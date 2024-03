“Lo que recibimos no alcanza para pagar los gastos de la Unnoba”, aseguró Castro

“Actualmente las universidades tienen el mismo presupuesto del año pasado” aseguró la vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (Unnoba), Florencia Castro. En la entrevista con TeleJunín, la abogada y docente universitaria habló de cómo las restricciones presupuestarias decididas -en prácticamente todas las áreas- por el gobierno de Javier Milei, están afectando a las casas de altos estudios de todo el país y, puntualmente, cómo se viven en la Unnoba.

-¿Cómo está afectando la indefinición del presupuesto para las universidades?

-Presupuestariamente hablando, hay mucha incertidumbre. Fundamentalmente porque el presupuesto de las universidades nacionales -no solamente de la Unnoba sino de todas- lo aprueba el Congreso de la Nación. Lo hace anualmente y define así lo que destina a cada una de las casas de estudio. Después el Poder Ejecutivo –también anualmente- lo que hace es dividir esos fondos en la cantidad de meses, de los salarios -divido 13 por el aguinaldo- y el gasto de funcionamiento dividido 12, y va enviando mensualmente cada partida.

-Pero el Gobierno nacional no envió proyecto de Ley de Presupuesto para 2024…

- Exacto. Actualmente las universidades tienen el mismo presupuesto del año pasado, o sea que es un presupuesto reconducido, y es el presupuesto no de finalización del año 2023. Es decir: lo que nos transfirieron, es el mismo monto con que iniciamos enero de 2023. En este sentido hay distintas gestiones que están llevando adelante las universidades porque no se contemplan los incrementos de los gastos. Fundamentalmente lo que estamos hablando es de gastos de funcionamiento para pagar la luz, el gas, los seguros de los estudiantes, los viajes, todo lo que hace al normal funcionamiento de una institución.

-¿Les han pedido que hagan algún ahorro desde el gobierno nacional o no hubo ninguna recomendación?

- No nos han pedido nada en particular. Sí se están haciendo distintas gestiones a través del CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional. El CIN es el organismo que nuclea todos los rectores de las universidades públicas. Se están haciendo diversas gestiones, tanto en el Congreso para la aprobación de un presupuesto, como en la Subsecretaría de Políticas Universitarias y Secretaría de Educación, en función de ajustar los gastos de funcionamiento. Se habla de que va a haber un aumento de partidas por los mayores gastos de funcionamiento, pero hasta el día de la fecha no hay una resolución que acompañe las declaraciones del gobierno.

- ¿Está en peligro la continuidad de la universidad, la continuidad de los estudios de los estudiantes universitarios y también, obviamente, el sueldo de los docentes?

- El sueldo de los docentes funciona porque vamos por un carril separado: se trabaja en una paritaria nacional.

- Pero parte del carril viene del mismo presupuesto, ¿o no?

- La diferencia es que los sueldos de los docentes vienen del mismo presupuesto, pero se le suma la actualización paritaria. No nos mandan el mismo presupuesto en sueldos de enero del 2023, sino es enero 2023 más la actualización paritaria. Lo que está en discusión son los porcentajes de aumento. El miércoles hubo una reunión paritaria. Se hizo una oferta del 12% que fue rechazada y, probablemente, el Gobierno la otorgue igual a cuenta de paritaria. Pero es lo que decía al principio: realmente hay incertidumbre porque no se puede planificar muchas de las actividades.

- ¿Y ante este escenario cómo se van a parar?

- Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que la institución esté abierta porque consideramos que la mejor forma de defender la educación es haciendo más y mejor educación, pero siempre y cuando podamos mantener la calidad de esa educación. Si nuestros estudiantes no pueden hacer prácticas de laboratorio –por no poder comprar insumos- o no se pueden hacer las actividades que realizamos cotidianamente -no solamente en las aulas, sino en laboratorios, en la comunidad, etc.-, se va a complicar mucho. Porque se va a hacer universidad no de cualquier manera, sino de la manera que nosotros pensamos que se va a hacer universidad, que es con más estudiantes adentro y de la mejor calidad posible.

- ¿Se ha pedido al Gobierno nacional alguna definición, alguna reunión para los próximos días?

- Se vienen manteniendo reuniones. Las reuniones están en cabeza del presidente y vicepresidente del CIN, que es el órgano que nos nuclea a todos. Los dos representantes son el rector de la Universidad de San Luis (Víctor Moriñigo) y el rector de la Universidad de San Martín (Carlos Greco), quienes están llevando adelante las negociaciones con la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Políticas Universitarias, para lograr destrabar este conflicto.

- Resulta claro que el problema no es exclusivo de la Unnoba…

- No le pasa solamente a la Unnoba: todas las universidades tienen estos problemas. Hay universidades que han decidido no hacer mantenimiento de equipos. Hay distintas opciones de las realidades de cada institución universitaria en este comienzo del ciclo lectivo. Por eso seguimos manteniendo todo este tipo de reuniones y también un pedido en el Congreso para la aprobación del presupuesto 2024, que nos daría no solamente el incremento que se necesita para el normal funcionamiento, sino también la previsibilidad de qué es lo que la universidad va a poder realizar durante el año.

- Nada ajeno a lo que le sucede a cada uno de los argentinos…

- Obviamente, pero también la incertidumbre es mucha teniendo que afrontar todo lo que hay que afrontar.

- Más allá de estos trastornos… ¿hubo un aumento en la inscripción de alumnos?

- Sí, hubo un aumento en la inscripción de alumnos. Esto pasa cada vez que hay crisis. Cuanta más crisis hay en el país, los estudiantes se vuelcan mucho más a las instituciones para mejorar sus condiciones. Hay casi cerca de 3.200 inscriptos nuevos este año. Empezaron las clases esta semana, todo con total normalidad. Así que las clases se están desarrollando y vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para que esto así suceda.