Se refuerzan las acciones preventivas y control del dengue

Ante lo que especialistas sanitarios consideran ya un brote histórico de dengue en la Argentina y tal como viene ocurriendo desde hace ya varios meses, el Gobierno de Junín intensifica las acciones, a través de una mesa conformada por diferentes áreas municipales, de prevención y control del dengue y también, en el combate al mosquito.



En ese marco, son varias las acciones que se realizan en simultáneo, fumigación preventiva en diferentes espacios de la ciudad, control períodico de las 80 ovitrampas colocadas en puntos estratégicos de la ciudad para confirmar la presencia del mosquito Aedes Aegypti, transmisor de la enfermedad y, ante la aparición de un caso sospechoso o confirmado, la fumigación en el domicilio del caso y en toda la zona aledaña.



Desde el Municipio se informó que, teniendo en cuenta la situación epidemiológica y el incremento de casos, todos los días, de manera coordinada entre las áreas de Salud, Medio Ambiente y Zoonosis, se llevan adelante acciones de fumigación, ya sean de prevención en diferentes espacios públicos como de control, en viviendas y zonas aledañas de casos confirmados, donde también se avanza con operativos de descacharrado, en caso de ser necesario.



"Teniendo en cuenta la situación que se registra en gran parte del país, estamos redoblando los esfuerzos y trabajando junto a otras áreas municipales en la prevención y control de foco", expresaron desde la cartera de salud municipal. También explicaron que "ante la aparición de un caso sospechoso lo primero que se hace es el control y en caso de confirmarse, lo que se hace es un repaso".





"Estas acciones se han intensificado desde el mes de enero, donde comenzamos a notar un incremento en el número de casos y por eso también hemos decidido redoblar los operativos preventivos en espacios públicos de todo Junín ", aseguró la Dra. Gabriela Franchi, subsecretaria de Salud del Municipio.



Otras de las tareas que se realizan durante todo el año, pero de manera más intensa en la actualidad, es la vigilancia constante de las 80 ovitrampas que el Municipio tiene distribuidas en puntos estratégicos de la ciudad, con las cuales se puede constatar la existencia o no del mosquito transmisor de la enfermedad. La presencia de las ovitrampas permiten tener una rápida respuesta ante la presencia del mosquito y la posibilidad de que exista una transmisión autóctona o no.



Finalmente, las autoridades sanitarias, recordaron las principales medidas de prevención para el vecino: "Uso periódico de repelente, en caso de fiebre consultar inmediatamente al médico, no automedicarse y mantener los ambientes de su domicilio con mosquiteros, en la medida de lo posible. Otra acción muy importante es el descacharrado, ya que el mosquito transmisor de la enfermedad, solo necesita un recipiente con agua estancada para reproducirse" .



Las medidas preventivas ante el dengue son:



-Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).



-Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente, debe evitarse el acceso del mosquito a su interior. Para eso se recomienda: tapar tanques, aljibes y/o cisternas; dar vuelta baldes, palanganas, tambores, etc.; vaciar y cepillar frecuentemente objetos que puedan acumular agua y poner al resguardo bajo techo recipientes (por ejemplo, botellas retornables).



-Cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Se deben frotar las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo para desprender los huevos del mosquito que puedan estar adheridos.



-Rellenar los floreros y porta-macetas con arena húmeda.



-Mantener los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados.



-Limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos.



-Verter agua hirviendo en las rejillas y colocar tela mosquitera.