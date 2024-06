Los hospitales de la Región experimentan una alta demanda, principalmente en emergencias

Los hospitales públicos de la Región han experimentado un notable aumento consultas a la guardia, principalmente, pero también en los consultorios externos y salas sanitarias, lo cual obligó a los municipios a controlar más los ingresos a través de obras sociales y PAMI, como así también optimizar la compra de medicamentos e insumos.

Como fiel reflejo de esta suba de las consultas, en diálogo con Democracia, la doctora Celeste Trotti, directora de Salud de Chacabuco, destacó que el hospital municipal de ese distrito era el único efector de la salud, ya que la clínica privada que había en el distrito, el Sanatorio Chacabuco, cerró hace seis meses.

“La demanda aumentó un 200 por ciento en lo público por dos causas: por un lado, la falta del Sanatorio donde se atendía mucho a pacientes con obras sociales y, por otro lado, como hay gente que se quedó sin la misma sí o sí cae en el sistema público. El hospital quedó como un embudo de la salud pública y privada”, apuntó.

“Hoy tenemos entre consultas de clínica y pediatría entre 250 a 300 consultas por guardia, más los consultorios a la mañana, más la atención en las salitas”, detalló.

Tal incremento de la demanda implicó una consecuente suba de costos. “El 70 por ciento de los gastos del municipio se los lleva el hospital”, afirmó Trotti. Ello motivó un mayor control de los ingresos de PAM y del plan SUMAR.

Trotti también hizo hincapié en el aumento de las consultas por enfermedades respiratorias, propias de esta época. “El sábado último, por dar un ejemplo, tuvimos seis derivaciones en cuatro horas, ya que no tenemos terapia intensiva de niños y, por otro lado, hubo seis politraumatizados de los cuales dos se derivaron”, acotó.

Por otro lado, la médica mencionó que como el 40 por ciento de las consultas era de gente que tenía obra social, entonces trataban de cobrar por esa atención a esas obras sociales a fin de mejorar el ingreso de recursos al hospital.

La situación en Ameghino

La situación que atraviesa el Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Peláez” se asemeja a la situación en Chacabuco, más allá de las diferencias en cuanto a la cantidad de población de ambas localidades. En tal sentido, Maitén Agüero, secretaria de Salud de Florentino Ameghino, resaltó que “se da el aumento de las consultas esperable para esta época del año; todos los inviernos por la circulación vial aumentan las consultas habituales en los hospitales, pero nosotros estamos notando que hay más consultas este año si lo comparamos con el 2023 en este mismo período”.

La directiva dijo que se podía hipotetizar sobre lo que estaba ocurriendo, poniendo en primer término a la gente que se atendía en el privado y que no estaba pudiendo sostener una prepaga o el pago de los bonos de las consultas por obra social. “Muchas personas están tomando la decisión de dejar de ir al privado y va al hospital público”, dijo.

En parte, ello se debe a que el hospital municipal es el único efector, ya que, si bien hay consultorios médicos, no operan en la localidad clínicas con guardia ni internación ni quirófanos.

“A veces – explicó la entrevistada- la gente va a clínicas privadas en otros distritos, pero actualmente el costo de combustible para el traslado, más la consulta, se les hace insostenible entonces toman la decisión de atenderse en Ameghino”.

En cuanto a los insumos y demás para dar respuesta al servicio de salud, ante la mayor cantidad de consultas que se dan, la licenciada Agüero mencionó que contaban con los programas de ministerios de Provincia y Nación, pero que la provisión de insumos estaba “enlentecida”, que había muchos más controles administrativos para poder acceder a insumos, porque estos eran escasos. “Están llegando menos por parte de la Provincia y en algunos casos los suplimos nosotros como Municipio”, apuntó.

General Viamonte

El Hospital Municipal “Dr. Eugenio Bargas”, del distrito de General Viamonte, también es un único efector de la salud con internación. Al respecto, la doctora Carolina Natero, directora del hospital, al ser consultada por Democracia, aclaró que desde diciembre del 2023 era directora, pero antes se desempeñaba como jefa del servicio de Clínica Médica, cubriendo además las guardias del mismo nosocomio.

