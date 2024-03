Petrecca inaugura un nuevo período de sesiones en el Concejo Deliberante

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, abrirá esta tarde un nuevo período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante.

Desde las 19:30, en el Salón Rojo del Palacio Municipal, en Benito de Miguel 15, dará su mensaje inicial ante los concejales y la comunidad en el acto inaugural, marcando los desafíos para la ciudad y poniendo el foco también en las obras del paso bajo nivel y la Autopista 7.

Gestión y obras nacionales

Tal y como se había anticipado, aseguran que “hará un repaso de los principales avances y logros de sus ocho años de gestión al frente de la comuna y, también, de los desafíos y proyectos para los próximos cuatro años”.

Además, abordará “el difícil contexto económico del país, con fuerte impacto en los proyectos, y la discriminación del gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

Grandes expectativas están puestas también en las obras nacionales, “iniciadas por la administración kirchnerista, que permanecen inconclusas”, entre las que se destacan el paso bajo nivel de Rivadavia y las vías del tren; la autopista de la Ruta 7 y la travesía urbana; y las 149 viviendas.

Tránsito, seguridad e innovación

Entre los temas a abordar se incluyen, además, cuestiones como tránsito, seguridad e innovación.

“La gestión de Pablo Petrecca puso mucho el foco en estos últimos años en temas como la seguridad y el orden en el tránsito -donde el municipio viene realizando una fuerte inversión en tecnología para luchar contra el delito-, o en el desarrollo productivo y la planificación estratégica. Temas en los que se viene trabajando fuertemente con la Agenda para el Desarrollo 2027, año en el que Junín cumplirá 200 años”, resaltaron desde el municipio.

A su vez, sobre la economía del conocimiento remarcaron “la puesta en marcha de las escuelas de Robótica e Innovación tecnológica, espacios de formación para vecinos desde los 6 años”.

En 2023

Cabe recordar que en la apertura del año 2023 el intendente Pablo Petrecca centró su discurso en la ampliación de los servicios básicos a barrios periféricos y pueblos del distrito y en la batalla contra la inseguridad.

En esa línea había asegurado el “compromiso de combatir el delito”, con críticas a los gobiernos provincial y nacional de ese momento: “Esto no alcanza si no hay un compromiso nacional y provincial de querer cambiar esta realidad que vivimos. Pero sobre todo se necesita un gobierno que no mire para otro lado y mucho menos que libere presos”.

A su vez, destacó los trabajos en luminarias, cámaras para la ciudad y el impulso del programa “Ojos en alerta”.

Entre los objetivos cumplidos de la gestión, mencionó el “saneamiento del basural, el transporte público y el 100% de acceso a los servicios básicos”, entre otros.