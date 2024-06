Impulsan un ciclo de charlas para potenciar ventas online y el E-Commerce

En el marco de la articulación entre el Gobierno de Junín y la firma Tiendanube, plataforma líder de en comercio electrónico en América Latina, desde la Escuela Municipal de Innovación y Tecnología se invita a la comunidad a participar de esta serie de capacitaciones virtuales que comenzarán el 10 de julio a la 18hs, con la disertación del especialista en Comms & Events Ssr Analyst, Patricio Casella. Las mismas son abiertas, gratuitas y están destinadas a emprendedores, comerciantes y profesionales freelance, y demás interesados en la materia.



Las clases en vivo se desarrollarán virtualmente a través de Zoom y quedarán grabadas para que todos puedan aprovechar la oportunidad y no perderse ningún conocimiento, en caso de no poder asistir en el momento. Todos los interesados en participar de esta propuesta deben inscribirse por medio del link https://lnkd.in/ds6cRWvh o a través de las redes “Junín Ciudad del Conocimiento”.



A lo largo de cada uno de los encuentros se abordarán nociones y herramientas claves a tener en cuenta para promover las ventas online y el crecimiento de los distintos emprendimientos, por medio de entrenamientos personalizados con consejos y aprendizajes, como también herramientas para ofrecer una buena experiencia de compra, estrategias para llamar la atención de tus clientes, recomendaciones sobre logísticas y medios de pago, y las novedades en inteligencia artificial.



Se trata de una iniciativa de capacitación más que se brinda a la comunidad, además de los cursos gratuitos sobre oficios, y ya en el 2023 se desarrollaron también una batería de encuentros de perfeccionamiento a emprendedores de Junín, gracias a las gestiones conjuntas entre la Subsecretaría de Producción del Municipio, el Club de Emprendedores y la plataforma mencionada al comienzo.



Tiendanube ofrece una plataforma robusta con un ecosistema integral de soluciones y servicios relacionados con medios de pago, envío, sistemas de gestión, marketing, redes sociales y conexión con múltiples canales de venta. La compañía está transformando el comercio electrónico en Latinoamérica creando el ecosistema de e-commerce para marcas más grande de la región, impulsando a que cada una pueda mostrarle al mundo lo que son capaces de hacer.



A propósito de esta coordinación, Mariano Gentilucci, subsecretario de Producción de la Municipalidad, manifestó: “Tiendanube es una de las E-commerce más grandes de Argentina y Brasil, una start up tecnológica en lo que respecta a ventas online con quien trabajamos coordinadamente para estas capacitaciones. La firma pone a disposición a Patricio Casella, experto en esta temática, que brindará cuatro encuentros virtuales para ayudar a los asistentes a trabajar en esto, ya sea desde hacer una tienda para vender productos u optimizar un emprendimiento ya existente”.



“La idea es recorrer toda una estrategia integral sobre cómo presentar los productos, de qué manera hacerlo en la plataforma, cómo comunicarlo y hacer comunidad en las redes sociales”, dijo Gentilucci y añadió: “Hoy es sumamente importante que cualquier persona que tenga un comercio tenga también una tienda online, no solo para brindar una mejor experiencia de compra a los usuarios sino para estimular las ventas”.



Además, el funcionario afirmó que “hoy tener una tienda online sirve como una vidriera a nivel nacional, con costos fijos muy bajos y con la posibilidad de extender la comercialización en toda la Argentina”, y amplió: “Esto representa una oportunidad muy importante porque es un punto de venta nuevo, pero que requiere de formación, capacitación y entendimiento sobre cómo funciona el sistema de ventas”.



“Esta capacitación está destinada a emprendedores, comerciantes, personas que trabajan con servicios freelance, es algo totalmente abierto a la comunidad sin costo alguno y la ponemos a disposición de todos a través de la Escuela Municipal de Innovación y Tecnología y el Club de Emprendedores”, finalizó el subsecretario.



Ciclo de encuentros



-Miércoles 10/7. 18hs. Cómo vender por Internet con éxito en 2024.



-Miércoles 31/7. 18hs. Todo lo que podés hacer con TiendaNube.



-Miércoles 14/08. 18hs. Redes sociales y cómo transformar seguidores en compradores.



-Miércoles 28/08. 18hs. Cómo impulsar tu negocio con Inteligencia Artificial.