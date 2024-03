"La Muni en tu Barrio" desplegó un nuevo operativo en el barrio Capilla Loreto

Las diferentes dependencias que integran el Municipio de Junín participaron este miércoles del programa que se instaló en la Sociedad de Fomento del barrio Loreto con el propósito de brindar el espacio para gestionar trámites puntuales y fortalecer el permanente acompañamiento. Además de los funcionarios de cada dependencia municipal, estuvieron participando de la jornada representantes de la empresa EDEN, quienes también escucharon a los vecinos y los invitaron a sumarse al beneficio de la tarifa social.

Desde el Municipio se destacó el crecimiento que tuvo la iniciativa y afirmaron que “se seguirá trabajando en la difusión del programa para que más vecinos se vean beneficiados, la respuesta positiva de la comunidad demuestra la eficacia de esta acción por parte del Gobierno de Junín y eso nos pone muy contentos”.



En esta oportunidad, los vecinos pudieron realizar diferentes tipos de trámites como la gestión de la Tarjeta Sube, Defensa del Consumidor, Ambiente, Prevención a la Violencia Familiar, Adultos Mayores, Desarrollo Social, Servicio Social de Niñez y Adolescencia, Personas con Discapacidad, Trabajado Social, Salud y Seguridad. También participó la Dirección de Zoonosis con la presencia del Quirófano Móvil, servicio que fue muy utilizado por los vecinos del barrio.



Al respecto, Manuel Llovet, Secretario General del Gobierno de Junín, sobre la iniciativa, expresó: “No vamos a dejar de remarcar nunca la importancia que tiene acercar el Municipio al barrio, muchas veces las dependencias municipales quizá quedan alejadas de algunos vecinos, entonces la idea es acercar los servicios, Zoonosis, vacunación, gestión de tarjetas SUBE, defensa del consumidor, asistencia crítica, licencias, adultos mayores, son un montón de áreas que se juntan y se instalan para dar respuestas a los vecinos”.



“Y esto también tiene el plus de que estamos presentes los funcionarios, nos acercamos para poder conversar, evacuar dudas, escuchar las necesidades, en esta oportunidad también sumamos a EDEN, que si bien es una empresa que es autónoma del Municipio, decidió sumarse y acercarse a los vecinos para acompañar y resolver dudas que tuvieran los vecinos y puedan sumarse al beneficio de la tarifa social”, expuso.





Así mismo, el funcionario destacó que “en este barrio la recepción fue muy buena, hay un marco importante de vecinos que se acercaron, que están realizando trámites y demás, cuando hay respuesta también es importante, teniendo en cuenta que se hizo un trabajo previo, junto a la sociedad Fomento recorrimos el barrio, invitamos a los vecinos y eso sumó, desde el Gobierno de Junín hacemos un trabajo de territorio y acá están las respuestas”.



Por su parte, Gustavo Lázaro, presidente de la Sociedad Fomento del barrio Capilla Loreto, agradeció al Municipio por el permanente acompañamiento y dijo: “Siempre que hemos ido con alguna inquietud o propuesta el Municipio respondió, y esta no fue la excepción, la verdad es que estamos todos muy contentos, los vecinos se acercaron a ver de qué se trataba esto y accedieron a varios servicios, a veces por desconocimiento no se acercan a hacer algún tipo de trámite y tuvimos la idea de previamente recorrer”.





“Desde la Sociedad de Fomento hubiésemos querido que vengan aún más vecinos, quizá en otra oportunidad sea mucho más masivo, pero de todas formas la convocatoria fue bastante buena, esperamos volver a repetir esta iniciativa donde vinieron casi todas las áreas del Municipio y no municipales también, la presencia de EDEN nos alegró, somos ciudadanos y la apuntamos a todos vivir con armonía, que se puedan resolver ciertas cuestiones, nos lleva a eso”, afirmó.



Para cerrar, Lázaro, valoró que “es importante ver contentos a los vecinos, satisfechos, uno siempre tiene que ver el lado positivo, más en este contexto que atravesamos, hay que dejar de ver siempre lo negativo, muchos aprendieron sobre cómo gestionar algún trámite, como acceder a ciertos beneficios, todo suma, y estamos siempre agradecidos”.



Los vecinos del barrio se mostraron contentos y agradecidos por la presencia del programa. “Esto es muy bueno, que hayan venido con todos estos servicios nos hace sentir acompañados, el Quirófano Móvil es una genialidad, la atención realmente muy buena y profesional, traje a castrar a mi mascota y todo salió bien, además recibí muy buen asesoramiento del área de Medio Ambiente, no tenía mucho conocimiento sobre todo lo que se llevaba adelante, no porque no se informe, sino que a veces uno no consume esa información”, contó María Eugenia.



Otra de las vecinas que se acercó, fue Irupé, quién afirmó: “Llegué con una consulta particular sobre Derecho al Consumidor y me voy muy bien asesorada, obtuve la solución a mi problema, es muy bueno que se hagan este tipo de jornadas”.



Por último, Diego, quien llevó a vacunar y desparasitar a sus mascotas, señaló que “como vecino me alegra mucho que la Municipalidad recorra los barrios porque a veces no se tienen los medios para llegar hasta los diferentes puntos, si bien tenemos los colectivos a veces con las mascotas se complica ir, agradezco mucho que hayan venido, hay mucha cantidad de gente esperando para castraciones, y eso también es algo positivo porque es una forma de prevenir”.