“El Hospital ha tenido un impacto importante posterior a la pandemia, ante el cierre de una Clínica de General Viamonte. En un análisis de lo que viene pasando en este año, veo varios factores que hacen que aumente la demanda: Al ser el único efector de salud, el trabajo en la guardia es cada vez mayor, por otro lado, vemos que, por la crisis económica, el paciente, incluso con obra social, que antes se atendía en consultorio privado hoy va a la guardia porque es rápida, ágil y gratuita”, describió la profesional.

“Por otro lado – siguió diciendo la profesional- también tenemos en cuenta de qué forma el paciente accede a la guardia y qué tipo de consultas hace porque antes la guardia era con menos volumen de pacientes y si bien en invierno aumenta la demanda por las patologías respiratorias y siempre hay más consultas, actualmente al ser único efector de salud, los que tienen obra social también vienen a la guardia”.

Según estadísticas digitales proporcionadas por la directora, el 98,5 por ciento de las consultas de las guardias eran códigos verdes, es decir consultas que no requieren urgencia, que no revestían ningún tipo de emergencia, por lo tanto, no tendrían que llegar a la guardia.

“Esto hace que las guardias tengan cada vez más pacientes y los médicos de guardias estén más sobrepasados. Ante esto, estamos haciendo un análisis, implementando algunas estrategias por un lado para descentralizar la atención en guardia y por otro lado para mejorar la calidad de atención y poder cubrir porque cada vez están más descubiertas de profesionales”.

La profesional mencionó dos problemáticas puntuales: muchas veces el paciente saca turno para la consulta, pero luego no va, y cuando pueden iban a la guardia, y por otro lado que a veces las consultas se da el turno a 15 días, el paciente no espera y va a la guardia.

“Ante esto estamos revisando toda la atención abriendo en el corto plazo un Consultorio de Demanda Espontánea, para atender consultas que no revisten emergencia durante la tarde, y evitar que vayan a la guardia. Además, ampliar los horarios de atención de clínica. Y, por otro lado, desde lo administrativo, mandar mensajes a todos los pacientes para corroborar la asistencia a los turnos y evitar que falten”, señaló.

La medica explicó también un nuevo aspecto que consiste en hacer un triage en la guardia y donde desde enfermería se evalúa lo que es urgencia y lo que no. Si es urgencia y requiere atención inmediata se hace, y lo que no, se atienden en horarios específico de 8 a 13 y de 17 a 24.

Otra de las novedades muy útil para la atención de los pacientes era la incorporación de la historia clínica digital, que se estaba implementando actualmente en los servicios de internación, pero en la demanda de guardias generales estaba hacía varios meses. “Eso permite que cualquier paciente que ingresa a la institución si fue evaluado en consultorio externo aparece registrado, lo mismo si tiene otras consultas por la guardia, por las salas periféricas también aparecen en su historia clínica. Tenemos un resumen inmediato de todas las consultas que tuvo ese paciente en los últimos meses, o desde que se implementó”, destacó la doctora Natero.

La doctora Natero hizo especial referencia a la crisis en la guardia. “En la cobertura de la guardia por parte de profesionales médicos se observa un destrato hacia el médico, violencia incluso, que es una moneda más corriente. Los profesionales médicos y de enfermería se encuentran en un trabajo sumamente estresante, con una demanda constante, que tienen 24 horas de trabajo corrido con la salud, en la urgencia, y eso la comunidad tiene que revalorizar. Muchas guardias quedan descubiertas porque los profesionales no eligen esa forma de trabajo, porque ponen en riesgo no solamente su integridad, su salud mental sino también su salud física. Esas cosas hay que revisarlas como sociedad y dentro del sistema de salud”, afirmó.

