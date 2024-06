"Hace un año, los juninenses fuimos víctimas de la desidia y la estafa”, apuntó Balestrasse

El actual concejal y ex secretario de Obras Públicas del Municipio, Marcelo Balestrasse, se refirió a la obra del viaducto tras cumplirse un año del corte total del paso a nivel de calle Rivadavia. "Las peleas internas y el desastre que hicieron durante el gobierno, Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, dejaron prisioneros a los juninenses de esta desidia", sostuvo y además afirmó que "el intendente Petrecca sigue gestionando todos los días para encontrar una solución ante las nuevas autoridades", cuestionó.

Primeramente, Balestrasse señaló que "duele ver cómo el gobierno kirchnerista faltó a la palabra y sin ningún tipo de previsibilidad, encaró una obra que hoy, sin dudas, representa lo que fue, el peor gobierno de la historia, ya que por sus mezquindades políticas y el contexto inflacionario que generaron, hicieron que lleguemos al punto al que hemos llegado. Recordemos que la obra debía estar finalizada a mediados del 2023 y que los representantes locales del kirchnerismo, que se sacaban fotos con los primeros movimientos de la obra, no sólo no asumen ninguna responsabilidad, sino que aparecen descaradamente sólo en los medios reclamando, como si ellos no tuvieran nada que ver".

Gestiones municipales

También hizo mención a las innumerables gestiones realizadas por el Intendente Pablo Petrecca ante las nuevas autoridades y recordó: "Apenas iniciada la nueva gestión y en las medidas que se iban conociendo a los funcionarios de los organismos pertinentes, el intendente Petrecca mantuvo reuniones con las distintas autoridades de la Administración de Infraestructura Ferroviaria, órgano que tiene a cargo la obra y la potestad para continuarla o restablecer el paso".

"También está en permanente contacto con los representantes de la empresa ejecutora de la obra, con quienes, en conjunto, se han presentado a las nuevas autoridades diferentes alternativas de financiamiento para su continuidad, como, por ejemplo, pagarle a la empresa con un bono y mientras avance la obra, abonarle intereses, lo mismo hizo la empresa, con una obra de dragado de un río que hizo hace algunos años", agregó.

El concejal indicó que "también, las permanentes gestiones, llevaron a Pablo Petrecca a mantener un encuentro con el anterior Ministro del Interior y actual Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien le planteó la necesidad y urgencia sobre la continuidad de la obra o bien, restablecer el paso, realizando todas las obras necesarias para eso. A esto, debemos sumarle las gestiones realizadas junto a legisladores de nuestro espacio, como Danya Tavela, Cristian Ritondo y Diego Santilli, para que también desde el Congreso, nos ayudaran con este reclamo".

"Como siempre dijo Petrecca, la prioridad de su gestión es que la obra continúe, porque entendemos que es muy importante para Junín y para eso, todas las semanas viaja a Buenos Aires, nunca lo dejó de hacer, desde el 10 de diciembre, pero lamentablemente nunca obtuvo respuestas y nosotros, desde Junín, no podemos tomar una decisión que debe tomar el Gobierno nacional y tampoco intervenir, en un espacio que corresponde a la órbita nacional", aseguró.

Más allá de que el deseo es que las obras continúen, el ex secretario de Obras Públicas remarcó: "Los juninenses necesitamos una respuesta y de manera urgente y en este sentido, desde el Municipio, entendiendo el impacto negativo que este corte ha tenido tanto para la movilidad de los vecinos como para la actividad comercial, seguimos exigiendo que esto tenga una resolución, no vamos a parar hasta que no vuelva a unirse la ciudad".