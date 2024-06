Fernando Gray: “Toda empresa nueva que viene por diez años no paga tasas”

Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, mantuvo ayer en Junín una reunión con la Cámara Pyme del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (Capynoba), y visitó la redacción de Democracia, donde se refirió a la charla mantenida con empresarios, aspectos clave de su gestión, y realizó además un análisis del gobierno de Javier Milei, el liderazgo del peronismo y La Cámpora.

- ¿A qué se debe su visita a la ciudad? ¿Es parte de una recorrida?

- Es una visita que nos encanta. Vine a charlar con Capynoba, que nuclea pymes que dan empleo, trabajo, gente de Junín y de la zona y que tiene mucho que ver con qué pensamos nosotros para el país y nuestra provincia. Hemos tenido una muy linda reunión, almuerzo de trabajo. Con ideas y visiones que compartimos así que la verdad que fue muy productivo para nosotros y para establecer vínculos que es importante.

- ¿Qué aspectos de su gestión pueden verse replicados en ciudades del interior como Junín?

- Apostamos mucho al trabajo, al comercio, a la industria, fomentar la cultura del trabajo. Creemos que nuestro país tiene que ir por la línea laboral, hay que generar empleo, empezar a salir de los planes y programas sociales para generar empleo genuino y para eso creemos que tenemos que darles fuertes incentivos al que produce y al que tiene comercio fundamentalmente.

Para eso nosotros tenemos en nuestro distrito políticas muy concretas. Toda empresa nueva que viene al municipio por diez años no paga tasas municipales y eso nos ha permitido posicionarnos como líderes en logística, por ejemplo, de alimentos. Las tres empresas más importantes del mercado distribuyen todo el alimento en nuestro distrito. Entonces a partir de esto decir que nuestro objetivo no es cobrarle impuesto a la empresa, sino que esa empresa invierta en nuestro distrito, genere trabajo y que eso genere todo un movimiento en nuestra comunidad que directamente sea un beneficio para nuestra comuna. Por eso estamos con esa exención por diez años para todo el que viene a invertir al municipio, así también como no hemos instaurado otro tipo de tasas que, si se han hecho en otros lugares, -que no emito juicio de valor sobre nadie-, pero nosotros por ejemplo no tenemos tasa vial que se está instalando en todos lados en el Conurbano. No la vamos a aplicar porque nos parece que, si queremos promover el comercio y la industria, ponerle más carga impositiva a la gente nos parece que va en contra de esa política.

Así surge esta charla con la Cámara Pyme con la cual vamos a seguir en contacto porque compartimos muchos valores, con la defensa de la industria nacional, necesidad de crédito para las empresas, para invertir y generar más trabajo, conciencia sobre la apertura de importaciones que puede perjudicar a muchas de estas empresas. Un proyecto hacia adelante con base en la producción.

- ¿Cómo evalúa el gobierno de Javier Milei?

- Respeto a todo el mundo, a los electores que han elegido este gobierno. Creo que este gobierno ha propuesto una serie de cosas que va a tener que implementar hacia adelante. Tengo otra visión, represento otro espacio, pero con absoluto respeto. Creo que la oposición debe ser una que plantee propuestas, debate, una oposición que acerque soluciones, alternativas, porque hay desafíos muy grandes como país.

Hemos tenido gobiernos donde todo era estatal, luego con Menem pasamos a privatizar todo, se pasó a estatizar todo de nuevo y ahora estamos discutiendo privatizar todo de nuevo.

Ni un extremo ni el otro, creemos que tiene que haber un equilibrio. En lo político no me gustan los extremos, creo que hay que charlar, debatir, no me gusta que la sociedad se enfrente. Creo en los diálogos y en los consensos y a partir de ahí ver cómo nos proyectamos.

- ¿Cuál es la actualidad del peronismo y quién debería tener un rol de liderazgo?

- Debería haber una oposición consolidada, seria, consciente y responsable, y no la hay. Tenemos un gran problema que es que una organización política que se llama La Cámpora que se apropió del Partido Justicialista y lo desvirtuó, porque la mayoría del peronismo de la Provincia no somos de La Cámpora. Yo no estoy de acuerdo con La Cámpora ni con lo que dice, ni con gran parte de las cosas que hacen. Esa ideología no me gusta la forma que tiene, y tengo muchísimas diferencias. No digo que no puedan estar en nuestro partido, en nuestro espacio, pero no encabezando. Ese sector político a mí no me representa, por eso vamos por otra vía, con otros sectores.

No tenemos por qué enfrentarnos con el campo, el sector agrario de nuestro país, con los que producen, la agroindustria. Estos sectores nos han llevado a pelearnos con el campo, la industria, las pymes, el comercio y yo creo que hay que tender puentes si queremos que las cosas funcionen.