Alem

El Dr. Claudio Rocoma, director de Salud de Leandro N. Alem, al ser entrevistado por Democracia, estimó que el aumento en las consultas médicas en este tiempo, comparados con el mismo período del año anterior, era del 15 al 20 por ciento más. “Hay algunas especialidades como gastroenterología y urología, que tuvimos que aumentar los turnos por el incremento de la demanda”, comentó.

Otro inconveniente señalado por el médico, respecto a los turnos, era la falta de responsabilidad de los pacientes que lo solicitaban y luego no iban a la consulta, quitando la posibilidad de acceder a otro que estaba esperando, y además significaba un costo para el hospital, que pagaba por la atención al especialista

Respecto al incremento de las consultas, el director de Salud señaló que en épocas invernales se daban más todas las patologías respiratorias, incrementándose la bronquiolitis, patología respiratoria en niños y adultos también, sobre todo aquellos con antecedentes de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), fumadores, que tienen comorbilidades. “Por todo esto nosotros hacemos mucho hincapié en la vacunación antigripal en el adulto mayor, la antineumocócica y ahora, la vacuna contra el virus sincicial respiratorio en embarazadas”, acotó el médico.

Mencionó que la crisis social también influía en el aumento de la demanda porque hacía a las condiciones de vida de la gente, que cuando había una recesión no solamente podía perder el trabajo, también básicamente la salud, porque las condiciones de vida se tornaban más desafortunadas y se contraían más enfermedades.

“No es solo porque la persona que queda sin trabajo y pierde la obra social que viene al público sino es que el proceso recesivo hace que las condiciones de vida no sean las mismas, la gente no llega a comprar la medicación, entre otras cosas y requiere de la atención a la salud pública”, dijo el doctor Rocoma.

“Tenemos todas las especialidades cubiertas, siempre con la vocación de mejorar nuestra atención, principalmente la primaria. Por otra parte, estamos preparados para atender a todos y a contener a nuestra propia gente, aquella que ya no tenía obra social y padece mayor riesgo de enfermar, por su mala situación económica y peores condiciones habitacionales”, apuntó.

“Nosotros hacemos mucho hincapié en la prevención, en la atención primaria, afirmó. Tenemos un programa de salud muy amplio, muy bueno, con salas sanitarias en localidades que ya son pequeños hospitales, como en Alberdi, con 8 camas de internación, por ejemplo, y el Hospital Municipal de Vedia con equipos como tomógrafos, digitalización, mamógrafo, etc. Y además de la optimización en el uso de los insumos y medicamentos, con un sistema de compras muy controlado”, afirmó el directivo.

Hospital Interzonal de Junín

El Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), si bien es de la órbita provincial y no depende del Municipio, también ha visto la necesidad de sumar prestaciones y mejorar sus equipos para atender a pacientes que provienen de otros distritos, provincias incluso.

Recientemente recibió nuevo equipamiento para el servicio de Neonatología, incorporando incubadoras de última generación y por el otro, dos andadores y elementos de trabajo para rehabilitación como pelotas de goma, tensores, bandas elásticas y pesas, entre otros.

Las dos incubadoras son de última generación, marca Alison modelo E3000. El equipamiento requirió de una inversión total de $9.000.000 y se concretó con recursos genuinos provenientes del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO).

Además, el hospital adquirió para su Servicio de Kinesiología dos andadores y elementos de trabajo para rehabilitación como pelotas de goma, tensores, bandas elásticas y pesas, entre otros. El equipamiento requirió una inversión de 500.000 pesos y los recursos fueron recaudados a través del Programa SUMAR.

Vale destacar la remodelación en las salas de internación de la torre del HIGA, con la puesta en valor de 10 habitaciones (5 del 4° piso, 3 del 3° y en 2 del 2°) de la torre de internación del HIGA. Las obras incluyen el cambio de aberturas, la instalación de cielorrasos de PVC, nuevos sanitarios, controles de plomería y pintura general. El proyecto ingresó en la última etapa de ejecución y se viene concretando con recursos genuinos provenientes del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO).