguridad vial”, destacaron.

Asimismo, indicaron que “más allá del estado de la calzada, hay que destacar que lo más importante para el Municipio, en estos momentos, es hacer que su utilización sea segura para los juninenses, por eso, se ha solicitado ante el gobierno provincial, la colocación de semáforos en los cruces con Avenida Padre Respuela y Posadas y ante la falta de respuestas, será la gestión municipal la que se haga cargo, con un proyecto que ya fue aprobado por Vialidad de la Provincia”.

Accidente fatal

El último hecho trágico registrado en la avenida Circunvalación ocurrió hace dos meses, con la muerte de una joven, en un accidente con un camión.

Natalia Soledad Carrizo tenía 29 años, cuando, cerca de la hora 23, el pasado 9 de mayo, regresaba a su hogar (ubicado en calles Victoria Ocampo -paralela a Circunvalación- y Félix de Azara, a metros de las vías) luego de cumplir con su jornada laboral, cuidando a ancianos.

En su trayecto, mientras se desplazaba a bordo de su bicicleta, fue embestida por un camión cuyo conductor no se detuvo y escapó, siendo identificado y aprehendido varias horas más tarde, a unos 560 kilómetros de nuestra ciudad, en la sureña localidad de Bahía Blanca.

Carrizo, oriunda de Rufino (Santa Fe), madre de dos niños, un bebé de un año y una niña de corta edad, se desplazaba por la avenida de Circunvalación, a la altura de calle Matheu, cuando fue atropellada por el camión y sufrió lesiones que le ocasionaron la muerte casi de inmediato en el lugar del siniestro.

En tanto, el transportista que guiaba el camión siguió su marcha, escapó del lugar y se dirigió a Bahía Blanca (habría descargado horas antes en Rosario), pero a través de las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) juninense se lo detectó y posteriormente se lo atrapó en Bahía Blanca.