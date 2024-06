La influencer de Junín que sueña con tener su propio refugio de animales

Sol Aguilera tiene 23 años y es conocida en las redes por sus fotos y por haber sido la protagonista del último video de La K´onga "Te cansaste de mi". Pero también usa las redes para mostrar su amor por los animales. En especial por aquellos que son abandonados y buscan un hogar o que necesitan algún tipo de atención veterinaria.

Incluso, en muchas ocasiones utilizó su influencia en las redes para recaudar dinero y pagar operaciones, medicamentos y distintos gastos veterinarios. "Mi objetivo máximo es utilizar mi llegada para crear un refugio de animales", contó Sol.

La influencer nació en Rosario, donde vive su familia paterna; pero desde muy chiquita se mudó a O´Higgins, lugar donde es oriunda su mamá. Luego, cuando estaba en plena adolescencia, se trasladó a Junín donde terminó el colegio y comenzó a dedicarse a las redes sociales. A la par, inició una carrera universitaria que estudia a distancia.

"Nunca fue como un objetivo principal, sino que empecé a usarlas como cualquier adolescente. En ese momento, todo el mundo lo hacía, y yo empecé a ganar seguidores. Cada vez tenía más ´me gusta´", relató la joven y agregó "al principio era más un hobby, hasta que, en un verano, antes de empezar la universidad, di el gran salto cuando empecé a subir contenido de mis vacaciones. Era una época donde era muy fácil crecer, ahora ya no es tan así".

En ese sentido, Aguilera, que hoy tiene 284 mil seguidores, contó: "Comencé a hacer un poco de contenido de viajes, que es lo que más me gusta hacer, y lo que sigo haciendo hoy en día. Eso me generó un gran disparador de seguidores", y añadió "a pesar de que hice muchos trabajos de modelaje, es un rubro que no me llama tanto la atención y no es un lugar donde me sentí muy cómoda. Lo mío es manejar mis redes y hacer desde canjes hasta alguna sesión de fotos, pero bueno, obviamente todo con más cuidado".

Sueños por cumplir

En cuanto al objetivo final de su contenido, la influencer destacó que sueña con tener su propio refugio de animales y que, muchas veces, utilizó su llegada para conseguir donaciones. "Esa es mi mayor pasión desde siempre. Hice un montón de campañas para animales que rescaté de la calle y también para otras rescatistas de Junín, hemos donado un montón de plata. No es algo fácil porque la gente tiene que confiar, pero yo tenía llegada y entonces la empecé a usar para esa buena causa", manifestó.

Asimismo, aclaró que, de todas formas, ahora no es el momento adecuado para poner el refugio o fundación porque aún es chica y recién empezó a viajar por el mundo. "Todavía me falta conocer mucho, quiero hacer cosas antes y si yo tendría un refugio acá no las podría realizar porque me demandaría mucho tiempo", aseguró Sol.

Estudiar a distancia

La influencer que transita su vida entre México y Junín, comenzó a estudiar Marketing a distancia en medio de la pandemia y eso le permitió poder viajar a distintos lugares sin perder la regularidad de la cursada. "Estoy por recibirme y es una carrera que me encanta, aunque no sé si la voy a ejercer en algún momento", confesó y agregó que esa opción, le permitió viajar, acomodar sus horarios y otras facilidades.

En cuanto a estilo de vida, Sol contó que a pesar de que también trabaja en forma remota, desde el 2022, junto a su novio Juan Pablo, viven un tiempo en Tulum y otro en Junín. "La realidad es que pasamos muchos meses en México, pero también volvemos para las fiestas y para pasar un tiempo en familia que se extraña mucho", aseguró y añadió "Tulum nos robó el corazón. Vinimos de vacaciones, no teníamos ni idea de nada, buscábamos un lugar que venda para las redes y acá hay zonas muy instagrameable”.

La propuesta de La K´onga

En el mes de mayo, Sol tuvo una explosión en sus redes al protagonizar el último video de la popular banda La K´onga “Te cansaste de mi”. “Esa propuesta llegó muy inesperadamente, no hice ningún tipo de casting. Estábamos con mi novio por pedir una hamburguesa en la playa y se nos acercó el manager del grupo y nos contó lo que iban a hacer”, expresó Sol y detalló que “les dije que sí de una, no lo dudé. Fue una experiencia hermosa que pude vivir”.

Así, el rodaje se realizó en Tulum y duró todo un día. El video rápidamente trepó en reproducciones y las distintas redes sociales de Aguilera explotaron. “Hay un video en Tik Tok donde cuento todo lo que vivimos con La K´onga y ya tiene más de un millón doscientos mil reproducciones. Una locura total y muy divertido todo”.