Caporaletti y la música: "Cuando uno ama lo que hace, te impulsa a aprender más"

Los Delfines de Etiopía continúan escribiendo su historia: tras 23 años de carrera siguen innovando con diferentes estilos musicales, siempre partiendo del reggae y vinculando estilos como ska y hip hop. La banda se prepara para volver a los escenarios en febrero y se encuentran armando nuevos temas. En el marco de este breve receso, su líder Mario Caporaletti brindó una entrevista a TeleJunín, para repasar los inicios y lo que vendrá.

Sobre los comienzos, Caporaletti recordó que "Los Delfines de Etiopía se formaron allá por el 2001 como un juego de amigos para ver cómo podíamos despuntar esto de tener ganas de decir algo y cómo hacerlo. No podíamos escribir, pero la mejor manera y lo que más nos gustó era la música reggae. Por eso, lo que hicimos fue hacer una banda".

Y agregó que "la banda nació en el galpón de la casa de mi vieja, yo era el baterista. Iban todos ahí y era todo un tema la convivencia con los vecinos y demás. Hasta que la cosa fue creciendo y comenzamos a cumplir muchos sueños que se fueron dando con los años ".

El líder de la banda antes de cantar había comenzado con la batería. “Mi primera batería la compré a los 16 años y fui aprendiendo cada una de las cosas que hoy sabemos y que nos gusta tanto. Siempre digo lo mismo, cuando uno ama lo que hace, es como que eso te impulsa a aprender más, a dedicarte a hacer mejor lo que te gusta", destacó.

Sobre el amor por el reggae, Caporaletti sostuvo que "empezó por escuchar a Clash Reggae, que hacía reggae con un poco de punk. Luego empezamos a escuchar The Police hasta que llegamos a Bob Marley, Peter Tosh, y nos atrapó".

En sintonía, Caporaletti destacó las virtudes de su género favorito: "Lo que nos conquistó fue que era un género que en cuanto a la composición y al sonido es distinto a lo demás, y también la letra", sostuvo y agregó que "el mensaje también motivó para que surja el nacimiento de Los Delfines de Etiopía. Allí era buscar un mensaje de justicia y de igualdad entre las personas, sobre todo por el origen humilde del reggae, nacido de descendientes de esclavos".

Aunque aclaró que "Los Delfines no es solo reggae, sino que también fuimos siempre incorporando con ska. Se trata de ritmos urbanos, como hip hop. Somos una banda un poco híbrida, que adopta el reggae como género madre".

Próximos proyectos

Caporaletti destacó que están preparando un tango.

"Tenemos una deuda, por lo menos los que nacimos allá del lado del barrio de las Morochas y del Molino. Hay un tango que se cantó siempre en el club Moreno, era de Francisco “Mataco” Saborido y se llama Barrio El Molino. Ese tango lo vamos a hacer en un intento de mezclar y misturar el tango con el ska", adelantó Caporaletti.

Y aclaró que "es un ritmo emparentado con el reggae, un poquito más rápido. Vamos a ver qué sale, pero es una deuda y es un desafío que tenemos ganas de encarar, y estamos muy contentos de poder hacerlo".

Caporaletti también destacó que ya tienen una nueva versión de "To be Along" disponible en YouTube: "Fue durante el año pasado que grabamos una canción con un artista urbano más bien rústico de acá de Junín, para la producción de José Maggi, que es uno de los Delfines que estuvo dentro de la banda. Hoy está fuera, pero está en la producción musical, y con él hicimos esta producción nueva. Se trata de una de las primeras canciones de Delfines, que la mixturamos con un artista urbano de cumbia 420", indicó.

Próximos shows

Los Delfines volverán a presentarse en febrero en la Laguna de Gómez, tras tocar en diciembre durante el aniversario de la ciudad de Vedia. "Estamos viendo el tema de organización y a punto de lanzarlo, como así también un festival que se hace cerca de Pergamino, que va a ser en marzo. Para seguirnos pueden buscarnos por las redes con las novedades".